暴飲暴食的「小吃貨」溥儀，被逐出紫禁城前只咬了一口蘋果

溥儀的一生也是非常坎坷的，他的三次登基都非他如願。有人說他是漢奸，仲編倒不認同，就溥儀所生長的環境裡面，他的眼裡根本沒有「漢」這個大統一的概念，且人家身為滿族親貴，也沒有必要遵循漢人政權的道德價值觀。

在二十世紀風起雲湧的政治局勢裡，溥儀面臨千秋祖業將覆亡於今的壓力，立志恢復滿清政權，帶領國家走向富強。

然而他又沒有一點政治底子，主流的政治家、軍事家也不向他靠攏，溥儀只能倚靠一些非主流、或者說是想利用他的人，復辟自己所心愛的清朝，這也是為什麼溥儀在每一次動亂都搶著登場，而每一次登場，卻都是無權無勢的可憐魁儡的重大原因。

不過，今天我們可不是要講溥儀的嚴肅歷史，讓我們換個角度來看事情——溥儀作為滿清最後一任皇帝，又是史上第一位寫回憶錄的皇帝，他的歷史資料肯定很多，那麼我們是否可以從溥儀那龐大的史料裡面，抓出幾個重點，還原出皇帝吃飯的情景呢？

暴飲暴食的小吃貨

溥儀的生平很有趣，才三歲的時候，就作為滿清的最後希望，被倉皇登上了歷史的舞台。溥儀小時候沒有人敢動他，作為一人之上，萬人也之上的皇帝，他非常頑皮，經常作弄太監和宮女，而且他們還不敢反抗溥儀。

電影《末代皇帝》有一個片段，年少的溥儀為了顯示自己多威風，隨手拿起一瓶墨汁，命令一旁的太監將它全部喝下，那名太監露出極其難堪的眼神，又機械式地遵從吩咐，津津有味地吞下去了。事實上，這個片段可不是隨意捏造的，溥儀也曾自己承認：

有一次，大約是八九歲的時候，我想試試那些百依百順的太監是不是真的聽聖天子的話，我就挑出一個太監，指著地上一塊髒東西對他說，你給我吃下去，他真的趴在地上吃了下去。

溥儀小時候還幹過很多事情，比如將藏有鐵砂的雞蛋送給太監吃，拿鉛彈把所有窗戶都打破⋯⋯種種黑歷史多不勝數。溥儀小時候的腸胃極其不佳，一吃多了就拉稀，但他卻非常喜歡吃東西，吃東西總是暴飲暴食，若是有人制止他，反倒會大大刺激其慾望。

紫禁城每個月有兩次大開城門，王府會按例派遣車隊，贈送太后各式各樣的山珍海味，不料有一次竟被溥儀看見了，他憑著一種本能，拼命地跑到一個馬車裡面，挑中裡面的一個食盒，拆開繩子，打開蓋子，是滿滿的豬肉片！

這時一旁的太監也注意到馬車裡面的動靜了，溥儀急忙挑中一個最大的，撒腿就跑。太監大驚失色，連忙來搶，兩個人圍著朝貢的車隊轉阿轉，直到溥儀把肉片用力吞下。

那麼，究竟誰可以制止頑皮的溥儀呢？這就要提到溥儀的乳母王焦氏，她握有掌控溥儀的最大把柄，那就是——喝母乳！

宮中的不少人都覺得照顧溥儀的飲食很麻煩，少了溥儀不高興，多了溥儀拉肚子，不過說也奇怪，王焦氏的奶就像是靈丹妙藥一樣，溥儀一喝下，那餐就會相安無事。王焦氏在溥儀的心中占有很大的位置，由於宮中許多人對溥儀都不好，只有王焦氏一直悉心照顧溥儀，所以溥儀又有很強烈的依賴情節。

溥儀在九歲以前都還吃母乳，他通常是在吃飯之前喝母乳，如果王焦氏忘了來，溥儀就會耍小脾氣，背對著山珍海味的美食，連一片豆莢兒都不吃。

在九歲之前，乳母是使我唯一保留了人性的人。現在看來，乳母走後，在我身邊就再沒有一個通人性的人。

其實，王焦氏的母乳之所以神奇，是因為清廷有一種獨特的篩選機制，當初在選皇室御用奶媽時，面試的人要把奶水擠下來，放在一個白瓷盤子裡，之後再等個幾天，讓奶水隨風蒸發掉。如果奶水的品質夠好，蒸發過後不會有異味、不會有雜質、而且盤子仍會是潔白乾淨的。滿足這些條件，就可以進宮任職。

能通過篩選的人很少，王焦氏正是在重重關卡裡面，精挑萬選出來的奶中之奶，這種奶水喝起來自然堪比奇藥了。而母乳也成為溥儀在小時候，最喜歡的一道餐點，雖然這東西壓根稱不上是飯菜，連飲料都很難稱上，但溥儀最喜歡的是這個就是了。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 照片右邊為三歲的溥儀

華而不實的料理

長大以後，溥儀的菜色也逐漸豐富了，他也可以體驗我們電視劇裡面，那種「好多好多菜，一起擺在桌上，任君挑選」的場面了。皇宮裡面沒有特定的吃飯時間，不像上班族只有中午十二點到一點用餐這麼死板的規定，當溥儀覺得餓的時候，他就會吩咐一聲「傳膳！」

跟前的御前小太監便照樣向守在養心殿的明殿上的殿上太監說一聲「傳膳！」殿上太監又把這話傳給鵠立在養心門外的太監，他再傳給候在西長街的御膳房太監⋯⋯這樣一直傳進了御膳房裡面。 不等回聲消失，一個猶如過嫁妝的行列已經走出了御膳房。這是由幾十名穿戴齊整的太監們組成的隊伍，抬著大小七張膳桌，捧著幾十個繪有金龍的朱漆盒，浩浩蕩蕩地直奔養心殿而來。

聽起來有夠威風對吧？一群人抬著世界各地的美食，魚貫而入供您吃喝，想想都覺得刺激。不過我們回到現實面，皇上能隨時隨地呼喚用膳，這乍聽起來很屌，實際上卻金玉其外，敗絮其中。這些菜餚之所以能夠在一聲傳膳之下，迅速擺在桌子上，是因為御膳房早在半天或一天以前就已做好，早就冷掉了。

即使是多麼饞涎欲滴、口角流涎的美食，過了火侯味道就全不對了，溥儀自然不喜歡冷菜冷飯，吃完這些排場後，往往會鑽進後宮再吃一頓，太妃們的用餐方式比皇上寬容很多，她們各有各自的膳房，如果想吃甚麼就吩咐一聲，廚師會現場製作。皇上的格局雖大，吃到的東西卻是冷的；嬪妃的格局雖小，吃到的東西卻是剛出爐的。

整日往返於後宮之間

在我們的印象裏面，隆裕太后就是慈禧太后2.0，是阻礙革命的老太婆，人人得而誅之。在溥儀眼裡，慈禧太后之於光緒，就等於裕隆太后之於自己，太后正經的事情不幹，就只知道整天欺負惡整他與家人。

每當溥儀飢腸轆轆地走到後宮前，總要避開太后的住處，免得她又想沒事找事兒做，到了太妃的住處，溥儀就自由了，這群前朝妃子很有良心，總是以最新鮮的食材款待他，就跟外婆餵孩子一樣，把溥儀餵得鼓腹含和。

對那些拯救肚子於水火中的妃子們，溥儀很是感激，每逢年節或太妃的生日（這叫做「千秋」），溥儀便會吩咐膳房也要做出一批菜餚孝敬那些太妃，雖然飯菜依然是冷的，但是場面壯大，讓太妃們感覺很體面，這也算是一種另類的報答吧。

相比之下，溥儀的遠房親戚，末代鎮國公恆煦就沒有那麼幸運了，他不像溥儀會拐彎抹角，偷吃太妃的食物，在王朝覆滅之前都遵循禮法，吃排場大的冷飯，久而久之這種習慣就成了他腦袋裡根深柢固的執念。

滿清政府被推翻以後，他的日子越過越窮，有天跑到北京的菜市場買了兩個燒餅，當小販把燒餅用紙包好放在他手裡時，恆煦還想慢慢地等著它冷，直到餓不住了，這才一口咬下。「喀擦！」，恆煦這才發現，原來熱食是多麼好吃的東西啊！簡直是魔法，讓餅皮變脆，讓味道變濃，讓食物變得有嚼勁，味遒簡直好極了，實在是太好吃了！

從此之後，恆煦再也不吃豪華排場的冷飯，只願蹲在北京的小胡同前吃燒餅，體驗生命的美好。

阿，剛剛偏題了，讓我們回到重點。講完了溥儀在宮中的日子，那麼慘痛的故事就要開始了，我們小時候都想快快長大，等到長大又極力想念小時候的美好，溥儀也是如此，他小時候想快快長大、想結婚、想做個有實權的皇帝。但是等到真的長大後這才發現，原來長大不是想像中的那麼美好的。

辛亥革命爆發了，滿清王朝被迫簽署退位詔書，正式終結了中國四千年以來的封建專制制度。溥儀雖然能待在紫禁城裡，繼續享受清朝皇帝的優待地位，但從此不再具有管理蒼天百姓的指揮權。

其實對溥儀來說，滿清覆亡對他來說對他的生活實質上沒甚麼差，他還是在宮中過著日復一日的生活，吃飯的時候照樣是幾十種菜，而且每樣只嘗個幾口，就直奔後宮去了。

直到十四歲那年，溥儀往返太妃宮殿討飯的生活這才終止下來，為什麼呢？因為他不屑再吃中式料理了。

Photo Credit: 《中国历代人物图像数据库》 @ public domain 十二歲的溥儀

介於難吃與好吃間的西餐

十四歲是甚麼年齡層呢？正是血氣方剛的叛逆期阿。那時候的溥儀，再也不屑甚麼儒家禮法、宗主制度，那算甚麼，全都是個屁！他像是那時代的普通年輕人一樣，崇尚西方制度，希望能多接觸西方文化與思想。

這時候，溥儀也終於見到了改變他一生的老師——莊士敦。莊士敦畢業於牛津大學，是一位會講中文的蘇格蘭人，平時梳著油頭、戴著洋高帽，看起來很氣派，他充當溥儀的家教，讓他學習國外的新事物。

在這位老師的引導下，溥儀剪掉了象徵滿清的辮子、戴起西式的眼鏡、還學會騎腳踏車。莊士敦在紫禁城裡架設電話，溥儀就偷偷打給了胡適，和他聊天，甚至還邀請胡適來紫禁城作客（有趣的是，胡適竟然答應了）。

不過，這些都不是重點，重點是甚麼呢？在莊士敦的開導下，溥儀學會吃西餐了。

溥儀在認識莊士敦之前，曾經吃過一次西洋料理，那次可不是很好的回憶。他和婉容在聊天時，話題跑到了西餐那裡，婉容拍拍胸脯，說他在天津出生，之前吃過幾回，當她問溥儀有沒有吃過時，溥儀孜孜烏烏回答，一次也沒有。

被自己的妻子比過，讓溥儀心裡很不舒服，他叫來太監到六國飯店打包了一大套西餐帶回宮裡，拿起一雙筷子就大快朵頤，不過西餐的味道讓他很不習慣，菜還沒吞下去，就急著吐出來：「太難吃了！太難吃了！」 面對此番狼狽的情境，婉容又是一番嘲笑，溥儀解氣不成，受到一萬點的打擊。

而於溥儀而言，雖然第一次的體驗不是很美好，但至少打開了他的西餐之路。莊士敦來了之後，溥儀又重新燃起西餐的熱情，他在報紙刊登一則《清室添設番菜廚房》，高薪應徵會煮番菜（西餐）的廚師。接著又在宮內添置了銀質的二十把刀叉，三把咖啡壺，洋盤洋碗二十件，以及兩個冰淇淋桶，一時間，紫禁城的廚房中西合璧，西餐餐具和中式餐具各占半壁江山。

溥儀最初還是吃不慣西餐，就先從最簡單的冰淇淋開始入手，稍微適應後又開始嘗試新的洋食，到最後連鹹食也都習慣了，每天的餐單上出現了麵包、奶油、牛排、燻鮭魚、玉米濃湯、各種百花撩亂的西式餐點等等。

當然，除了吃得到位，西餐禮儀也是不可少的，莊士敦也教導溥儀：「禮貌十分重要。如果喝咖啡像灌開水，拿點心當飯吃，或者叉子勺兒叮叮噹噹的響，那就壞了。在英國，吃點心、喝咖啡是refreshment（恢復精神），不是吃飯……。」

儘管溥儀對龐雜的西餐規則沒辦法全部記得「經常吃到第二塊點心就把吃第一塊的警惕忘得一乾二淨」但是這些新潮的事物，還是在溥儀的記憶中留下了深刻的印象。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 溥儀與皇后婉容合照

墜落的蘋果

1924年的某一天早晨，城外喧鬧聲不斷，十九歲的溥儀正在宮殿裡吃蘋果，沒有多加理會，突然一位使節帶著修正的《清室優待條約》來到了城內，他說馮玉祥在北京發動政變，他帶領大批軍隊，要求溥儀簽字取消尊號、滾出紫禁城。

「我一下子跳了起來，剛咬了一口的蘋果滾到地上去了」，使節接著說，他們在附近已經架好大炮，二十分鐘後將轟炸紫禁城，除非溥儀簽字，不然誰都別想跑。

溥儀被嚇傻了，他自從繼位以後就缺乏政治經驗，不知道使節其實是在嚇唬他，其實根本就沒有什麼大炮，即使有，也不敢轟炸這座文化古城。但溥儀一時間恐慌，沒辦法冷靜下來想那麼多，低頭乖乖簽字，離開了他的家，他的紫禁城。

有趣的是，溥儀出宮後的第二年，北京故宮博物館成立了，專家學者們組成龐大的調查小組進入紫禁城，清點皇室的各類文物，保護其免於危亡，在《清室善後委員會點查報告》裡面，記錄了一個細節：

北向臨窗一大炕置書籍雜物，更有一炕桌，上置蘋果半個，是倉皇出走時，未食畢而投之之品，乃一有趣之故實也。

這半顆蘋果，應該就是溥儀不小心摔到地上的那顆，第一批學者進駐前，溥儀已經離開了整整六個月，這半個蘋果就在地上穩穩地待著，既沒有腐爛，也沒有被蟲吃掉，也算是歷史上的一大奇蹟了。

溥儀的歷史評價

說完了溥儀的宮中生活，此篇文章也就告一段落了，其實溥儀的後半人生都是很可憐的，由於《清室優待條約》被取消，他一時間從天堂直墜人間，開始為平常人的瑣碎事發愁，比如錢財、以及婚姻，最後甚至被日本人連哄帶騙，被安排進東北當皇帝，使他的後半生都受到綑綁。

吃一直是作為人類最基本的生活享受，也是文化傳承的重要見證者，溥儀從中餐到西菜，也象徵著大時代下意識形態的轉變。溥儀的本性不壞，他一直想讓滿清脫離愚昧，走向國際化的康莊大道，他想讓國家富強、讓人民富足，和那些耳熟的革命家比起來，方法雖然不一樣，理想都是相同的。

只可惜，溥儀的舉止可以象徵得了那個時代，卻無法影響得了那個時代。大江東去，浪淘盡，清朝的時代已過，作為舊時代象徵的溥儀，即使能有點名氣，但仔細一看，也只不過是各方政客權衡之下的一粒棋子。也許甭管他學了多少國際餐飲禮儀，吃了多少西方的精緻牛小排，人們對他的定見總是如此，這就是溥儀與生俱來的命運。

歡迎按讚訂閱作者FB粉絲頁：歷史說書人 History Storyteller

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航