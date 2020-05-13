《假性親密》：想逃離假性親密關係，建立「富同情心的同理心」是關鍵

文：馬克．伯格（Mark B. Borg, Jr., PhD）、葛蘭特．柏連納（Grant Hilary Brenner, MD）、丹尼爾．貝利（Daniel Berry, RN, MHA）

逃離假性親密關係：建立富同情心的同理心（Compassionate Empathy）

想從假性親密關係中復原，同情的同理心是核心原則。特別要注意的是，同情和同理心之間的重要分別，以及兩者聯合時的力量。同理心，是去感知另一個人的觀點和經驗。這是以智識上的理解（或稱「認知同理心」［cognitive empathy］），與他人的感覺做結合，而不是假裝「我懂你的感覺」。

同情心，則是出於道德和倫理使命，為了降低另一個人的痛苦，而採取行動改變他的生存處境。這需要對他人的苦難有所意識和反應，並採取行動減緩痛苦。不過，同情心不需要具備像同理心那樣的深度連結和理解。一個人在與他人的生活經驗脫節的情況下，仍可能具有同情心。事實上，為了防止因為持續的同情心而累垮——所謂的同情疲勞（compassion fatigue）——避免過度的同理心是必須的。同情心也包括對自己的同情，這促使我們自我保護，不至於過度認同和失去適當的自我照顧。

「富同情心的同理心」，是將同理心和同情心並列，但同時也對他人的經驗有較深的感受。作為一種共享的、人際相關的動力（dynamic），它需要關係雙方的參與，正是因為如此，它才能成為假性親密關係孤立狀態的一種強大解藥。光是理解什麼是富同情心的同理心，就能帶領我們超越同理心，對關係的雙方生出道德和倫理的使命、採取行動，並改變彼此的生活狀況——緩解對方和你所受的痛苦。因此，富同情心的同理心是相輔相成的，是一種力量加成器，其中的同理心導致同情心的行動，而同情心則充當緩衝器，避免過度同理心的風險——例如麻木、倦怠和撤退。

結合同情心和同理心，讓我們得以在沒有招牌歌舞複雜化的情況下產生連結。富同情心的同理心深植於互惠，而互惠是指我們與生活中的他人一起做什麼，而不是對他們做什麼。富同情心的同理心像是一種交通工具，載送兩個或兩個以上的人，到達一個可安全分享彼此經驗——尤其是一些與情緒高度相關的議題或困難——的地方。這讓人們對所面臨的問題產生一種共有感，且不致對任何一方造成危險。

如果沒有相互關係，同理心可能對個體有過多需索，導致此人喪失自我意識，變得不堪負荷，甚至被耗盡。這種喪失自我的狀態，或對喪失自我的恐懼，正是引發假性親密關係的源頭。如果一對伴侶停止力行富同情心的同理心，就有可能重新退回假性親密關係。實踐富同情心的同理心，可以藉由維持相互關係所需的強化技巧，來重新校準他們的動力（dynamic）。

同情心與同理心的對比

如果沒有富同情心的同理心，是不可能建立親密感的。沒有親密感，愛就有枯萎或消失的危機。忽略促進親密感的技巧，或許可以讓處於假性親密關係中的人感覺安全，但代價是失去人與人產生連結時的滿足感和經驗。執著在這樣的狀態中，就是所謂的腦鎖。在腦鎖狀態中，沒有東西進的去，也沒有東西出的來，任何新事物都不會被接納。不用說，要想維持腦鎖和假性親密關係，勢必完全排除同理心和同情心才行。

被困在假性親密關係中的人，很少是靠自己領悟的；他們不知道自己選擇了假性親密關係、也沒有意識到它的影響。他們對假性親密關係的投入之深，讓他們無法理解一件事：解決他人的痛苦，事實上是一種自我中心的技巧，好防止他們意識到自己的痛苦。發現和對抗這種機制，是復原的重要關鍵。

同理心不足 富同情心的同理心 同理心過度 麻木

疏離

生氣

憤慨

自私

無法採取任何自身以外的觀點 在自我與他人的需要間保持平衡

互惠

共同分享關係中的情緒壓力

能夠產生連結，卻不致迷失在對方的需要和情緒中

互惠的關係排除了想脫離的需要

經調整的同理心 過度連結

過度自我犧牲到忽視自我的程度

因他人的需要而忽視自己的需要

由於對他人過度認同而感覺受傷，有時甚至造成創傷。

無法將自己的觀點列入考量 假性親密關係中的觀眾 真實的關係 假性親密關係中的表演者

某些文化傳統——尤其是那些不經意的互動，更助長了保持距離。我們總習慣性問人：「你好嗎？怎麼了？發生什麼事了嗎？」但我們其實並不期待——不想要——得到答案，或至少任何有意義的答案。要不然，我們可能連鄰居的情緒和經驗都必須處理，誰有空管那些呢？不過，這些文化活動的標記，強烈暗示出我們對同理心的抗拒，或甚至對富同情心的同理心的抗拒。

剖析防禦

個體會發展防禦機制，來應付可能讓人難以招架的焦慮，無論焦慮感是來自內心或是外在環境。同樣的，招牌歌舞也是從行為上將強迫性的表演者與觀眾和其他人隔絕開來，防禦系統總是扭曲我們看待自己的方式，包括基本身分認同，和我們在工作、人際關係和一般生活中自以為具備的能力。就像電腦的特洛伊木馬病毒一樣，招牌歌舞也會將我們與他人隔絕，可是外表看起來卻像是把我們聚在一起——堪稱完美的掩護。

我們堅持這樣的防禦機制，是因為它們有效，這是可以理解的。問題在於，當它們不再有效時，我們卻出於習慣仍然堅持不懈。這是一種制約反應的指標，反映出腦中特定區域的變化已經啟動。由額葉皮質所驅動的靈活神經處理過程，轉移到（解剖學的說法）像是腹側紋狀體等區域，與較嚴格的自動反應機制產生連結。當這種情況發生時，我們分析複雜狀況和事件的能力，會被推至次要的位置，以利不受限制的杏仁核活動，如此我們對情緒（例如恐懼）產生微妙反應的能力，便會消失或受到抑制。

仔細觀察這些機制後，研究人員們想知道，孤單者對陌生人的反應，是否異於他們對親近的人的反應。他們分別向實驗對象展示陌生人和親近的人的影像，觀察孤獨感是否與不同的腹側紋狀體活動有顯著關聯。他們發現，當孤單的人注視親近的人（陌生人則不會）時，他們的大腦腹側紋狀體會更為活躍，表示親密的可能性會增加以試圖重新建立連結的動力。

身處假性親密關係中的人，是陷在一種破壞性的處境，同時有來自好幾個不同方向的力量在拉扯，也就是說，在心理和關係上都像是被五馬分屍一般。他們在無意識地將他人推開、鞏固自己的孤立和孤單的同時，也忍不住在尋找親近和親密感。同樣的事在假性親密關係中有兩個人（或更多）牽涉其中，變因更大，情況也就更為複雜。

復原的過程，包括恢復識別、檢查和削弱防禦機制的能力，以便為自我反省創造足夠的時間和心靈空間，並善用大腦的神經可塑性（neuroplastic），發展其他策略來應對內心和關係中的焦慮，從而培養更佳的適應力。

我們的防禦機制強大到可能——

限制自我意識；

左右我們與他人如何建立關係；

影響我們做選擇；

結果付出的代價還多過於拯救的。

高度焦慮如何強化防禦機制：

損害大腦的高級功能；

降低大腦靈活反應的能力，也就是降低大腦的可塑性；

增加自動反應模式的使用：

導致我們身邊的人焦慮感提高。

因為防禦機制是表演者和觀眾在社交環境中共同建立起來的，所以新的做法最好也是從社交環境中學習而來。一個開闊的環境，會要求將舊有的招牌歌舞做出不同的改編，也會幫助表演者和觀眾戒除壞習慣和錯誤的感知，重新學習彈性和開放的態度。而心理治療，就是啟動和強化這種做法的有利環境。

書籍介紹

本文摘錄自《假性親密：修復失衡的互動，走進真實關係》，心靈工坊出版

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作者：馬克．伯格（Mark B. Borg, Jr., PhD）、葛蘭特．柏連納（Grant Hilary Brenner, MD）、丹尼爾．貝利（Daniel Berry, RN, MHA）

譯者：殷麗君

以下的對話，是否讓你感到熟悉？

「為什麼你看不到我對你付出這麼多？為什麼你不感謝？」

「（嘆氣）……我看見了。」

「我為了你做這麼多，為什麼還要讓我一直擔心你？」

「對不起，我知道你為我做了很多，求你冷靜一點……」

如果你的答案是肯定的，那麼你很可能已經陷入「假性親密關係」。這是一種心理防衛機制，從童年時就產生了。當孩子對安全感的需求長期被照顧者忽視，孩子為了對抗焦慮，會自動扮演照顧者的角色，照顧大人，以獲得安全感。

本書把這種模式稱為「招牌歌舞」。

成年之後，當親密關係再現了童年的焦慮情境，我們又不由自主地跳起「招牌歌舞」，一個人演，一個人看：表面上是照顧對方的感受，但卻令親密關係受到嚴重控制和膚淺化，彷彿都是局外人，卻都又焦慮不已……

本書三位作者具有心理學家、精神科醫師與護理師的背景，他們從大量伴侶諮詢的個案中發現這個現象。透過作者們的剖析，我們有機會看穿自己的招牌歌舞角色，可能是表演者──常想照顧人，但卻不知如何拿捏分寸；也可能是觀眾──不採取任何行動，忍讓一切，姑且相處，讓表演者誤以為觀眾喜歡這場歌舞，但事實上卻是相反。

不過，困在假性親密關係的你我並非就此深陷絕境，因為絕境可能就是好轉的契機。

透過本書的方法，你可以自省：

我的招牌歌舞是什麼樣子，又為我帶來什麼？

在我的招牌歌舞中，我是表演者還是觀眾？

我當初為何創造這套招牌歌舞，我從中獲得哪些好處？

我童年時的招牌歌舞，是如何導致我成年時人際關係不如人意？

放棄這套招牌歌舞，有什麼風險和好處？

作者們於每章節後安排正向改變清單，有助讀者重新思考並爬梳自身關係中的細微互動與經驗。獨創的「夢境技巧DREAM五步驟」，則能讓你了解：

為何你和伴侶在一起時覺得辛苦？

為何你常感覺自己像個旁觀的局外人？

為何你每次和人交往總會發生這樣的情況？

本書也收錄諸多案例，讓讀者得以反思自身所處的關係，並從中獲得暖心安慰，或是沉痛共鳴，這是一種力量強大的療癒機制。從本書開始，為觸礁的關係點燃復原的希望、重新擁抱真實的相處吧！

Photo Credit: 心靈工坊

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航