新冠肺炎下被忽視的聲音：唯有以移工處境出發，才是真正將移工納入防疫網

文 ： 陳秀蓮（台灣國際勞工協會研究員）

近期，台灣因著新冠肺炎肆虐和因應的防疫措施，各行業都受到衝擊。其中，在台72萬外籍移工是首當其衝的對象，但在政策上卻極少被重視。2月26日，第32例確診患者為一名逃逸移工，讓整個防疫過程不被重視的移工，首次成為關注焦點。其後3月19日，逃逸移工BUDI身體不適前往醫院，因輕微發燒需快篩，加上語言問題醫院找來轄區員警協助，BUDI擔心逃逸身分曝光拔腿逃跑，最後是在附近的印尼店被警方查獲。爾後媒體上出現與移工相關的新聞，不外乎是擔心移工成為防疫漏洞，或移工入境如何隔離及疑似未配合隔離遭裁罰（註） 等。

註解：實際上許多移工根本不知道有隔離措施，卻在雇主要求下開始工作。

防疫資訊不透明移工僅能被動防疫

自1989年開始，台灣引進外籍移工31年，因著高額仲介費、不得自由轉換雇主、看護工無法令保障等對勞工剝削的移工政策，間接促成了移工藉由逃跑，想辦法讓自己及母國家人生存下去。這些逃離剝削的工人，部分填補了台灣長照的不足，在家庭或醫院照顧重症病人，部分進入底層勞動力市場，以低廉薪資承擔重體力粗重的工作。政府從未檢討政策上對移工的剝削，永遠是用查緝逃跑外勞、凍結外勞引進的作法，來規避制度上剝削移工的事實。

在目前防疫措施下，移工處境更顯艱難。首先，針對移工母語的防疫資訊，是在防疫指揮中心成立10天左右，才出現在勞動部網站上，你必須先能看懂網站的中文，才能找到雙語資訊。再者，針對最多人討論的口罩，雖然實名制購買是納入領有合法居留證件的移工，但所有購買管道皆無雙語，網路預定則僅有英文，且須備有晶片讀卡機進行繁複的身分認證手續，移工根本無法自行操作。而不論是前往健保藥局購買或網路預購，前提都是需有正本身分證件，但現實上，90%移工的證件都被雇主仲介保管，根本沒有證件可購買，加上移工長工時，看護工半數以上皆無休假（移工的勞動契約是定期契約，一次簽三年），因此也無法到藥局排隊。他們僅能被動等待雇主發放，或是靠朋友接濟一兩個口罩，一戴就是兩周以上。

Photo Credit: 中央社 圖為台灣製醫療用口罩。

紓困補助看的到吃不到

政府目前提出的補貼方案多是針對資方，針對勞工的少之又少，其中以勞工為對象的安心就業方案，申請資格須為就業保險的投保人，等於直接排除了72萬的移工。自3月以來，我們已聽聞多起工廠無訂單，幸運一點放無薪假，倒楣的就被裁員解雇，他們背著未還完仲介費的壓力，但景氣不佳新工作不好找，就算有工作也要付出4萬到8萬的買工費，而部分雇主又擔心勞工外出被傳染，故限制移工只能待在工廠宿舍，失去行動自由。然而，安心就業方案就未考量這群在台無親無故的底層工人。

為了降低國境間的人員流動，台灣當前實施相關國境控管。而與移工相關的有三項：

新入境者需配合14天居家檢疫。 因休假返國或家中變故請假返國的移工不再發給簽證，等到疫情結束，雇主若有意願聘雇，再由雇主申請重入境。 約滿的工人不管你回到母國有沒有交通及檢疫問題，除非雇主願意延長簽證，一律返國。

根據公布的隔離措施，移工入境的隔離責任在雇主，雇主須提出生活管理計畫書，地方主管機關需實地審查，確保配合14天隔離檢疫之移工一人一室，相關成本由雇主負擔，但未提及這14天的薪水應不應支付。仲介在隔離措施公布後，立刻在網路以移工母語發布相關隔離措施，移工需自付一天300到500新台幣不等，但未提及隔離成本是否需由雇主負擔。針對14天的薪資，勞動部表示，若因配合隔離有薪資損害可申請每日一千元隔離補貼。為配合防疫避免群聚，移工入境在機場的權益宣導已取消，在私人仲介掌握相關資訊申請又無多語等友善措施下，有些移工不清楚有這項補助，或是申請了卻被拿去補貼給雇主，有仲介業者接受媒體採訪表示，直言這筆錢根本不會到移工手上。

目前針對移工的防疫措施，都是站在移工可能成為防疫破口，傳染給台灣人的立基點上思考，卻未以移工作為在台付出勞動力的勞工，或考量其處境及生活現實來設計。政策上似乎每項補助都包含了移工，現實上卻是每項都領不到。在台移工正在面對無薪假、失業，配合防疫被限制行動自由，部分家中因親人死亡或變故的移工，只能在工作權及親情之間選擇。承平時期我們不去面對移工對台灣社會的協助及貢獻，疫病來臨，我們又要如何面對這群默默撐起台灣長照的勞工？他們就站在防疫第一線，照顧著台灣老病殘，在社會夾縫裡求生存。病毒不會挑選國籍或種族，標籤化特定族群無助於防疫，唯有以移工處境出發的防疫思考，落實對移工權益的保障，才是真正將移工納入防疫網。

編按：目前的口罩實名制3.0可直接到超商利用多功能機器插建保卡購買，政府網站也有提供英文、泰文、印尼文、越南文的資訊，然而，要進入有4語說明的網頁，前提是需具備中文閱讀能力，而超商多功能機目前只有英文界面，移工若到超商購買，仍會需要台灣人協助。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒