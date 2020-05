新聞自由籠罩「戒嚴陰影」：國家電信委員會下令，菲律賓媒體龍頭ABS-CBN斷訊停播

Statement of journalism educators from UST on the closure of ABS-CBN pic.twitter.com/Uc9zdOGciu

《中央社》報導,國家電信委員會指出,ABS-CBN有機會申訴復播。《詢問者報》報導,馬拉坎南宮(Malacañang,即菲律賓總統府)6日說,ABS-CBN不是自願關閉的,所以我們可能可以將受影響的員工們納入中小企業(SMEs)的金融救濟計畫,讓他們可以得到2個月的援助。」

延伸閱讀

新聞來源

責任編輯:徐卉馨

核稿編輯:杜晉軒