飛行訓練重落地的OH-58D戰搜直升機，是遏阻中共武力犯台的重要戰力

自今年1月2日發生UH-60M黑鷹直升機墜毀，犧牲了包括前參謀總長沈一鳴將軍在內八名人員的悲劇事故之後，昨天又有一架OH-58D奇奧瓦武士（Kiowa Warrior）戰搜直升機在台南歸仁基地演訓降落時重落地。幸運的是機上的教官與學員都沒有受傷，但是OH-58D的尾桁、主旋翼與滑橇等部位有不同程度的損毀。

總部位於歸仁的陸軍航空特戰指揮部，已經成立專案小組調查此一事故發生的原因。OH-58D是以貝爾公司研發的OH-58A輕型偵察直升機衍生而來，從1969年起就隨美國陸軍投入越南戰爭。總計有數量多達45架的OH-58A，在越戰期間因為不同原因墜毀，當中既有意外事故，也有因為與北越正規軍或越共交戰而導致的戰損。

1981年，貝爾公司根據美國陸軍直升機改良計畫（Army Helicopter Improvement Program）的需求，將OH-58A提升為具有全天候作戰能力，能為步兵、騎兵和砲兵擔任空中哨兵，同時本身也能對目標發動攻擊的戰鬥偵搜直升機。被命名為OH-58D的全新機種，於1983年研發完成，隨即在1985年進入美國陸軍服役。

OH-58D的最大特徵在於螺旋槳頂端的桅頂偵搜儀，使其具有夜間作戰還有躲在樹欉後方掌握遠方敵軍動態的特殊能力。

1988年的兩伊戰爭，讓美國陸軍有了首度將OH-58D投入實戰的機會，專門用於掩護行駛於波斯灣的油輪。後來爆發的波灣戰爭中，OH-58D的表現更是可圈可點，所以美國從1991年起只生產D型的OH-58，也將所有在役的舊型OH-58提升為D型。

中華民國也在1992年採購AH-1W眼鏡蛇直升機的同時，購買了第一批共26架的OH-58D。到了1997年，國軍又在採購第二批眼鏡蛇的時候採購了另外13架的OH-58D，並由漢翔公司在國內自行組裝。OH-58D與AH-1W可高低搭配實施混合作戰，鎖定住目標後相互掩護施以強大火力攻擊，是二十多年來遏阻中共武力犯台的一款重要武器。

Photo Credit: 中央社 AH-64E阿帕契攻擊直升機（左）、OH-58D戰搜直升機（右）25日上午降落台北大學執行演練，吸引目光。 （軍聞社提供） 中央社記者游凱翔傳真 109年3月25日

美軍持續在阿富汗和伊拉克戰爭中使用OH-58D，直到2017年2月才將所有OH-58D從第一線作戰部隊中除役，因為裝備桅頂毫米波雷達的AH－64D阿帕契直升機已經不再需要OH-58D協助指引目標了。不過OH-58D仍將以教練直升機的身份，在美國陸軍中服役到2022年，可見這款誕生於越戰的直升機是多麼能者多勞。

自引進OH-58D以來，中華民國陸軍也發生了數起涉及OH-58D的飛行意外。第一場發生於2001年8月23日，來自空騎602旅一架編號613的OH-58D偵察在苗栗縣三義鄉伯公坑山區撞上高壓電線墜毀，正駕駛陳耀正少校傷重不治，副駕駛魏雅得上尉輕傷。

第二起涉及OH-58D的意外事故，發生於2018年3月15日，一架編號638的OH-58D在進行「緊急狀況處置」時重落地。

此次意外事故之所以發生，來自於學員在從800公尺下降到100公尺時對高度判斷出現落差，導致直升機直接撞擊地面跑道又彈起。坐在旁邊的曾姓教官緊急將直升機拉起，卻仍造成直升機滑橇前端損傷，所幸兩人最終都安全著陸。

然而638號機的重摔事件，還是因為有人將畫面流傳到網路上而引起軒然大波，後來陸軍也對曾姓教官處以停飛三個月、申誡兩次，學員停飛兩星期的懲戒。

不過與包括TH-55C、UH-1H、AH-1W、CH-47SD還有UH-60M等其他機種相比，其實國軍的OH-58D已經算是很安全的機種了。雖然美軍的OH-58D已經除役，但中華民國陸軍已經一口氣買好了接下來12年需要的相關零配件，相信維修保養上不會有問題。只是台灣的旋翼機如此容易發生意外，或許陸軍方面還該從人員訓練的角度切入，才能避免更多的意外重新上演。

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