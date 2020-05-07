依附理論（四）：形成不同依附類型，有什麼影響因素？

在上一篇文章中，我們知道嬰孩和媽媽之間的依附類型可以分為Secure Attachment（安全感型依附）、Resistant (anxious/ambivalent) Attachment （抗拒型依附／焦慮矛盾型依附），Avoidant Attachment（逃避型依附）和Disorganized-disoriented Attachment（難以分類的混亂型依附）。那麼有哪些影響因子會讓嬰孩和媽媽形成不一樣的依附類型呢？我們在這篇文章一齊探討一下。

媽媽的角色

在傳統的佛洛伊德心理學中，認為媽媽在哺乳中表現放鬆讓嬰兒滿足口部的吸吮慾望能讓嬰孩和媽媽之間建立安全感依附。傳統的行為學派則認為媽媽是食物的來源，食物是建立嬰孩和媽媽之間安全感依附關係的重心。不過這些叱吒於1950年代的心理學概念都被Harry Harlow的猴子實驗一一攻擊（詳細請參閱本系統中的第一篇文章）。

除了Harry Harlow提出的舒適物理接觸外（contact comfort），現代心理學的依附理論普遍認為安全感型依附來自於媽媽無微不至、充滿責任感的愛護；抗拒型依附是由於媽媽的行為表現得忽冷忽熱並不一致及不太回應嬰孩的需求；逃避型依附的形成則是媽媽對嬰孩會表現出厭惡（例如覺得嬰兒很麻煩）或過分騷擾（過分刺激嬰兒）的行為；至於難以分類的混亂型依附，有證據顯示80%這類的嬰兒曾遭受媽媽的體罰。

嬰兒的角色

嬰孩的性格也會影響著依附類型的形成，但研究發現均認為嬰兒性格對於依附類型形成的影響其實是相常微弱的。也就是說，媽媽的責任是大很多的。

環境的角色

環境因素例如貧窮、疾病、未婚懷孕、夫妻家庭不和睦、文化等也對嬰孩和媽媽之間的依附類型形成有影響。這不難理解，例如一個媽媽因為家裡經濟環境或夫妻關係不和諧會產生很多壓力及情緒困擾，這些都讓媽媽不能盡全力去愛護嬰兒。至於文化也有很大影響，例如一些傳統的觀念會叫我們不需要理會嬰孩的哭叫聲，認為他們哭久了累了就不會哭了，但其實這是很差的育兒方法，嬰兒的哭聲代表著他們有需要，若然需要久久未能得到回應及解決，嬰兒會感覺無助，也自然不太信任他的媽媽，這樣也無法發展出他們對人的信任感了。

本文獲Lo's Psychology授權轉載，內文與題目稍作修改，原文請看此。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Kayue