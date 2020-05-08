美國力挺、邦交國提案致函秘書長，台灣要怎樣才能參加WHA？

（※ 封面照為2020年1月30日世界衛生組織會議）



（中央社）美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨（7）日指世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）有權邀請台灣參與世界衛生大會（WHA），但譚德塞面對記者相關問題時直接轉頭不願回答，由法律顧問上場代答稱非WHO決定。

第73屆WHA年會將在5月18日至19日以視訊形式舉行，迄今WHO未發函邀請台灣參與。美國國務卿蓬佩奧7日呼籲各國支持台灣以觀察員身分參與WHA及其他相關聯合國活動，並說譚德塞有權力發邀請函，蓬佩奧強調：「前任官員過去多次這麼做過。」

美媒記者提問，譚德賽避而不答

美國《華爾街日報》6日在WHO記者會上詢問譚德塞，「WHA年會即將舉行，台灣會否受邀參加？譚德塞是否鼓勵會員國特別是中國，允許邀請台灣以觀察員身份參加？如果中國持續反對，『但我知道你有邀請權力」，是否邀請台灣？」

譚德塞聽到台灣參與WHA問題，依舊避談不發一語，立刻把臉轉向一旁，由法律顧問華爾頓（Derek Walton）上場代答。華爾頓矮化台灣為「中國台灣」，並表示今年WHA將在5月18及19日以視訊會議召開，焦點是討論「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎）全球大流行，台灣是否參加是由WHO的194會員國決定。

但他說，如過往WHA開會時，皆討論台灣參與問題，今年WHO也已經收到相關提案。

他進一步表示，不管是否邀請「中國台灣」以觀察員身份參與WHA，WHO都有安排台灣專家們參與技術事項參與討論，例如去年台灣曾參加WHO的8次專家會議，另有6次非正式會議，今年台灣專家也參與疫情的關鍵小組會議。

華爾頓強調，今年台灣參與問題是由會員國提案並在WHA會議上討論，不是由WHO秘書處提出。

國際支持台灣聲浪高漲，WHO日內瓦記者會上陸續有媒體詢問關於是否邀請台灣參與WHA問題，昨天是WHO法律顧問在過去1個月內第4度在記者會上回答，內容都是一再表示台灣參與問題需由會員國決定。

不過，譚德塞對擁有權力邀請台灣參與問題並不否認，只是依舊避談。台灣外交部5月5日曾表示，依議事規則及過往慣例，WHO秘書長有權裁量是否邀請觀察員出席WHA。

台灣可以透過「秘書長邀請函」參加大會嗎？

依據WHO憲章第6條，任何非聯合國會員國，要申請成為WHO會員，皆需經WHA以簡單多數表決通過。不過如果是以現在想爭取的，以「觀察員」身分參與大會，則沒有清楚規定，必須應循此機制表決。

台灣在2009年至2016年間，就以「中華台北」（Chinese Taipei）名義、觀察員身份、部長名銜等連續受邀參與WHA。不過到了2017年，中國以蔡英文政府不承認九二共識為由，在會上反對臺灣參與的提案，2017年也是新任秘書長譚德塞正式上任的1年，台灣就此再也不曾收到過世界衛生大會的邀請函。

雖然每年外交部、衛福部都透過各種方式爭取，各個邦交國和支持台灣的與會成員國，也多次在會議上發言，台灣的邦交國也協助提出「邀請台灣作為觀察員參加世界衛生大會」提案討論，並在最後以2對2形式，讓挺台的會員國代表和中方代表進行辦論，但連續3年，最終大會主席都裁示不予通過。



長期推動台灣加入WHA的姜冠宇醫師則對《關鍵評論網》解釋，其實WHO現在將問題導向「需要會員國同意」，就是在轉移焦點打「模糊戰」，因為過去台灣也是以觀察員身份受到秘書處的邀請才能參加。雖然憲章中並沒有清楚明訂觀察員的參與方式，但如果秘書處認為有其必要，就可邀請台灣參加，姜冠宇也說，國際組織本來就有他的裁量權，邀請或不邀請都沒有違反憲章。



至於過去幾次的邦交國協助的提案讓台灣參加，姜冠宇也解釋，目前都還只停在討論要不要「討論這個提案」，但就都被主席裁示駁回，很多其實都已經是在開會前就有的默契和結論，而整個制度也對台灣不是太公平，「畢竟中國的邦交國就是比較多」。

美國大力支持，邦交國也致函譚德賽

不只美國國務卿蓬佩奧力挺台灣以「觀察員」身分參與WHA，美國國務院國際組織事務局5月1日在推特（Twitter）連發多則推文，稱讚台灣防疫工作為全球典範，並發聲支持台灣參與WHA，更發起#TweetForTaiwan（推文挺台灣）活動，呼籲各界一起將台灣「推進」WHA。

Echoing @SecPompeo's call for the @WHO to include #Taiwan in the World Health Assembly. The world deserves to hear Taiwan's expertise in responding to #COVID19. — Ambassador Kelly Craft (@USAmbUN) May 6, 2020

《中央社》報導，美國眾議院「國會台灣連線」共同主席狄亞士巴拉特（Mario Diaz-Balart）也致函蓬佩奧指出，中國在疫情處理上隱密遮掩，台灣則以透明、負責任方式應對，與北京形成鮮明對比。

Taiwan’s exemplary response to #COVID19 has been marked by transparency & deftness, in striking contrast to Communist China’s deception & failures. The US & world would benefit from including #Taiwan in international organizations, diplomacy & multilateral decision-making. pic.twitter.com/DmnbTJXwXr — Mario Diaz-Balart (@MarioDB) May 6, 2020

《中央社》報導，除了美國之外，包括尼加拉瓜、帛琉、史瓦帝尼、聖露西亞及馬紹爾等台灣邦交國，也陸續分別正式致函WHO秘書長譚德塞，提案邀請台灣以觀察員身分參與WHA，除敦促WHO邀請台灣以觀察員身分參與WHA外，今年更進一步要求讓台灣完整參與WHO的所有會議、機制和活動。

預計其他邦交國也將加入提案行列。另外包括日本首相安倍晉三、加拿大副總理方慧蘭（Chrystia Freeland）、歐盟對外事務部，以及德國、法國、荷蘭、瑞典、澳洲；以及巴西、阿根廷、墨西哥等南美洲國家的友台國會議員，也都紛紛透過發函、發推特、公開信等各種方式，表達對台灣參與世衛的支持。

不過在6日的中國外交部例行記者會上，《彭博社》提問中方是否允許台灣參加5月18、19日舉行的WHA，為此中國外交部發言人華春瑩指出，在符合一個中國原則的前提下，中國政府已經對台灣參與全球衛生事務「作出了妥善安排」，確保無論是島內或國際出現突發公衛事件，台灣都可以及時有效地應對。

華春瑩認為，疫情發生以來，台灣執政當局進行政治操弄、持續炒作參與WHO和WHA的問題，目的就是「以疫謀獨」，中方對此堅決反對，也相信不可能得逞。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡