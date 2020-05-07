再出發？往徹底的撕裂走去

由兩位前特首董建華、梁振英牽頭的「香港再出發大聯盟」出發了兩天，社交媒體上還是有一定的討論熱度，而和大聯盟那一千多個召集人的多樣背景相比，大家的討論雖然形式不同，但重點卻相對統一，那就是：再出發，去邊度？

這問題之所以出現，固然有其道理，然而，我更不明白的是：如果今次是再出發，那本身的「出發」是何時發生？當時的目的地又是哪裏？

為著找尋答案，我特意到了「香港再出發大聯盟」的網站查找——在此我希望大家能報以些少掌聲，因為當我以為只需將「香港再出發大聯盟這」名字打上Google，再按搜尋就可時，那糟透的SEO效果加上我的愚笨，確實令我花了一點時間才意識到這是官方網站，而按進網站，看「共同宣言」時，出現的竟然印刷品（相信是場刊吧）的掃描版本，相當懷舊，所以我以下有關宣言的每一隻字，都是自己逐個字逐個字敲鍵盤而得來。

根據宣言，再出發的方向如下：「我們積極重振經濟，民生要再出發」、「我們要重歸法治，穩定要再出發」、「我們必須團結，繁榮再出發」。乍看起來，問題不大，但只要認真想想，是誰在疫症之初不封關、不將病毒擋在門外，之後不得不因為防疫而祭出一條「限聚令」，令經濟攬炒，而又是誰在知法犯法，僭建、聚眾、屈打成招後都毫無後果時，我們就會知道這幾段說話的可笑。

話雖如此，關於「團結」這方面，我卻對兩位前特首有一定的信心。且看看兩位位內時，一個鼓動了五十萬人上街、一個弄來了一場佔領運動，就可以知道在「團結」方面，兩位都有一定心得。但其實轉念一想，兩位治下時的「團結」，實則就是明明白白的撕裂：以「國家安全」為名，區分起「愛國」和「叛國」的撕裂；以「實踐普選」為名，炸開了「黃」和「藍」的界線。

Photo Credit: AP / 達志影像

由此，可以估計今次「香港再出發大聯盟」的操作，大概也是這種「撕裂」精神的延續，且看那一千多位共同發起人當中，不乏來自政治、商界、學術界、專業界別的人物，星光熠熠，根本就是一則「投名狀」、入場券，而當這聯盟的人腳已經橫跨不同界別，憑藉其本身所操控的政商權力，就真能建立一個龐大的「紅色經濟圈」，而更重要的是：不是你加入後能得到甚麼，而是你不加入，就會被「黃」。

目前政府民望之低，連著人登記資料取口罩都會引來鋪天蓋地的批評和質疑，又有何能力再逼迫人作政治表忠？既然力度不足，那就由兩位老人家出馬，搭個棚，逼人進一步歸邊，亦令香港進一步撕裂。

找兩位老人家出來，再把名字定為「再出發」，確實有其原因，因為兩位的往績，就是把民眾推向撕裂，而今次的目的地，相信也一樣。

本文獲授權轉載，原文見作者Medium。

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