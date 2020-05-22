《金都》：婚姻讓人失去自由，但自由了又怎樣？

文：Lisa影評快遞

金都商場，毗鄰港鐵太子站，是新人在完成終生大事前的必經之地，看似喜氣洋洋的外表下，卻隱藏著人生各式各樣的課題，甚至帶著些許徬徨，遂令人忐忑不安。

這不禁要扣問婚姻的意義。那張結婚證書，真的是男女關係修成正果的「證照」？ 還是只是雙方各取所需的「依據」？ 再成為禁錮兩個家庭的終生合同？ 在電影《金都》裡，所描述的婚姻的意義，真的是「執子之手，與子偕老」如此的海枯石爛，天長地久嗎？

Photo Credit: 采昌國際提供

或許，體質虛弱的男女關係，有時必須要用一張紙來背書，還要倚靠長輩們的庇佑，方能順利完成終生大事。但，結婚這件事，在外表幸福的包裝下，一切看似理所當然的生活日常，卻在香港如此狹窄的渠道擠壓出一連串的雜質，竟如滾雪球般的改變了人生的方向，如此的不堪一擊，最後成為一段親密關係的「照妖鏡」。

黃綺琳，香港新生代導演，《金都》是以自身的故事為靈感所寫成的劇本，這部具有草根性的港片，舉重若輕的講述都會男女的故事，聚焦在大齡女子真假婚姻中與原生家庭的矛盾、疏離、衝突，細緻的刻畫女主角張莉芳 （鄧麗欣 飾）心境的轉折。這並非典型的文藝愛情片，因為愛情不是本片探討的重點。

「結婚」，只是一個「名詞」，甚至只是「口號」。雖說整部電影的節奏是流暢的，但整個氣氛竟讓我有一點無法喘息，或許「金都商場」本身所帶來的壓迫感，那種強勢、過時的傳統，窄小的空間，人與人之間的情感波動等等，卻是如影隨行的彌漫在思緒裡。

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黃綺琳所設計的對白，平淡帶點幽默，若有似無的添加辛辣的滋味，把嚴肅的終生大事所衍生各種問題，包括房價攀升、經濟問題、家庭中的疏離感與矛盾，全都擺放在《金都》的場景裡，赤裸裸的攤在大銀幕前，再用俐落的剪輯手法、精準的運鏡節奏與場面調度，把莉芳的在真假的婚姻、虛實的愛情中，糾結不已的心思，互相呼應及對照。

Edward （朱栢康 飾） 與楊樹偉 （金楷杰 飾），周旋於莉芳的真愛情與假結婚的「三角關係」。Edward，誠如英文片名「My Prince Edward」是一個為母是從的金都商場小開，楊樹偉則是一位嚮往自由的中國人，他們之間自顧自的爭風吃醋，讓原本對未來生活迷惘的莉芳，開始逐漸釐清對現實世界的當下，激發了她找回自我的力量。當然，這樣的「三角關係」同時也點出了尷尬不已的中港關係與香港現今的社會議題。

自由，是整部電影所探討的重點，鄧麗欣將熟齡女子面對人生的每一次轉變及轉念，從把無法翻身的烏龜買回家，到最後捨棄婚姻、追求自由，每個環節皆絲絲入扣，充分發揮出精湛具層次性的演技。林二汶是香港知名的音樂人，同志形象鮮明，從她身上明顯嗅到自由的味道，更凸顯了平權、共融的理想，也代表了追尋自我的意義。

此外，朱栢康與金楷杰，在選角的考量上更貼切不過，透過兩個男性角色圍繞在女主角身邊的互相較勁、飆戲，很有發揮的空間，更可看出朱栢康從舞台劇起家的硬底子，將這個缺乏安全感的「媽寶」，詮釋的恰到好處。

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愛情與婚姻，是真是假，那隻翻不了身的龜，最後被莉芳的未來婆婆獨斷的流放，或許是給了莉芳一個婚姻破局的理由，找到了自由的出口。在最後莉芳輕鬆自在的吃著乾麵，對於Edward訊息視而不見，相信她早已為自己的人生找到最寬敞的道路了。

婚姻讓人失去自由，但自由了又怎樣？或許導演刻意掛在牆上的那張《王牌冤家》（Eternal Sunshine of the Spotless Mind，香港譯為《無痛失戀》）的電影海報，已經自由的，留給觀眾各自解讀的空間了。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航