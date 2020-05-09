格雷安葛林《沉靜的美國人》小說選摘：安南姑娘迷信，只要情人抽了鴉片一定會回來

文：格雷安・葛林（Graham Greene）

餐後，我坐在位於卡提拿街的家中等待派爾。他答應過，「最晚十點我會到。」但直到午夜來臨，我再也等不下去了，遂下樓走到街上。穿著黑褲的老婦們蹲坐樓梯間，雖然已是二月，但我猜想，她們還是嫌熱，沒法待在床上。有個車夫溫吞踩著三輪車經過，逕向河濱駛去。在美國新飛機降落的地方，我見燈火仍亮著。長長的街上，派爾連個影也沒有。

當然，我告訴自己，說不定他在美國公使館有事耽擱。但是即便如此，他也一定會打電話到餐廳知會我一聲——他是非常注重小節的人。我轉身進屋，卻看到一個女孩等在隔壁門前。我看不清她的面貌，只能看出白色絲質長褲，長旗袍上印著花。但僅憑這些，我就能認出她。從前她也常在同樣的時地等我的門。

「鳳。」我喚她──鳳是寓言中的不死鳥，歷五百年自焚而亡，復重生於灰燼中，但如今再無事物能如傳說中浴火重生的不死鳥了。不用她開口，我也知道她在等派爾。「他不在這兒。」

「我知道，我從外面往窗內看，只見你一個人。」

「妳可以到樓上等他，」我說。「他一會就會來。」

「我在這等就好。」

「最好不要，警察會來找妳麻煩。」

她隨我上樓。我本想說一些諷刺調侃的話，但不論她的英文或法文都沒好到能聽出我的弦外之音。而且，說來也怪，我連一點傷害她或傷害自己的慾望都沒有。當我們走到樓梯間，所有老婦人都轉過頭來，一等我們經過，她們就開始竊竊私語，齊聲上下彷彿合唱一般。

「她們說什麼？」

「她們以為我又回來了。」

數星期前，為迎接中國新年而擺設房中的樹落了一地黃花。花瓣掉在打字機的鍵盤間，我將它們撿出來。「你擔心他。」鳳說。

「這不像他，他是很守時的人。」

我解開領帶，脫鞋，躺到床上。鳳點燃瓦斯爐，準備燒泡茶用的水。距離她上回做這活，已有六個月了。「他說你馬上就要離開這裡。」她說。

「也許吧。」

「他很欣賞你。」

「謝他雞婆。」我說。

我發現她的髮型不同，烏瀑般的長髮散落肩膀。我想起派爾有回批評她精心整過的髮型，她本以為梳那髮型很像中國閨女。我閉起眼，而她，又回到往日一般。她是嘶嘶蒸汽聲，杯盞叮噹碰撞聲，以及伴我一夜安眠的保證。

「他不會遲太久的。」她說。好像我會為他不在而難過，需要被安慰。

我暗自忖度他們倆平常聊些什麼。派爾總是一本正經，我已受夠了他對遠東的論調。他是觀察了幾個月沒錯，但我在此已有好幾年了。民主則是他另個喜歡高談闊論的議題。對於美國該為全世界所做的事，他的態度決絕，強勢得惱人。相反的，鳳的政治常識則貧乏的教人不可思議。如若有人提到希特勒，她會打斷別人，詢問希特勒何許人也。想要向她說明更是難上加難。因為她從沒見過一個德國人或波蘭人，而且對於歐洲地理概念模糊。然而，有關瑪格麗特公主的事，她可比我懂的多得多。我聽到她把托盤放在床尾。

「他還愛妳嗎？鳳。」

帶一個安南姑娘上床就好像帶一隻小鳥般。她們會在你的枕邊嘰嘰喳喳唱著歌兒。曾經有段時間，我認為再也沒有人能唱得像鳳一樣好聽。我伸出手來，摸摸她的臂膀，連手臂的骨頭都脆弱得像小鳥一般。

「還愛嗎？鳳。」

她笑了笑，我聽到她燃起一根火柴。「愛？」也許，這又是一個她不能理解的字。

「要我幫你裝一管嗎？」她問道。

我睜開眼，她已經點燃了燈，托盤上所有東西都準備妥當。燈光將她的皮膚映照成深琥珀色。她俯身靠近火焰，皺眉覷眼專注加熱鴉片膏，用煙針攪拌著。

「派爾還是不抽嗎？」我問她。

「不抽。」

「妳應該叫他抽，不然他不會回來。」安南姑娘間有一個迷信，只要情人抽了鴉片，即使遠去法國，都一定會回來。抽鴉片會斷喪男人的性能力，但是她們寧要情人忠誠而不在乎性能力。現在她正沿著煙鍋的凸邊搓揉那一小粒珠狀的熱膏，而我已經可以聞到鴉片的味道了，那是一種無可比擬的氣味。床邊鬧鐘顯示時間已是十二點二十，但我不再緊張，派爾的身影已然消失。當她靠近煙管的時候，燈光照亮她的臉，專注的神情就像在照顧嬰孩一樣。我很喜歡我的煙管，它是一隻約兩呎長的竹子，頭尾都鑲著象牙。管身三分之二是煙鍋，形狀像倒扣的喇叭，鍋緣長久被煙膏摩擦得又黑又亮。她輕施腕力，將煙針插入小孔，注入鴉片，復將煙鍋移至火焰上，再穩穩遞給我。我抽吸時，鴉片膏珠緩慢平順地漲大起泡。

老手可以一口氣將整管煙吸完，但我總是需要花上好幾口。吸完後我躺下，頭靠皮枕，鳳則幫我準備第二管。

我說：「顯然是，沒錯，派爾知道我有睡前吸兩管的習慣，他一定是不想打擾我，打算明早再過來。」

煙針插回煙鍋，我開始抽第二管，抽完後放下煙管，我說：「別擔心，一點兒也別擔心。」我輕啜一口茶，伸手進鳳的脅下。「妳離開我的時候，」我說，「還好有鴉片支持我。在奧和街有棟好房子。我們歐洲人老是庸人自擾。妳實在不該跟一個不抽鴉片的人同居的，鳳。」

「但是他會娶我，」她說，「最近。」

「當然，那又另當別論了。」

「要不要再幫你裝一管？」

「嗯。」

我不知道如果派爾那晚不回來的話，她會不會答應跟我睡，但我知道一旦我抽了四管煙，對她我也沒興趣了。當然，睡在她的大腿邊總是件令人愉快的事──鳳習慣仰躺著睡──何況第二天一早，我不會獨自一人，還可抽管煙再開始一天的工作。「派爾不會來了，」我說，「妳就留下吧， 鳳。」她搖搖頭，將煙管遞給我。當我吸入鴉片煙，她或去或留，對我已然無關緊要。

「為什麼派爾沒來？」她問。

「我哪知道。」我說。

「他是不是去找戴將軍了？」

「就算他去了，我也不會知道。」

「他跟我說，如果無法和你一道吃晚飯的話，他就到這來。」

「別擔心，他會來的。再幫我裝管煙。」當她俯身靠近火焰，我的腦海浮現波特萊爾的詩： 「我的寶貝，我的妹妹……」再下來是什麼？

喜歡處閑暇逸樂，

愛與死

在此國度一般無二

幾艘船泊在港灣外面，「於斯心事流落天涯」我想，若我靠近她的肌膚，必然會聞到微微鴉片香，並看到星火般的膚色。我曾在北部的運河邊看到許多小花，就像她旗袍上印的那種。她就如同一株土生土長的植物，而我一點都不想離開這裡。

「真希望我是派爾。」我大叫，還好藉著鴉片，痛苦有限，還堪忍受。突然有人敲門。

「是派爾。」她說。

「不是，他不會這樣敲門。」

那人不耐又敲了幾聲。她很快起身，搖得黃樹又落了我滿鍵盤花瓣。門開了。「弗勒生生。」命令的口氣。

「我是，」我說。我不想為了個警察而起床──連頭都不用抬，我就可以看到他的卡其短褲。

他用難以理解的越式法文說明，我必須立刻──盡快──馬上到安全警察局。

「法國的安全警局還是越南的？」

「法國的。」從他嘴裡說出來好像是「花果的」。

「做什麼？」他也不知道，他只是奉命來帶我。

「妳也得去。」他對鳳說。

「對淑女要用『請』，」我說。「你怎麼知道她也在這裡？」

他重複他只是聽命行事。

「明天早上我再過去。」

「馬上。」簡潔而不容轉圜。秀才遇到兵，多說無益，於是我起身，打好領帶，穿上鞋。這裡的警察握有生殺大權：他們可以取消我的採訪資格，不許我參加記者會，甚至，如果他們願意，可以駁回我的出境申請。這些都還是公開而合法的手段罷了，合不合法，在一個正處戰爭中的國家並不重要。我認識一個人，他的廚子突然莫名其妙失蹤。他去越南警局詢問，那裡的警官向他保證，他的廚子早在問完話後，就已被釋放，但是他的家人再也沒有見過他。也許他加入共產黨；也許他加入了某個私人部隊，私人部隊在西貢周圍多得是──和好部隊、高臺部隊或是戴將軍。或許他被關在法國監獄中；或許他正在堤岸市 ，那個華人區，快樂地大發女人財。或許他在被問話當時就已精神崩潰。我說：「我可不用走的，你得叫三輪車送我過去。」人還是要維護他的尊嚴。

同樣為了維護尊嚴，我拒絕了法國警局警官給我的香菸。在抽完三管煙之後，我覺得神智清明，警覺異常，不但可以應對自如，還能緊抓問題的核心──到底他們想從我身上挖到什麼？法國警官維格，我先前在派對中遇過好幾次，我注意他是因為他毫不掩飾對妻子的迷戀，一個染著金髮俗麗不堪而且對丈夫蠻不在乎的女子。現在已經凌晨兩點，維格疲憊且沮喪地坐在煙霧及燠熱中， 頭戴著綠色的遮陽帽，桌上擺了本消磨時間用的巴斯卡。當我拒絕讓他單獨偵訊鳳的時候，他立刻就讓步了，還嘆了口氣，似乎是表達他對西貢、對這股燠熱以及對整個人類的生活感到厭倦。

他用英文說：「很抱歉得請你過來一趟。」

「我可不是被請過來的，是你們命令我來的。」

相關書摘 ►格雷安葛林《愛情的盡頭》小說選摘：當你悲慘的時候，你會嫉妒別人的幸福

書籍介紹

本文摘錄自《沉靜的美國人》，時報出版

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作者：格雷安・葛林（Graham Greene）

譯者：何勁松、徐嘉俊

「沉靜」是一個陷阱。

本書是廿世紀英國文壇大師格雷安・葛林最膾炙人口的傑作。刻劃一九五〇年代一名英國記者眼中特務活動異常頻繁、局勢混亂不安的越南西貢。周旋在當地一名煙花女子身邊的男人們，各自懷抱善意，恐懼卻揮之不去。本書出版後，形塑了西方讀者對中南半島政經及地理景況的印象，歸功於作者長年擔作國際特派員的記者本色。尤其是葛林在間諜小說的類型中，寫出「不思善惡」的道德層次，深深影響日後的約翰・勒卡雷。

我們想像一個人，往往先想到他的國家。

其實沒有一個人能真正瞭解另一個人。

一九五○年代，英國記者弗勒負責將越南抗法期間的戰地新聞傳回英國，那段期間歐洲各國都派了記者，就連美國也不落人後。對弗勒而言，他自認是中立的報導者，既不支持法國殖民政府，也不支持越盟，如實寫下親眼目睹具有價值的報導，他只在乎每夜懷裡摟抱的越南女子鳳。直到那天，他認識了年輕的美國男子派爾，看著派爾與鳳笨拙地共舞，弗勒才意識到自己的年邁，以及鳳對他的重要性。

「每個人遲早都要選邊站──如果他不想失去人性的話。」

本書藉由弗勒的敘述，翔實勾勒出熱帶地區人民的窮困與茫然，以及西方人的自大。葛林不僅批判了美國的理想主義，更引領讀者深入思索生命的價值與死亡的意義。身兼作家、記者與間諜多重身分的葛林，生平足跡遍及各大洲，但他有別於當時多數帶殖民觀點書寫異國的歐洲作家，以犀利的視角寫下親身見聞，將駐越期間見證形塑法越戰爭時期重要的諜報活動寫成了一部結構巧妙、精采且耐人尋味的《沉靜的美國人》。自出版以來，本書已成為全球談到西方世界、亞洲及越南政治角力不可或缺的一本經典名作。

Photo Credit: 時報出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航