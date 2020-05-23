談「高壓氧治療」與運動傷害：提高血液含氧量如何幫助身體修復？

文：好痛痛、王凱平醫師

台灣曾有一位頂尖選手，竟然在奧運前一個月意外骨折，我任職的運動醫學團隊即時透過手術、頂尖運動醫學設備的輔助，以及教練準確的訓練策略調整，最終打破所有人的眼鏡，讓選手在一個月內站上比賽會場。其中一項幫助復原的設備，便是「高壓氧治療」。（註：顧及現役選手隱私，傷病細節不詳細敘述）

什麼是高壓氧治療？

高壓氧治療的原理並不複雜，它是一個可以讓人平躺的艙，大小從可以躺一個人到數個人的都有。在密閉的艙裡面把氣壓從平常的一大氣壓，增加到最多三大氣壓，並且讓躺在裡面的人吸入高濃度氧氣，來達到治療效果。一般來說，不會使用到超過三大氣壓以及100％純氧的搭配，否則會提高氧中毒的機率。

為什麼高壓氧可以治療潛水伕病呢？潛水伕病簡短的說，是人體外部環境壓力（氣壓、水壓）快速下降產生的問題。一般來說，人體內的壓力會配合外在壓力有相應的調整，但如果壓力變化太快，身體調整不及，血液裡溶解的氣體，就會因為壓力變低而變成一顆顆的小氣泡，阻塞血液循環造成各種症狀，就成了潛水伕病。

高壓氧治療的壓力，可以讓身體裡的壓力提高，讓氣泡重新溶回血液。提高壓力的同時吸入高濃度氧氣，可以增加血液攜帶的氧氣量。血液攜氧量變多，可以治療全身性缺氧的問題，例如一氧化碳中毒；以及局部缺氧的問題，例如糖尿病引起的末梢組織壞死、腦中風。不僅如此，增加的氧氣有助身體修復，加速傷害癒合，因此能應用在運動傷害。

高壓氧幫助身體組織修復的原理

人體受傷後復原的過程，可以分成三個階段：發炎期、增生期，和重塑期。

一開始的發炎期經常有紅腫與發熱的症狀，相信大家都不陌生。發炎之後會開始增長細胞、修補傷口，進入增生期。受傷部位的細胞、組織增生後會進入重塑期，讓傷口恢復得比較平整漂亮。

在復原的過程中，透過高壓氧來提高血液中含氧量，可以在發炎期能增強患部抗菌能力，減少感染的機率。適當調控下也能緩解水腫，減少疼痛。在增生期，可以幫助「纖維連接蛋白、蛋白聚糖」這些有助人體修復的成分合成，也能促進血管、骨骼新生，縮短復原時間。

Photo Credit：好痛痛

目前有許多研究認為，高壓氧對於運動傷害的復原是有幫助的，例如延遲性肌肉酸痛（DOMS）、肌肉拉傷、肌腱病變、扭傷和韌帶撕裂傷、骨折等等。

但是目前的研究證據認為，高壓氧治療對於肌腱與韌帶的幫助效果大於肌肉、骨骼。我認為高壓氧對於慢性肌腱炎（例如網球肘）、肌腱撕裂傷（例如阿基里斯腱斷裂）、韌帶撕裂傷手術（例如十字韌帶手術）的恢復是有幫助的。

高壓氧治療的禁忌症與注意事項

主要的風險在於「氣壓造成的傷害」和「氧中毒」兩種。氣壓改變造成的傷害，會發生在身體有氣體存在的地方，例如耳朵、肺部、腸胃等等。而氧中毒則會影響到中樞神經、肺部和眼睛。這兩者可以透過有執照、有經驗的專業操作人員，以及良好的設備來降低風險。

一般人比較需要注意的是，如果有感冒、鼻子過敏、慢性鼻竇炎等問題，會容易在高壓氧治療過程中有耳壓不平衡的不舒服。如果有慢性肺部疾病、癲癇，視神經炎、未經控制的高血壓與心臟病的患者，也應該有醫師特別評估。另外不建議有幽閉恐懼症患者、嬰幼兒、孕婦使用高壓氧治療。

我認為它是震波治療、PRP增生療法之外的另一個選項。但如同所有的治療，都要讓醫生先仔細檢查、診斷、評估後才能執行。

本文經好痛痛授權刊登，原文刊載於此

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航