Spotify上「最悲傷」的香港人

翻舊雜誌，《經濟學人》做過一個有趣統計，研究世界各地人的音樂喜好，大家喜歡開心還是悲傷的音樂？

數據來自Spotify的音樂下載統計，這個音樂平台有自家演算法，計算每首歌的「悲喜值」，開心輕快的調子較高分，悲傷憂鬱的調子較低分；《經濟學人》蒐集了30個國家地區數據，計算四萬多首作品，共3300億次下載。

誰聽的音樂最悲傷？

猜對了，是香港人。

報告只提供數據，沒有詳細解說，側重點是大部分歐美國家的人，二月隆冬時聽的音樂最哀傷，可能是因為聖誕新年狂歡過後的失落，加上隆冬時分天色最灰暗，心情與聽歌選擇受影響；大部分國家，七月盛夏陽光普照時，最愛聽開心的歌。南美諸國給人印象人民性格樂天，這統計亦可見，南美國家喜愛的音樂明顯較其他地區開心。

而香港人嘛，不論炎夏寒冬，聽的音樂最灰爆。

用Spotify的人，大概主要是相對年輕的人，如何解讀？也許只是文化或音樂品味問題，未必同社會環境拉得上關係。不過，香港人以「黑面」聞名，去年的「全球微笑報告」，香港的服務行業人員黑面指數全球排名倒數第四；又難怪，香港是全球工時最長的大城市，樓價全球最難負擔，聽說經濟大衰退在眼前，樓價仍然企硬。香港人灰爆有理，反映於音樂選擇上不足為奇。

再者，政府官員愈低民望愈受留用，庶民立法會選舉想贏就等同「奪權」，法官在連儂牆斬人案判決中說，斬人者潛逃後自首是「高尚情操」，警官僭建繼續大搖大擺，林鄭送你底褲口罩沾沾自喜，「香港再出發」權力精英獻世救港，幾十年來來去去那四副臉孔，一見發財，完美演繹香港悲劇。

世道如此，耳邊響起歡天喜地的歌，只會是無情的嘲諷。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

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