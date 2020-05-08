一圖看懂美國解封：哪些區域確定開放？是否可能爆發二次疫情？

4月底～5月初全美各州陸續進入第一階段開放，不過由於50州限制禁令細節不一，M平方簡單將解封步驟大致分類成以下3種：

第一階段：允許零售、購物中心以及內用餐廳（嚴格社交距離，開放率25～50％） 第二階段：日間托兒所、學校重新開放 第三階段：全部開放，維持有限度社交距離

根據我們整理截至5月5日，邁入第一階段的總計有21州（深綠色），即將開啟第一階段的有四州（淺綠色），限制外出狀態的有20州（紅色），以及一直未有強力限制的有四州（灰色）。

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接下來，我們將分別以重災區東、中、西部聯盟以及其他各州，總共四大區域，帶大家一次看懂目前美國的解封進度。

美國聯盟以外主要州如期開放，但多數疫情發展不符合CDC重啟規範

美國聯盟以外的中部及其他州，多數如預期開放。第一階段開放與即將開放的州總計24州，影響人口約1.45億人，但僅有4州符合聯邦重啟指南的規範「連續14天新增確診數趨緩」。因此4月23日喬治亞州決定進行第一階段解封時，過往一直支持美國經濟盡快重啟的川普，都一度表達不滿；並於新聞發布會上表達尊重州長決定，但認為該州未符合聯邦指南，過早解封並不是明智的決定。

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M平方認為聯盟以外的中部及部分州，雖多數屬於疫情相對不嚴重的區域，但是觀察德克薩斯、佛羅里達、喬治亞等州，新增確診數都仍處在高原期、或是絕對數值仍高的情況。因此即便嚴重區域（縣、市級別）仍有個案的限制外出禁令，但同步開始第一階段餐廳、購物中心以及電影院等的開放（嚴格社交距離，開放率25％～50％），仍有2次爆發的風險（不確定性高）。

重災區東、中、西三大聯盟，距離第一階段開放仍需時間

一、東部州聯盟

新增確診數多數仍處在高原期，有所放緩，但是絕對值仍高。因此紐約仍維持限制外出禁令5月15日到期，而其他多數州亦維持原先5月中旬期限，僅賓州宣布將自5月8日開放零售、餐廳及酒吧路邊、外帶以及外送業務。整體而言，東部仍未進入第一階段開放。

紐約及多數州維持5月中旬後的限制外出禁令期限，

賓州將於5月8日開放零售、餐廳及酒吧路邊、外帶以及外送業務。

東部州聯盟受制於新增確診絕對值仍高，因此限制外出禁令維持5月中旬，未來疫情發展仍對解封進程帶來不確定性。

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二、西部州聯盟

新增確診數同樣處在高原期，有所放緩，但是絕對值仍高。因此加州州長雖已經推出該州的四階段解封計畫，但目前距離開放辦公室、購物中心及餐廳仍有距離（需至加州的第三階段，預估5月底）。而奧勒岡州維持限制外出禁令直至取消，但延長緊急狀態至7月6日（原為5月7日）；華盛頓州則直接延長限制外出禁令至5月31日（原為5月4日）。整體而言，西部也同樣未進入第一階段開放。

奧勒岡州維持限制外出禁令直至取消，但延長緊急狀態至7月6日（原為5月7日），

華盛頓州延長限制外出禁令至5月31日（原為5月4日），

加州推出該州的四階段解封計畫，但距離第三階段開放辦公室、購物中心及餐廳仍有距離。

西部州聯盟達到第一階段解封時點，將有可能延後至5月底，並落後於市場原先預期的5月中旬。

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三、中部州聯盟

中部州聯盟是三大聯盟中，唯一疫情尚未獲控制的區域。尤其伊利諾、威斯康辛以及明尼蘇達等州，新增確診數仍在高峰期。因此除了俄亥俄州宣布近期有可能開放餐廳外，多數州延長限制外出禁令至5月中旬，甚至直接延長至5月底。未來達到第一階段解封時點，將落後於市場預期。

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觀察美國三大聯盟開放進程，美國Q2經濟表現是否再下修？我們又如何看待目前疫情二次爆發的不確定性？更多完整內容都在財經M平方網站上。

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本文經MacroMicro 財經M平方授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航