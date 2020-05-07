私下錄音可以在法院當證據嗎？會不會涉及別的罪名？

文：蕭啓訓律師

私下偷錄音，是實務上最常見的保全證據方式，其目的無非就是未來訴諸訴訟時可以提出，但私下的錄音證據，是否當然具有證據能力？換言之，法院可否以該錄音證據作為裁判基礎？又針對私下偷錄音的行為，其本身可能觸犯相關罪名嗎？以下就以實務見解的角度，來一一解答。

私下偷錄音，可否當證據？

關於這個問題，實務上均認為不可一概而論，而依實務現行操作，在「刑事案件」與「民事案件」中，法院所考量的因素截然不同：

（一）於刑事案件中

有實務見解指出，只要所取得的錄音證據具有「任意性」時，該錄音證據就可以採用。而所謂的「任意性」，是指遭錄音方是出於自由意志所陳，而未受到強暴、脅迫或其它不正手段所壓制（採此見解者，如最高法院107年度台上字第1393號刑事判決）。

但也有實務見解是以竊錄者是否有觸犯《刑法》第315條之1之竊錄罪，及《通訊保障及監察法》（下稱《通保法》）相關規定為標準，亦即，若竊錄者並非「無故」竊錄，且其本身即是參與談話之一方時，該錄音證據亦有證據能力（採此見解者，如最高法院103年度台上字第1352號刑事判決）。

總括而言，私下的錄音證據是否具有證據能力，法院於刑事案件中，主要會衡酌：

遭竊錄者之陳述內容是否具有「任意性」？ 竊錄者之目的是否正當？ 竊錄者本身是否為參與談話之一方？

（二）於民事案件中

在民事案件中，是否應承認私下錄音的證據能力，實務於具體個案主要會審酌：誠信原則、正當程序原則、憲法權利之保障、違法取得證據侵害法益之輕重、發現真實與促進訴訟之必要性等因素。

例如如果是財產權訴訟勝訴之目的，長時間、廣泛地不法竊錄相對人或第三人的談話，即有可能被認為違反誠信原則，且嚴重侵害遭竊錄者憲法所保障之隱私權，而否定該竊錄證據之證據能力（最高法院106年度台上字第246號民事判決參照）。

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私下錄音，會不會涉及別的罪名？

私下竊錄的行為，除有前述錄音證據可否使用的問題外，稍一不慎，竊錄者也可能因而觸犯下列罪名：

（一）竊錄罪

《刑法》第315條之1第2款規定：「有下列行為之一者，處三年以下有期徒刑、拘役或三十萬元以下罰金：⋯⋯二、無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者」，因此，若竊錄被認為係「無故」，則可能觸犯本罪。

而究竟那些情況下的竊錄行為不會構成「無故」？其實也很難說得準。舉最常見的，配偶為確認另一半是否偷吃而竊錄，有實務見解認為這可以算是正當理由，故不構成本罪（如最高法院100年度台上字第6345號刑事判決）；但也有實務見解認為，一方配偶並不能以此為由，全面監控另一半之日常生活及社交活動，而仍構成本罪（如最高法院102年度台上字第4750號刑事判決）。

此外，因條文是規定竊錄「他人」非公開的談話，故有實務見解認為，若竊錄者即為談話的一方，則參與談話之他方對於談話內容並無「合理隱私期待」，而不構成本罪（如臺灣高雄地方法院106年度自字第15號刑事判決）。

（二）違法監察罪

《通保法》第24條第1項規定：「違法監察他人通訊者，處五年以下有期徒刑」；另同法第29條第3款規定：「監察他人之通訊，而有下列情形之一者，不罰：⋯⋯監察者為通訊之一方或已得通訊之一方事先同意，而非出於不法目的者」。因此，若竊錄行為不滿足第29條第3款的要件時，亦可能構成本罪。

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雖以竊錄方式搜集證據非常方便，但在行動前，可要特別留意上述實務見解的看法，可別貪圖一時所需，除使錄音證據不被法院採用外，還要另外背負相關刑責，實在得不償失。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航