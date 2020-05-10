余光中《天國的夜市》推薦序：展翅遠颺，傲視遼闊詩領域的真正巨鷹

文：陳幸蕙

從一九四八年秋寫下生命中第一首詩〈沙浮投海〉起，至二0一七年十二月十四日安詳辭世止，創作七十年、成詩逾千首的作家余光中，為這世界留下了二十本真誠書寫的傳世詩集。《天國的夜市》是這二十本詩集中第三本。

余光中曾以「上游風景」、「早歲的青春桂葉」稱之，因為集中所收六十二首詩均寫於一九五四至一九五六年間，其時，余光中僅二十六、七歲，猶是一名在創作之路上摸索前進的文青。

因係早期作品，半世紀後，站在超卓出眾的詩藝高度，以嚴苛標準自我檢視，年近八旬的余光中，曾毫不留情批評自己這些少作，「句法失之西化」、「讀來水清無魚，平直乏味」、「知性不足」、「題材也欠廣闊」；而在此之前，當他述及此詩集中〈飲一八四二年葡萄酒〉一詩時更說：「這首詩學濟慈而不類，空餘浪漫的遐想；換了我中年來寫，自然會聯想到鴉片戰爭。....」（〈文章與前額並高〉‧《隔水呼渡》）

余光中曾寫過〈放心吧，欽差大臣〉（《夢與地理》）、〈時代之眼：台灣百年身影〉（《太陽點名》）等懷古、詠史詩；鴉片戰爭發生於一八四0至一八四二年，若中年後再寫此詩，的確，出以靈活詩思和高度歷史感，他必能連結鴉片戰爭與一八四二年葡萄酒，使該詩主題意涵、內容層次更其豐富深刻。

然而，撫今追昔、慨然回顧之餘，眺望上游「煙水茫茫」、嚴格自我檢視的余光中終亦不免認為，對一名才二十多歲、方在詩長征道途上「跨出初步」的青年詩人，實亦不能太過分「苛求」了。

身為客觀讀者與評者，如今，風簷展卷細讀，寫於余光中三十歲前的《天國的夜市》，與其後來「歲月愈老，繆思愈年輕」之諸詩相較，雖明顯看出詩藝未臻圓熟，但若就集中作品在題材內容的開放性、神來之筆的意象表現，乃至詩中所展現的個人潛力與企圖心來看，則這六十二首青春之作，可謂實已預言了未來，一位「藝術多妻主義者」和卓然成家詩人的誕生。

簡言之，《天國的夜市》題材豐富多元，既秉筆直抒胸臆與日常感懷，更書寫對真理的嚮往，對人間的祝福，對寫作的沈思觀照與信念，對自然、音樂的獨到體會，對惠德曼、雪萊、拜倫等大師的嚮往仰慕等。

其中，不論是聽覺書寫（〈女高音〉），或說霧是「白色的巨魔」（〈霧〉）、說洶湧波浪是「一萬匹飄著白鬣的藍馬」（〈鵝鑾鼻〉），或鮮明具體的比擬隱喻如─「靈魂深紫的窗帷」（〈當寂寞來襲時〉） 「當蚊群舞倦了一夜芭蕾」（〈我不再哭泣〉）、「往事像一隻疾奔的刺蝟」（〈回憶〉）等，都可見一位詩壇新秀在意象上的用心經營。

至於鍼砭文壇、社會現象的〈批評家〉、〈詩人和花販〉、〈項圈〉諸詩，則尤顯露了余光中早歲犀利機智的鋒芒，為其後來諷刺詩、社會批評詩之先聲。

此外，〈你是那虹〉與余光中五十四歲所寫〈你是那雲〉（《紫荊賦》）， 〈波蘭舞曲〉與其七十一歲所寫〈永念蕭邦〉（《藕神》）， 〈白髮〉與其日後多首追懷慈母之親情詩， 〈咪咪的眼睛〉等與其一生持續書寫、吟詠不盡的愛情詩， ─如能前後對照，相與並觀，當更可見詩人終生縈迴在心的創作主題。

《天國的夜市》中共有〈我不再恐懼〉、〈初別〉、〈咪咪的眼睛〉、〈別後〉、〈別時〉、〈你的生日〉、〈靈魂的觸鬚〉等情詩十首，或繾綣浪漫，或超現實，跨時空，忘生死。

你是我夜夜夢途的麥加，

你是我條條思路的羅馬；

你走後台北又沈入寂滅，

沒你的地方都是異域。

....

上次臨別時欠我的一吻，

下次要加倍還我利息！

（〈別時〉）

宇宙不過是一面鏡框， 你

是框中的畫像；

其餘的一切都是背景，

就連星星和太陽。

當宇宙的末日終於來臨

一瞬間熄滅了星光；

你我便暗中緊緊地相擁，

在上帝停電的晚上。

（〈情人的宇宙觀〉）

漂亮押韻、意象鮮明外，如此前衛新潮，對當前二字頭的千禧世代、年輕族群而言，應亦極富吸引力。 至於書中尤值一提的則是，《天國的夜市》第一首詩、寫於余光中二十五歲的〈鵝鑾鼻〉，曾選入國中國文課本成為教材。

這是余光中第一首燈塔詩，也是他第一首以台灣地景風物為主題的寫景詩，陽剛壯闊，傳誦不衰，開啟了日後他以鮮明強烈情感，就台灣獨特景觀如西螺大橋、青蛙石、阿里山神木、玉山、雪山、觀音山等，藉景抒懷寄意的美麗島詩先河。

在此詩中，余光中曾以「我好像一隻待飛的巨鷹」，喻壯懷千里之遐想；然若細加尋思，則此自喻，又何嘗不是詩人年輕的潛意識裡，企盼於現代詩國度一飛沖天的展望與期許？仿如預言般，終於，憑藉富厚的中西文學根柢、卓越的個人才華、終生獻身繆思的熱情，以及不斷自我提升、突破、超越的成就動機，和持續創作的馬拉松精神，《天國的夜市》多年後，彼待飛之鳥，實現願景，終成展翅遠颺、傲視遼闊詩領域的真正巨鷹！

書籍介紹

《天國的夜市》，三民出版

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作者：余光中

祖籍福建永春，生於江蘇南京，臺灣大學外文系畢業，美國愛荷華大學藝術碩士。曾任教於臺灣大學、政治大學、香港中文大學教授，中山大學外文系教授兼文學院院長、外文所所長，退休後獲聘為中山大學光華講座教授。大學時期開始發表詩作，為藍星詩社的創辦人之一，創作文類包括論述、詩、散文、翻譯等，以詩歌創作為主，曾獲中國文藝協會新詩獎章、國家文藝獎、吳三連散文獎、吳魯芹散文獎等，著譯俱豐，在當代文壇上卓然成家。

【關於本書】

《天國的夜市》收錄了余光中年少時的詩作六十二首，他讓那段時光渲染成久遠的思尋，斟一壺青春的酒，仰首便成美歌；作一段青春的詩，揮毫便成佳作。他有著才華洋溢的靈魂，仰一仰月，月便該成色。他輕語，語調恍若欲輕捻熄夜讀的燭光；重語，聲韻字字鏗鏘猶一支砲彈如燃，偶爾藏起一頁青澀於話語中，偶爾又露出一小片犀利冷銳的鋒芒。有著年少的眼界與傲氣，落拓與率真，多愁與善感。那是含苞待放的風景，是青年詩人的寂寞內心，是深具浪漫風味的少作──夜幕低垂，群星熠熠是該把今夜拉長到天國夜市的燈火升起

Photo Credit: 三民出版

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航