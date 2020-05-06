中職8日「3條件」開放球迷入場，蔡英文將榮耀歸功防疫人員、婉謝出席

（中央社）中華職棒確定8日起開放球迷進場，主場富邦悍將於新莊棒球場與統一獅隊交手，球團並採購票入場實名制、內野全梅花座、全程戴口罩等防疫措施，指揮中心今（6）日更宣布開放上限至千人。

中華職棒昨日召開第6次防疫會議，確定8日起開放觀眾進場，初步開放200名觀眾已經獲得同意，不過還要爭取到1000人上限。中央流行疫情指揮中心今日公布，職棒從8日起開放球迷進場，目前初步規劃開放1000名觀眾。

能在短短一天內就獲得指揮中心同意，中職秘書長馮勝賢今日表示，「我們每天都在跟中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥報告，他也相當關心，這陣子指揮中心也感受到我們防疫做得很好。」

馮勝賢認為，職棒開放到1000人可以讓國人安心，代表台灣防疫工作做得非常好，在國人的配合下，得以讓球迷進場，「球迷對職棒來說非常重要，這對球團、球員都是很大的鼓舞，也非常感謝指揮中心的指引和指導」。

Photo Credit: 中央社

千人入場怎麼管制？球團公布3原則

率先在8日於新莊棒球場擔任主場的富邦悍將，將迎戰統一獅，球團今天已經公布購票辦法，採限額入場，將以「購票／入場實名制」、「內野全梅花座」、「進場全程配戴口罩」3大原則，並依序讓季票觀眾、會員及一般球迷購票。

馮勝賢說：「開放之後，我們的責任和壓力一定會比不開放時還要大」，也會徹底將防疫措施做好，雖然4隊的座位數量不相同，也由各球團決定如何售票，不過梅花座、實名制是大原則，「球迷進場可能會有不方便的地方，還請見諒」。

中職開打蔡英文婉拒進場：榮耀歸功防疫人員

中華職棒將於8日起開放1000名觀眾入場，成為世界首個開放觀眾的職棒聯盟，原本邀請蔡英文總統到場見證，不過蔡總統婉拒，認為應該歸功於醫護人員、防疫國家隊等。

中央流行疫情指揮中心今天宣布同意中華職棒開放1000名球迷進場，自4月11日開打至今即將屆滿1個月，在政府及全民團結合作下，台灣疫情趨緩，中職將正式開放球迷進場。

中職指出，為了迎接這個屬於全民及棒球迷重要的一天，特別邀請蔡英文總統親臨球場，共同見證政府以及中職防疫的成果。不過總統府回應婉謝聯盟，認為中職能夠從全世界第一個閉門開打，到開放觀眾入場，這些都是防疫人員的努力，也感謝聯盟和球團的合作。

總統府發言人張惇涵說，蔡總統感謝也婉謝中職聯盟的好意，並認為「應該把榮耀歸功於投入防疫工作相關人員」。

張惇涵轉述，總統認為中華職棒能夠投出今年全世界職棒第一顆球，後續並引入英文轉播，讓世界看見台灣，感受台灣棒球；現在能與中央流行疫情指揮中心充分溝通，開始開放球迷入場，都因為防疫人員的努力，總統也感謝中職聯盟和球團在防疫工作上的共同合作。

Photo Credit: 中央社 中華職棒5月1日在桃園球場進行樂天桃猿隊與中信兄弟隊的賽事，英文講評王雲慶（左）及偉恩（Wayne McNeil ）首次在戶外轉播。

蔡英文覺得，應該把榮耀歸功於投入防疫工作相關人員，像是醫護人員、防疫物資的國家隊等，這些防疫工作人員的不眠不休努力，才是球迷能夠進場的MVP。

蔡英文當天雖然無法到場，但會用其他方式持續為中華職棒加油，為台灣棒球加油，希望球迷朋友進場支持職棒時，也能配合球場的防疫工作，更期盼除了棒球之外，所有國人能夠持續給予台灣各項體育加油。

中職表示，經過這段時間的共同努力，球迷終於有機會重新進場觀賞中華職棒比賽，為喜愛的球員及球隊加油打氣。不過聯盟以及各球團仍將持續維持高規格防疫政策，遵循中央流行疫情指揮中心現行活動指引，並由各球隊規劃實名制，掌握進場觀眾相關資訊，讓台灣的防疫成效繼續在國際間得到肯定，並讓棒球逐漸回歸國人生活。

《紐約時報》：職棒開打為台灣舉國自豪的泉源

而在武漢肺炎蔓延、全球職業運動普遍停賽的此刻，中華職棒自4月11日展開的賽季成為國際注目焦點。不只《華爾街日報》、《ESPN》等美國主流媒體報導，《紐約時報》記者也親赴桃園國際棒球場實地採訪，介紹中華職棒閉門比賽風貌。

《紐約時報》報導，中職的比賽自4月起開打，台灣的球迷透過轉播參與球賽，體育官員也透過新的方式，來因應疫情下的運動賽事。在5月2日中信兄弟對上樂天桃猿隊的例行賽現場，看台上擺滿假的觀眾而不是真正的觀眾，啦啦隊成員現在有更多的休息時間，也可以利用這些時間與直播平台上的粉絲互動。

報導指出，中職球賽已成為大流行期間台灣舉國自豪的泉源，也是台灣戰勝疫情的成功象徵。這段期間，中華職棒透過線上直播紅到海外。中信兄弟投手教練佛斯特（John Foster）說，疫情爆發前，台灣以外很多人沒聽過中華職棒；如今ESPN開始播中華職棒賽事精華，他的美國友人都嫉妒台灣的球隊能比賽。

美國職棒知名經紀人波拉斯（Scott Boras）也在5日投書《紐約時報》，呼籲大聯盟在全美對抗疫情之際展開新賽季。他指出，台灣與韓國職棒都在比賽，球員受良好保護，普遍反映很安全，是美國職棒復賽並保障球員安全可參考的範例。

Photo Credit: 中央社 中華職棒樂天桃猿隊2日在桃園球場與中信兄弟交手， 樂天球團特別在大盛區準備燒烤大餐，為之後開放球迷進場作準備。

Photo Credit: 中央社 樂天桃猿隊開季以來，在球場架設假人與人像看板，代替無法入場的球迷，成功引發話題。

延伸閱讀：

新聞來源：

責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範