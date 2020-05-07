確診者康復後返台卻「復陽」，感染武漢肺炎想回台將「2條件」放行

中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內新增1例「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，簡稱武漢肺炎），為20多歲女性，3月上旬在卡達確診治療後返台，但5月返台後又出現症狀並確診。指揮官陳時中表示，對於在國外確診但現在想要返台的國人，專家會議有共識，確診者若想回台，必須發病後至少2個月且症狀已消失，或取得2次採檢陰性才能放行。

今天確診的案440今（2020）年2月下旬至卡達工作，曾於3月8日出現喉嚨痛、流鼻水與失去味覺等症狀，3月10日於卡達確診武漢肺炎並接受治療，4月8日二採陰性治療結束後，返回宿舍隔離至4月22日。

指揮中心表示，個案5月3日返國入境時無症狀，因主動告知曾於卡達確診，由機場檢疫人員採檢後送至集中檢疫所，並於5月4日檢驗陰性後，搭乘防疫專車返家居家檢疫。個案返家當日開始出現腹瀉症狀，5月5日由衛生單位安排就醫採檢，於今日確診，目前住院隔離治療中；衛生單位將進一步調查個案同班機旅客，以匡列接觸者。

針對今日確診個案已確診接近2個月、結束治療也將近1個月，在當地都已經「二採陰」解除隔離後，返台又「恢復陽性」，陳時中解釋，目前的國內案例中，住院最久的病人也有超過80天，中間一直呈現陰陽反覆的狀況。

陳時中說，卡達的基本採檢策略是要求「二採陰」後，回家自主隔離14天，也已經算很完善，不過台灣是更嚴格的「三採陰」。張上淳則補充，該個案在入境時在機場採檢已經驗出是陰性，最後一次採檢也是很弱的陽性。

國外確診想返台？需確診超過2個月或提出「2採陰」證明

就像今日的從卡達返台的確診個案，最近有少數在國外確診的台灣民眾，也規劃要返回台灣。指揮中心本週召開專家會議討論，專家們有共識，將在「特定條件下」放行。

醫療小組召集人張上淳說明，專家認為以過去經驗，如果個案在國外確診，經治療並且休養一段時間，差不多2個月的時間體內病毒大多都已經消除，最多就是像很多病患治療到最後，只剩下是很輕微的症狀，病毒檢測也處於陰性陽性反覆狀態，這時候個案基本上已對其他人沒什麼威脅，培養病毒也培養不出來。

張上淳表示，顧及他們仍有需要回國的權益，專家認為如果已經感染確診2個月以上，也都沒有相關症狀，就能回國；如果回國前在國外有採檢當然最好，但確實有些國家對輕症確診者也不給採檢，因此決議是若沒有採檢，就至少要確診2個月以上。

另外因為多數國家都是「二採陰」就解除隔離，專家也認定，像這樣的個案威脅已經很輕，若能提出採檢結果的相關證明，也可以考慮讓這些人搭機回國。

確診者回台後，依目前規劃入境時須採檢1次且送集中檢疫場所，檢疫期滿前再驗1次。

陳時中也補充，在國外確診，而且未解除隔離的，當然不能回國。不過各國解除隔離的條件確實不同，現在專家提供一些標準做參考，但這還只是有清楚資料的國家，但有些國家資料可信度不一定，或是根本無資料，該怎麼處理還需要進一步討論。



陳時中表示，目前也有很多國家開始倡議要做「防疫共同圈」，就是希望讓大家的標準趨近一致，而資料透明可信、可交換是非常重要的，方便各國做出相關的判定，這也是未來防疫的發展方向。陳時中表示，討論確診者「能不能回國」讓指揮中心感到很為難，因為必須兼顧很多方面，專家在評估標準時，也會取決於各國資料清楚透明和可信的程度。

根據指揮中心資料，國內累計440人確診，347人解除隔離。國內昨（6）日新增458例相關通報，截至目前累計通報6萬6046例（含6萬4754例排除），其中440例確診（今日新增案440），分別為349例境外移入，55例本土病例及36例敦睦艦隊。確診個案中6人死亡，347人解除隔離，其餘持續住院隔離中。129名印度返台民眾，目前無後送就醫者，持續於集中檢疫所密切健康監測。

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核稿編輯：黃筱歡