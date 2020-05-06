新聞自由籠罩「戒嚴陰影」：國家電信委員會下令，菲律賓媒體龍頭ABS-CBN斷訊停播

菲律賓最大媒體公司ABS-CBN，特許經營權4日到期時，尚未得到國會正式核準更新。5日，ABS-CBN配合國家電信委員會（NTC）命令，自行斷訊。此事引發社會批評總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）干涉新聞自由。

《中央社》報導，董事長羅培茲（Mark Lopez）在5日斷訊前告訴觀眾，「遭到斷訊不僅令我們痛苦，對於數百萬認為我們的服務對他們來說非常重要的國人而言，這樣的情況也非常痛苦。」《公視》報導，5日有民眾在電視台外點起蠟燭，抗議新聞媒體遭到噤聲，ABS-CBN媒體集團執行長卡爾羅·卡提格巴克（Carlo L. Katigbak）說，「這一天終於來到了，我們要請求公眾的幫助。」

ABS-CBN的網路新聞平台《ABS-CBN News》報導，根據國家電信委員會5日發出終停命令（Cease-and-Desist Order ,CDO），ABS-CBN必須停止播送電視和廣播節目，包括其全國各地的42家電視台、10個數位廣播頻道、18個調頻電台（FM station）、5個調幅電台（AM station）。不過，網路平台、影音串流平台iWant等仍維持正常營運。

擁有63年歷史的ABS-CBN，是菲律賓最老、影響力最大的媒體之一，總部設在奎松市（Quezon City），目前擁有1萬1000名員工。此外，背後主掌ABS-CBN的羅培茲家族（Lopez），則是菲律賓知名的政商家族。

《轉角國際》報導，媒體機構要在菲律賓營運，需經由國會在舉辦聽證會，並公開審議之後，取得「特許經營權」便可合法經營。ABS-CBN在1995年向菲律賓政府取得25年特許經營權，在2019年7月1日提出更新特許權申請之後，國會持續刻意擱置至今，而國會又已於3月11日起休會。

國會放任經營權懸而未解，也與背後的政治角力有關。《詢問者報》報導，今年3月，菲律賓國家電信委員會才保證眾議院的成員，會聽取司法部的建議，允許ABS-CBN持續經營。隨後，檢查總長卡里達（Jose Calida）卻就遞交吊銷ABS-CBN 經營權之職權審查令狀請願（quo warranto petition），警告國家電信委員會承諾要給予ABS-CBN臨時牌照的作為。委員會則否認這次簽下終停命令，是受到卡里達的施壓。

Photo Credit：Reuters/達志影像 2月10日，在馬尼拉都會區、ABS-CBN總部所在的奎松市（Quezon），人們曾因國會遲遲不發執照給ABS-CBN，走上街頭抗議。

戒嚴的陰影

ABS-CBN經營權無法更新，不少抗議者認為是杜特蒂干涉新聞自由。《BBC》報導，ABS-CBN在2016年總統選舉時，拒絕刊登杜特蒂的競選廣告之後，雙方就開始了曠日廢時的對峙。

同樣曾因批評杜特蒂而遭到威脅的菲律賓媒體《Rappler》報導，杜特蒂不滿ABS-CBN眾所皆知，除了好幾次公開批評ABS-CBN，也時常威脅要阻斷他們的更新特許權。

過去數個月，議案在充滿杜特蒂盟友的眾議院中歹戲拖棚。總統發言人Harry Roque6日受訪時表示，「總統不會憤怒或開心。他在這件事上全然中立。請（國會議員）摸著良心投票。」

《Bulatlat》報導，多所大學對此發布聲明，譴責通訊委員會與杜特蒂危害新聞自由。馬尼拉雅典耀大學（Ateneo de Manila University）5日發布聲明，批評國家電信委員會的命令是刻意迎合杜特蒂因個人理由意圖阻斷ABS-CBN經營權的意圖，國會更「體察上意」不召開聽證會，將經營權拖過期限。聲明指出，這次政府強迫ABS-CBN關閉，是「50年前戒嚴的陰影。」

許多菲律賓人認為，ABS-CBN被禁令人想起往事——前獨裁者馬可仕（Ferdinand Marcos Sr）1972年9月21日發布的戒嚴令（martial law）。《轉角國際》報導，馬可仕政府宣佈戒嚴後，為了管控媒體，利用1979年的行政命令第546號，成立現在的國家電信委員會，並要求媒體都必須向該委員會申請合法牌照、核定其使用頻道才得以營運。

《詢問者報》報導，這是1972年馬可仕戒嚴ABS-CBN被查封、當時的主事者羅培茲（Geny Lopez）也入獄流亡等事件以後，ABS-CBN再度被政府強制關閉。

「這是菲律賓媒體自由黑暗的一天，當獨裁者控制新聞機構，戒嚴的幽魂又被召喚。政府不應在新聞自由上走回頭路，針對 ABS-CBN的攻擊，應該要被所有在乎言論自由的人強烈反對。 」國際特赦組織（AI）菲律賓分部發表聲明，「ABS-CBN過去製播許多調查報導，批評政府所謂『掃毒戰』（war on drugs），新媒體Rappler及其執行長 Maria Ressa也多次以報導批判掃毒戰，也面臨訴訟。」

菲律賓大學（ University of the Philippines ）大眾傳播學系的聲明說，杜特蒂的官僚已經伸長了手，消除批判性媒體的聲音。聖多默大學（University of Santo Tomas）指出，「關閉媒體機構是獨裁者的行為。」該校的新聞學教授補充，「無可否認的，沒有事物可以阻擋杜特蒂政權，期使在國家緊急狀態和封城狀態，他仍然打擊異議，壓制媒體的自由與獨立性。