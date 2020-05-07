罷韓不只關乎高雄市長寶座，更將影響2022與2024的選戰格局

2020年大選結束，加上防疫作戰緊張，最近政治新聞大量減少。不過各大政黨的組織工作並未在選後停止，反而緊鑼密鼓備戰2022年。其中，又以高雄市的市長罷免與補選最受矚目，高雄混亂的政局也成為兵家必爭之地。

老市長陳菊在高雄政壇留下的權力真空，一度因為民進黨內戰，加上韓國瑜、王金平大開支票「招降納叛」，使得2018年選舉結果大幅倒向國民黨。但在韓國瑜荒腔走板，甚至倒行逆施的施政態度下，許多在地組織收回對國民黨的支持態度，投向其他政治勢力的懷抱。

黃白政黨搶攻南部灘頭，民眾黨建立親中新品牌

近二十年高雄縣市幾乎由民進黨執政，不過在民意代表版圖上，實屬藍略大於綠的格局。在韓國瑜官帽難保的現在，在地組織沒有全數轉向歸民進黨，第一個原因是出現兩個充滿野心的競爭者。

一方面時代力量藉2016年的泛綠合作機會，靠著基層民代盡力插旗分出一塊地盤；另一方面，民眾黨由柯文哲本人大張旗鼓南下，在2019年吸收許多地方勢力與藍營叛將，2020年更成立高雄黨部作為搶食高雄政治資源的前線基地。

時力、民眾兩黨對高屏地區的經營，從兩黨大老黃國昌介入樂樂養雞場、柯文哲於錢櫃大火時身在枋寮可見一班。而藍綠競爭極度激烈的高雄，雖然不易見到小黨身影，但在韓國瑜神話衰退之際，先有時力黃婕搶得媒體版面，後有蔡壁如落戶高雄備戰市長補選，足見兩黨意在爭奪更多市政主導權，乃至搶佔百里侯寶座。

然而兩黨對高雄的經營，都蘊含不小的民主危機。民眾黨的意識形態在2018年選後迅速保守化，吸收大量國、親、新背景的政客，黨中央也越來越不掩飾親中態度。

儘管黨主席柯文哲的2020年總統夢胎死腹中，柯黨卻沒有放棄2024年捲土重來的企圖，他們寄望台北市由親民黨叛將黃珊珊接棒，高雄市則讓蔡壁如參戰市長補選，並推出多位北高民代候選人。柯黨取得越多地方席次，則新一代親中政黨越成型。

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時力勤走勞工基層，黨路線往親中左派靠攏

民眾黨親中容易理解，可是時力親中⋯⋯？這對許多讀者而言大概難以想像。然而，時力朝「左統」路線發展，卻是不難察覺的事實。原本由綠營金主支持而成立的時力，因為獨派立場較強的林昶佐、洪慈庸脫黨，以及打貪聞名的黃國昌淡出，現在幾乎是勞權背景的黨高層把持。

乍看是政治學者徐永明主導，實際上邱顯智等工運背景的時力高層，引入許多桃園產業總工會的人力，用工會力量阻止黨泡沫化的危機。泡沫化確實暫緩了，此舉卻無異飲鴆止渴。

儘管時力標榜偏獨，但在獨派創黨成員陸續脫離後，漸漸被桃產總牽往工運路線。左統立場的桃產總，有嚴重的集體性侵醜聞，而且組織調性也嚴重親中。許多類似的左統工運組織都有受到對岸的煽動，背後包藏中國向外輸出動亂的陰謀。

被工運滲透控制的時力，在姚光祖等人的規劃下，向全台多個工會伸出魔爪。第一個案例是社工工會，台北社工工會暫時採取與時力合作的態度，高雄社工工會則可能已經被（左統化的）時力直接掌握。從

年初以來，黃郁芬、黃婕、林于凱、王婉諭，這幾位時力民代頻頻發表社工相關的貼文、投書、質詢，參加社工政策活動，甚至發送社工工會春聯，都是為了抓緊工運組織的舉動。

在受惠民眾與基層民代心中，時力把工會當成經營對象，只不過是關心勞權的作為。但從組織發展的層面去檢視，這是時力黨組織被桃產總附身後，朝左統路線前進的其中一個過程。

而左統化的時力，嘴巴上說勞權，實際上卻不會為勞權帶來正面的效應，從時力「基本工資三萬」的提案中，足見時力黨中央對總體經濟缺乏認識，大躍進式的口號喊得非常響亮，立法實務卻慘不忍睹。

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多股勢力暗中較勁，競合關係錯綜複雜

將大黨與地方勢力的動向納入觀察，首先會注意到民進黨各派系的高雄佈局。陳其邁是眾所矚目的市長候補，海派趙天麟、菊系高閔琳也對黨部主委磨刀霍霍。尤其近年積極經營政治版圖的海派，不僅角逐民進黨高雄主委，也有意捧高親近海派的時力議員黃婕，藉此拉出一張跨黨派的人脈網絡。

儘管時力、民進黨、其他地方勢力為了2022年彼此較勁，甚至在經濟路線、國家認同上有所分歧，但因為有韓國瑜這個共同敵人，這三者目前呈現較多合作，與基進黨、公民團體也多有往來。前述高雄多股勢力現在最大的共同目標是拉下韓市府團隊，但韓市府也不坐以待斃。

為了反制對手們，韓市府利用行政資源多方杯葛罷韓行動，甚至近日強拆罷韓看板，激起罷韓聯軍的怨氣。但韓市府的杯葛，意味著大選後一度低靡的國民黨陣營正在盤整，軍系、黨國貴族、中南部派系都希望保下韓國瑜，以保留再戰的籌碼。

即使像王金平這位對韓國瑜抱有怨氣的黨內大佬，隨著罷韓投票日確定，也出面呼籲保下韓國瑜。王金平縱使對韓國瑜有怨言，也要幫助中南部許多地方頭人保住地盤，可見得國民黨已經決意要先守住高雄，韓粉與韓國瑜尾大不掉的問題往後再說。

國民黨的選擇，正是考量到民主選舉是無限賽局，輸了一場勝負不要緊，留在舞台上才是根本之道。而回顧台灣過去的選舉，大選後的第一場補選，往往是下一場大選的士氣關鍵。

今年的高雄罷免與補選，不只關乎市長寶座，也將決定前國民黨總統候選人的去留、北部兩小黨往南部插旗的成敗。高雄這一仗不只是2018－2020年的遺緒，也將深刻影響2022年與2024年的選舉格局。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航