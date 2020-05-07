解放軍鷹派轉軚，對台軟化？近日《中美印象》一場關於「武統台灣」的爭論

兩岸三地媒體近日紛紛報道，在近日中國民情沸騰、一片怒斥美帝的聲討中，大陸空軍退役少將喬良突然語出驚人，聲言台灣問題「不可輕率急進」，甚至呼籲，相比「實現民族復興」，就連「台灣問題的解決」也得讓路。喬良不是別人，正是在1999年與王湘穗合著《超限戰》而聲名鵲起的戰略專家，也被普遍視為中國軍方的鷹派人物。

圍繞喬良言論的交鋒，起緣於《紫荊》雜誌今年5月號刊出對他的訪問。[1]喬將軍主要回應了武漢肺炎疫情對於中、美各自國力以至雙方關係的影響，並且提出中國應該具備自信，保持自己的發展優勢；但另一方面，他認為不能單為了武統台灣而「把領土問題強調到高於其他主權的程度」，因而「顧此傷彼」，就算要遏制台獨，也應該在戰爭選項以外，「有更多選項進入我們的思路和視野」。

當《中美印象》網站轉載喬良的訪問後，隨即引來某讀者的質詢，批評他所謂「不跟美國節奏起舞」不過是「不武統的阿Q式理由」，甚至認為他不如索性誠實地承認，已經放棄武統了。[2]令人吃驚的是，對於這位無名氏讀者的商榷，堂堂國防大學教授喬將軍，竟在一天之後就在《中美印象》親撰〈台灣問題攸關國運不可輕率急進〉再回應，而且把話說得更加直白︰「台灣問題，不管我們怎麼強調它屬於中國內政，但本質上仍是中美問題」；他除了提出上文引述的「讓路論」，也反問「那些一味主張現在就動手的人」，有否估算到「武統」所造成的成本及後果。[3]

另一方面，自四月初起就在《中美印象》就中、美、台關係連番發表文字的武漢大學政治與公共管理學院教授儲建國，在其最新的文章〈現在也許是積極處理台灣問題的一個機會〉中直斥喬良「貌似鷹派……平常說些大話、狠話，但一到關鍵時刻就變軟了」。儲更警告說︰「如果現在出現了處理台灣問題的機會，大陸不好好抓住的話，那就是對歷史不負責任，有可能讓子孫後代面臨更大的麻煩」。[4]

縱觀儲、喬兩位分別代表文、武界別學者的言論，兩人比較顯著的分歧，是對於美國制訂並通過《台北法案》的理解。喬將軍對《紫荊》提出，這是美國在面臨疫情及經濟等困難時，「製造話題、製造麻煩」，牽扯中國的精力，分散中國的應對方向；他進一步提出，中國沒有必要「跳進美國人挖的坑」，甚至可以反客為主，用其他方式抵銷美國的影響。但儲教授則力斥，《台北法案》的行文實質上已經承認台灣是獨立國家，是「一個國家通過立法形式，公然分裂另一國家的領土」的「惡劣事件」；他甚至主張，到中國充分認識到法案的風險，其實連第二階段貿易談判也不應展開。

與此同時，亦有論者提出，兩人所代表的軍方、民間聲音，其實沒有看起來那麼大的分歧。《中美印象》讀者Blackjack就投書分析指，兩人表面上針鋒相對，實質上殊途同歸，行文間同樣承認，就台灣民意而言，「文統」已經無望，只能「武統」，兩人只不過是在「武統」的早與晚之上看法有異。[5]

更值得擔憂的是，兩人在增進對台施壓方面，不但方向一致，就連中共手上有何手段可用的細節，兩人觀點也有契合之處。儲建國曾經提出，中方應在外交上層層遞進，直至向美國宣示「不對台軍售、不發展官方關係、不採取導致台獨措施」三不條件，以換取中方維持「和平統一」的保證；如果美方不答應，則中方仍可在和與戰的灰色地帶之間，選擇「經濟制裁」、「封鎖禁運」，以至「抓捕首惡」等手段。至於喬良，一如他在《紫荊》訪問中言明，要增加戰爭以外的應對選項；他並且解釋道，當中可以包括「非戰爭軍事行動」的方式，既不開戰，但又可能「適度動武」，他更舉例指，美國當年轟炸中國駐南斯拉夫使館，以及擊殺伊朗聖城旅指揮官等，都可視為「非戰爭軍事行動」的例子。

事實上，從兩岸三地到西方的軍事觀察家都指出過，一旦台海再現干戈，未必會隨即出現數十萬士兵像「諾曼第登陸」般浩浩蕩蕩開過海峽強攻，或者重現「空襲珍珠港」、「中途島海戰」等海空大戰，卻更可能是以海上封鎖、攻擊外島甚至對台灣軍政領導採取「斬首攻擊」等方式呈現。此外，喬良在其著作中提出過的「超限戰」手段，包括網絡戰、謠言戰、金融戰等，亦幾可肯定不會在這場未來的「統一戰爭」中缺席。

綜合而言，近日環繞喬良將軍言論的引述與評議，實不應簡單概括為「鷹派將軍放軟言詞」，或者「軍方期望管理」的公關伎倆。反之，我們恐怕要謹慎觀察，所謂發生在喬將軍與其他大陸論者之間的筆戰，其實質會否就是旨在麻痺眾人心理，讓人誤以為可以鬆一口氣的「超限戰」。

參考資料︰

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