咖哩防疫神話破滅：愛美還是防疫？印度男性的人生大難題

文：Bibi

印度重要的灑紅節（Holi）假期前一天下午，我匆匆來到德里機場準備搭機出發度假行程，機場裡竟是難得的空曠景象，比一般日都要少上三、四成旅客，身旁排隊報到的印度人有四成左右的人戴上口罩，堪稱是我長期來往印度六、七年來難得一見的奇景。

Photo Credit：英語島雜誌

灑紅節（Holi） ​​ 印度教節日，慶祝春天來臨的節慶，傳統上習慣以潑灑彩粉在親友身上作為祝福，近代常演變為結合音樂、美食的狂歡活動。 ​​ ​​

咖哩防疫神話破滅，印度總理宣佈全城封鎖

這一切，歸因於「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱新冠肺炎、武漢肺炎）疫情的無聲蔓延。在1月底疫情於中國境內爆發之後，印度政府迅速決定暫時取消中國所有簽證，並且從中國境內撤僑647人，並在647人完成隔離後確定無人染病。同時境內只有三例擁有中國旅遊史的印度居民染病，並於2月14日痊癒出院。

當時消息一出，台灣媒體對於印度人新冠肺炎發病率極低的事實感到震驚，一度瘋傳「印度咖哩治百病」的說法，令人啼笑皆非。

藉著鐵腕手段擋下疫情的印度，卻在安逸一個月後出現防疫漏洞。一批批義大利跟日韓遊客的造訪，使得印度境內的確診病例開始從3月初暴漲數十倍，截稿當下，更突破1萬人確診。

德里地區除了宣布中小學停課一個月外，印度總理莫迪也宣布不會出席灑紅節慶祝活動，政府機關也緊急追加宣布取消日本、韓國、義大利的簽證，3月底更宣布「全國封鎖」21天（目前總理宣布封鎖日延至5月3日），卻還是止不住人民的恐慌。

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身為印度當地的中資企業員工，我算是疫情事件首當其衝的一員。今（2020）年一月初我選擇提前休假回台投票，早早就決定留在印度過春節；而大批中國同事如常在農曆年前返鄉過節，印度政府卻剛好在收假前逐步收緊中國人簽證。

面對突如其來的豬羊變色，公司群組一時哀鴻遍野，紛紛分享各自的闖關實錄：有人在北京機場登機門前硬生生被擋下；有人在曼谷機場立地宣誓「我愛印度，我要回印度工作」，才獲得地勤允准上機；更有人已經在抵達德里機場後，被海關攔下原機遣返。

空污加上病毒夾擊，印度陷入口罩慌

尚未封鎖城市前，我以及其他順利重返崗位的同事們，在面對辦公室空蕩的座位，以及因為同事缺席、生產停滯而日漸複雜的工作負擔，大家也提前意識到疫情傳播的影響力，一些警覺度高的人早早就買好了口罩。面對逐漸嚴重的疫情威脅，辦公室位處的商業區附近也有確診病例出現，讓同事們危機感紛紛爆表。

幸好公司提前為員工們準備好一個月份的口罩，每天每位員工出勤時都能領到一個單層不織布口罩，儘管不盡完美，但那時市面上的口罩都已售罄，這般福利算是難得的小確幸了。

其實印度的首都──德里是空污最嚴重的城市之一，這裡的印度人近年也慢慢習慣戴口罩以防污染，無奈這次的疫情實在來得又快又猛，讓平日淡定的印度人也開始恐慌起來。

我還記得在1月底時，我提醒要好的P同事該準備好三層外科口罩，他看了一眼價格（當時約一個15盧比，約新台幣6元）後倒抽一口氣，反問我如果他有可重複使用的布製口罩，為何需要買這種拋棄式口罩？沒想到一個月後的他倒成了辦公室的外科口罩模範用者，隨時戴好戴滿。

其他同事也開始拿出各種奇異規格的口罩，有濾塞的、有綁在頭後方看來像專業手術用的等等，但是每到開會討論時大家都會把口罩拉到下巴處，到了下午就被丟在桌邊了。經過這些天的觀察，我發現印度人對於口罩防疫的觀念，似乎還是有待加強。

愛美還是防疫？印度男人們的人生大難題

戴口罩現象中最好笑的，莫過於我們部門的錫克教主管M，每天包著傳統頭巾（Turban）上班的他，頭圍自然比別人大上一倍，當公司發口罩時，他因為頭巾包住耳朵戴不下口罩，同事見狀便拿起橡皮筋跟訂書機試圖為他客製化加長版口罩，看到包頭哥主管一臉正經地接受「整形」手術的畫面，真的讓人捧腹大笑。

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但其實不只包頭哥有「口罩危機」，鬍鬚茂密、造型各異的男性同胞們，在戴口罩時也是危機四伏。南亞男子們各個荷爾蒙爆表，鬍子常常都長上臉頰、耳際跟脖子上，大部分人都有厚薄不一、或小或大的個人鬍子造型。

為此印度的疾病控制與管控中心（CDC）還曾列出正確戴口罩、與合適的鬍型一覽圖。看來看去結論就是要叫大家把鬍子刮光光啊！但是愛美的印度男子們又何嘗願意，因此大家仍舊頂著濃密鬍子、戴著「肉」隱「肉」現的單層口罩，以樂觀態度進行印度人心中的正能量防疫法。

歧視不會讓病毒消失，攜手抗疫才能度過難關

印度的防疫能量與衛生條件，可以說遠不及台灣所具有的一切。可惜的是，印度因為疫情蔓延而漸漸蔓延排華情節，華人受到印度當地人的語言攻擊、歧視行為更是屢見不鮮。在印台人屢屢遭遇到印度人嘲諷指點說：「Corona virus」，又或者是受到身邊旅客嫌惡、排擠。

但我們也漸漸練出回罵對方的能力與膽量，畢竟疾病面前無關種族、膚色、國籍，攜手合作才能度過難關。我也真心希望世界各地的疫情能逐漸平息，將平靜歸於世間，讓台灣、印度都能回復昔日的熱鬧。

本文經英語島雜誌授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航