【插畫】貓貓狗狗伸懶腰，背後含義大不同

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每次看見毛孩睡飽伸懶腰，就決定下輩子要投胎當貓咪或狗狗，但你知道嗎，毛孩在不同情況下的伸懶腰，代表不同的意義！趕快往下閱讀，了解這些行為背後的含義。

貓貓常見的兩種伸懶腰

一見到你就伸懶腰

當你回到家，貓貓悠悠地走到你腳邊，輕輕用臉和身體蹭你一圈，然後倒下伸懶腰。如果你遇見這個情境，請立刻、馬上、蹲下、撫摸貓貓的小肚肚。

對於貓咪來說，腹部是最脆弱的部位，只會在信任的人面前露出來。所以當你看見貓貓躺在地上的伸懶腰，就是他在傲嬌又委婉地邀請你互動。

剛睡醒的伸懶腰

貓咪一天有十幾個小時都在睡覺，每次醒來都有標準流程：醒來、伸懶腰、走兩步、伸懶腰、跑去抓板旁邊、伸懶腰。

這麼徹底的延展四肢，其實是在促進血液流動，提高肌肉組織活力。讓自己快速從懶洋洋的模式中打起精神。

狗狗常見的兩種伸懶腰

一見到你就伸懶腰

狗狗喜歡逗人開心，當他看到你就將前腳貼地、翹起屁股搖搖尾巴、可能再搭配靈活的小跳躍，表示她喜歡你，想找你玩。這時候記得拿出他最愛的零食或者小玩具獎勵，讓他更愛你。

長時間趴在地上拱起屁股

若狗狗罹患急性胰臟炎，會出現胰臟腫脹及腹痛等徵狀，狗狗為了紓緩疼痛就會做出伸懶腰的動作。所以當狗狗長時間處於前肢趴下、伴隨食慾精神不佳，記得趕快看醫生，免得延誤救治。

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愛毛孩就從了解開始，一起做個愛觀察孩子的好奇毛拔麻吧！

本文經汪喵星球授權刊登，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航