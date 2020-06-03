屹立百年的鐵道部廳舍：探索台灣鐵路發展，與台北市鐵路交通的演進

日本統治台灣初期，台灣總督府成立臨時台灣鐵道隊，輔助軍事運輸與接管事宜，至明治32年（1899）設立鐵道部，專管台灣鐵路事業，建構全島鐵路網，以加速島嶼資源的開發。自此至民國82年台灣鐵路管理局辦公處所搬遷為止，座落在今日台北市延平北路一段1號的鐵道部園區，與台灣鐵路管理組織演進，以及台北鐵路擴建密切相關。現在，就讓我們翻閱國家檔案，一同領略鐵道部廳舍的百年風華。

台灣鐵路肇建於清領末期，經首任巡撫劉銘傳運籌帷幄，完成基隆到新竹段鐵軌鋪設。與此同時，劉銘傳從德國購進台灣鐵路史上最早蒸汽火車頭—騰雲號、御風號，再向英國採購多部火車，當一列列火車在基隆、新竹間奔馳，象徵台灣正式邁入鐵路運輸時代。然而，新政荒廢、鐵路幹線未往南延伸，原鐵路更缺乏維護而殘破不堪，使台灣鐵路面臨巨大危機。

明治28年（1895），日本簽訂《馬關條約》接管台灣，台灣總督府（簡稱總督府）設置臨時台灣鐵道隊，改良原清領時期基隆至新竹段鐵路，輸送軍事物資，迅速完成北部地區的接收。然而，鑑於該段鐵路良莠不齊，隨即勘查與丈量土地，予以重新修築，通車後立即提升運輸效率。總督府視鐵路為台灣重要基礎建設，在明治32年（1899）設置鐵道部，著手將鐵路幹線往南延展到高雄。

鐵道部是掌管鐵路事務的中央行政機關，最初辦公處所之設置，為了鄰近大稻埕市街南側的台北車站（第一代車站），擇定大稻埕碼頭附近的台北兵器修理所、砲兵工場（原清代的台北機器局）。明治33年（1900），鐵道部將這些區域打造為台北工場，除了充作辦公處所、職員宿舍，也擔負台灣鐵路工程施作與車輛維修任務。

明治41年（1908），台灣首條現代化鐵路幹線竣工，縱貫鐵路全線通車，連結高雄、基隆南北雙港門戶，啟動台灣交通運輸新紀元。隨著鐵路運輸業務蒸蒸日上，加劇鐵路修繕工程與車輛維修作業。鐵道部鑑於原辦公處所、職員房舍不敷使用，加上台北車站已搬遷至表町通（第二代車站）（今忠孝西路、館前路上）（圖1），決定在台北工場南側打造新式廳舍。大正9年（1920），座落在今日台北市延平北路一段1號的鐵道部廳舍正式落成，形成「南廳舍、北工場」建築格局。大正13年（1924），鐵道部改隸總督府交通局，繼續肩負全台鐵路建設與運輸實務。大正15年（1926），鐵道部以台北工場作業區域狹小，另於松山擇地闢建台北鐵道工廠（今台北機場與「國家鐵道博物館籌備處」），藉此因應龐大鐵路工程的需求。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖1：台北市街平面圖

1930年代，在鐵道部主持下，台灣鐵路運輸業績持續攀升，已臻日本統治台灣時期鼎盛階段，官營鐵路幹線從清領時期百餘公里，躍升至900多公里，若加上各地私人興築的產業鐵路，全島鐵路線猶如蜘蛛網狀，一度獲得鐵道王國的美譽。在此期間，台北車站因前站空間不敷使用，加上無腹地增建，遂在原地改建方塊型新車站（第三代車站），除了水泥建築特色，也增加內部使用空間，市營公車更以車站作為接駁轉乘的重要據點。

民國（以下同）34年（1945），第二次世界大戰結束後，台灣省行政長官公署成立台灣鐵路管理委員會，接管鐵道部及廳舍，復原台灣鐵路輸運，加速產業復興。37年（1948），台灣省政府成立，該委員會改組台灣鐵路管理局（簡稱鐵路局），仍將該廳舍充作全台鐵路管理行政中樞。台灣鐵路建設與運輸事務繁重，加上台北車站交通輸運業務繁忙，在鐵路局廳舍服務的員工與日俱增，日漸形成周邊員工宿舍、台北鐵路醫院，鐵路小學林立之現象，宛如一個以鐵路為核心的生活圈。

民國50年代，台北市都市發展快速，街道交通忙碌，在鐵路局廳舍前總是火車、公車、腳踏車、三輪車等各種交通工具絡繹不絕（圖2）。市政府規劃建設現代化都市，為整頓市容而準備淘汰三輪車，先宣布收購三輪車及輔導車友轉業，在57年台北市升格直轄市時，進行全面性淘汰，使三輪車成為絕響。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖2：鐵路局與延平北路交通狀況

三輪車走入歷史後，各式機車、汽車接踵而起，台北市與火車站附近交通更為擁擠。65年2月，政府決定動工興築北門圓環高架橋（圖3），讓車輛直接跨越鐵軌，舒緩台北車站交通擁塞狀況。當時，興建高架橋被喻為城市的進步，代表未來城市空間的便利連結。鐵路局配合是項工程，拓寬鄭州路、北平路，拆除部分宿舍與辦公處所。歷經兩年有餘，67年9月北門圓環高架橋竣工、通車後，鐵路局廳舍、北門卻逐漸消失視覺上的地景特色。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖3：北門高架興建工程

68年，政府歷經多年評估，為解決鐵路貫穿台北市區，導致沿路平交道常阻塞，甚至民眾不守法規跨越鐵軌而險象環生，決定採取全市鐵路地下化工程，澈底解決問題。72年，啟動台北車站附近鐵路地下化工程，75年拆除原台北車站，在原址改建新車站，並利用臨時車站疏運交通（圖4）。78年，隨著鐵路地下化工程完工、通車，以及台北車站（第四代車站）啟用，鐵路局新辦公處所也從原本配合都市計畫，擬議在華陰街、延平北路材料廠闢建新處所等案急轉直下，在82年正式遷入台灣首座地下化鐵路車站大樓辦公，原鐵路局廳舍自此褪去核心光環。

Photo Credit: 國發委檔管局檔案樂活情報提供 圖4：台北車站臨時站與興建中的新車站

105年，台北市政府以全市鐵路地下化工程漸次完工，北門圓環高架橋已完成階段性任務，經多次評估決定拆除，讓北門、鐵路局廳舍在城市中再度浮現。政府更以鐵道部廳舍、鐵路局廳舍孕育台灣縱貫線鐵路、東部鐵路、南北迴鐵路以及鐵路電氣化建設，特別設立鐵道部園區，將鐵道部、鐵路局廳舍納為國定古蹟，致力修復內部八角樓、食堂、電源室、工務室、戰時指揮中心，並保存清代台北機器局遺址、遺構，正視台灣鐵路文化的傳承與發展。

今（109）年4月，正值鐵道部、鐵路局廳舍建置百年，鐵道部園區歷經多年修復，即將對外開放。當參訪者觀覽廳舍，欣賞這座百年鐵路歷史建築之餘，也不妨利用國家檔案資訊網，探索百餘年來台灣鐵路發展的重要歷程，以及台北市鐵路交通的演進。

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參考資料

本文經國家發展委員會檔案管理局授權轉載，原文發表於檔案樂活報

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航