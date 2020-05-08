為什麼護照不能移除「中華民國」？解析「ISO 3166」的陷阱

文：曹天堡

3166是什麼？是ISO國家標準化的代碼。

一提到ISO，就會有人說「這是聯合國下的組織，我們又不是聯合國的會員」這一類的話。

是的，中華民國或者台灣確實不是聯合國會員，但是台灣人總是要去到各個國家吧？護照上總要有一個代表你來自哪裏的數字代碼吧？不然你也不能通過任何國家的海關，不是嗎？

這就必須提到ISO 3166國碼。ISO 3166國碼有三類代碼。「-1」是國家碼，「-2」是國家控制領土的代碼。為什麼要有第二種呢？這是為不是國家，但是屬於某個國家，又有自己特有的護照的地區準備的。

那我們就來看一看中華民國或者台灣。

在3166-1中，我們看不到任何有關台灣的影子。而中國（The People’s Republic of China）的代碼是156。

在3166-2中，我們看到［Taiwan, Province of China］的字樣，國旗是青天白日滿地紅，代碼是158。

所以我們是否可以先放下心頭成見，先想一想，怎麼做對台灣有利。

首先，158跟156不一樣，這就是一件好事。其次，達到什麼樣的目的，台灣人會滿意？當然是在3166-1那裏有台灣，代碼是158啊！

可是你知道嗎？在2017年之前，在3166-2的縮寫欄那裏，台灣都不是TWN的縮寫！是158。其他國家的地區都是HK之類的。由一個孤零零的屈辱數字，變成TWN，我相信外交部奮鬥了很久。

而護照為什麼不改，一定要強調CHINA？要知道台灣人最討厭CHINA標識自己了，政府改一個護照有那麽難嗎？讓我們回憶一下，那討厭的Taiwan, Province of China前面的國家標識是什麼？是中華民國的國旗呀！不是五星旗！

所以這個CHINA我們可以解讀成是中華民國。而台灣是中華民國的一省，不就是蔡英文接受國外媒體專訪時說的「我們的名字叫中華民國臺灣（TAIWAN, ROC）」嗎？

蔡英文在2020年總統大選中，得到了817萬票，我相信大多數台灣人對於台灣是中國民國一省的說法，不滿意尚可接受。這裏要插入一小段歷史。之前台灣打官司一直打到瑞士，就是要求ISO把中華民國放到3166-1，但最終官司敗訴。有興趣的朋友可以查一下。

為什麼台灣不能改護照？因為一旦把ROC去掉，會有什麼下場呢？至少在ISO上，台灣很難再說TAIWAN屬於的是中華民國的那個CHINA，不是中華人民共和國！

是的，台灣想擺脫CHINA，但是至少在護照上，要維護住CHINA。要知道，跟中華人民共和國建交的國家，很多都是承認「三段論」的，第三段是「台灣是中華人民共和國的一部分」。

所以台灣要強調的是：不！我是中華民國的一部分，儘管他也叫CHINA，但是此CHINA不是彼CHINA。這是現階段台灣能做的關於否認自己是對岸一部分的少數辦法之一。

親愛的台灣朋友，在去中國化的過程中，台灣人有許多尷尬和不得已，甚至陷阱。政府有時有苦難言，你們是否能擦亮眼睛，不要當民粹者中的一員。

參考資料

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本文經新公民議會授權轉載，原文發表於此

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航