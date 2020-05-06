【得獎名單】2020香港電影金像獎首次線上舉行，《少年的你》奪8獎成大贏家

受「武漢肺炎」疫情影響，第39屆香港電影金像獎改由網上直播頒獎，由導演爾冬陞主持，不設典禮。而於一眾電影中，《少年的你》成為最大贏家，一共獲得8個獎項。

得獎名單如下：

最佳電影：少年的你

最佳導演：曾國祥（少年的你）

最佳男主角：太保（叔‧叔）

最佳女主角：周冬雨（少年的你）

最佳男配角：張達明（麥路人）

最佳女配角：區嘉雯（叔‧叔）

最佳新演員: 易烊千璽（少年的你）

最佳編劇: 林詠琛、李媛、許伊萌（少年的你）

最佳剪接：張嘉輝（葉問4完結篇）

最佳攝影：余靜萍（少年的你）

新晉導演：黃綺琳（金都）

最佳服裝造型設計：吳里璐（少年的你）

最佳美術指導：張兆康（花椒之味）

最佳動作設計：袁和平（葉問4完結篇）

最佳視覺效果：余國亮、馬肇富、梁偉民、何文洛（掃毒2天地對決）

最佳音響效果：李耀強、姚俊軒（葉問4完結篇）

最佳原創電影歌曲：〈Fly〉（少年的你）

最佳原創電影音樂：林二汶（金都）

最佳亞洲華語電影：大象席地而坐

（提名名單）

第39屆香港金像獎首次在網上直播，過程極簡短，由爾冬陞讀出得獎者，全程歷時只有約十分鐘，公布得獎者及得獎電影前都沒有播放提名名單片段。

共入圍12項提名的《少年的你》最終成本屆大贏家，共獲得8項獎項，包括最佳電影、最佳導演、最佳編劇、最佳女主角、最佳新演員、最佳攝影、最佳原創電影歌曲和最佳服裝設計。

爾冬陞宣布最佳電影時的演說，也像勉勵港人：「一部好電影，劇情都會出人意表，劇中人遇到挫折、危機，最後都會有圓滿結局。」

今屆金像獎最佳男主角由69歲的資深演員太保（外號，原名張嘉年）獲得，他是香港、台灣知名演員。太保在《叔‧叔》中飾演男同志柏，與袁富華飾演的海，展開一段黃昏戀。太保從影近50年，中學畢業後即加入電影幕後，至80年代被成龍發掘到幕前，常在成龍及洪金寶製作的電影中出現。至1984年以《公僕》入圍第21屆金馬獎最佳男配角獎，2000年以《運轉手之戀》獲得第37屆金馬獎最佳男配角獎。今年太保首次被提名金像獎最佳男主角即獲獎。太保早前已憑《叔‧叔》獲得第26屆香港電影評論學會大獎最佳男演員、香港電影導演會年度大獎最佳男主角兩獎，去年也憑電影入圍第56屆金馬獎最佳男主角。

而年僅19歲的中國演員易烊千璽則憑《少年的你》獲得最佳新演員。

最佳亞洲華語電影則由已故中國導演胡波的《大象席地而坐》獲得 。頒獎時爾冬陞向胡波致敬，更指希望親手將獎項交予胡波家人。

而由盧凱彤作曲及填詞的遺作——《少年的你》主題曲〈Fly〉——獲得最佳原創電影歌曲獎，她的遺孀余靜萍也憑《少年的你》獲得最佳攝影獎。

核稿編輯：Alex