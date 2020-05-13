《微笑憂鬱》：在憂鬱症與正常之間，我們都遊走在灰色地帶

文：洪培芸

英國劍橋大學（University of Cambridge）學者拉姆絲（Olivia Remes）指出，微笑憂鬱症（Smiling Depression）指的是「有憂鬱問題，但卻成功將問題隱藏的人」。這樣的人，表面看起來很快樂，內心其實非常憂鬱。

憂鬱問題

從憂鬱情緒到憂鬱症，是一個連續向度的光譜，也會在兩極之間持續不斷地變動。

情緒會因著每一天的生活事件，或大或小的外在刺激，讓人措手不及的緊急狀況，長期累積的重重壓力，來自社會、家庭環境或個人擁有的內在信念、性格及行為反應模式，而交錯影響及變化著。因此，關於情緒的覺察不能輕忽，而憂鬱問題更是不容小覷。

成功將問題隱藏

這讓我想到，微笑憂鬱的族群往往能力也相當優異。

換言之，他們可能是該領域中的佼佼者、領頭羊，在他人的眼裡就是成功、傑出及優秀的代名詞，簡言之，就是「人生勝利組」。同時，對旁人而言，他們可能都沒有「客觀的憂鬱理由」。也就是，有工作、有車、有房、有伴侶、有父母、有兒有女……什麼都有。

看到這裡，你可能會想：既然應有盡有了，是要憂鬱什麼呢？

其實，人都是活在「自己的主觀經驗」裡，外在客觀現實如何，旁人看來有多美好，跟當事者的內在主觀世界，往往都是天壤之別。

名人自殺，只是冰山一角

生命如同一場戰鬥，誰能來幫助自己？

除了名人案例，更多的，是看不見的黑數。對我而言，能夠勇敢面對，甚至願意在鏡頭前分享自己走過憂鬱歷程的名人，非常地勇敢，更是了不起。他們分享了自己的生命故事，那些多數人終其一生都不敢公諸於世，甚至連對親近的人都不願揭露的憂鬱經歷。

因為他們必須自我揭露，承認自己並不如大家所以為的正向積極，光鮮亮麗；要承認自己，所有的徬徨、脆弱、軟弱、黑暗甚至毀滅性的一面，還有許多撐不下去的夜晚，都在無聲地哭泣。他們讓大家知道，憂鬱並不可恥，更是不罕見。

不僅是前述的公眾人物，我們日常生活中周遭的人呢？

身為創業第一代，隨時枕戈待旦的「老闆」，在公司裡運籌帷幄的「高階主管」，看不見照護及責任盡頭的「長照家庭」，上有老、下有小的「三明治世代」，或者孩子需要時時跑醫院復健，因為有發展遲緩的「主要照顧者」；看起來是核心家庭，其實是「偽單親」的族群，甚至是老公去大陸經商，早已另組家庭。

或老婆有躁鬱症，時常發怒，但是為了事業形象，還有面子，只好繼續當貌合神離的「假面夫妻」；不被家人接受及祝福，被人歧視及訕笑的「同性戀族群」；還有長年的「慢性疾病患者」，目前只能控制，但無法徹底根治的癲癇、僵直性脊椎炎，以及各種免疫系統疾病，例如乾癬、紅斑性狼瘡等。

這些人之中，大都是兢兢業業、克盡職守，看起來正向開朗，也充滿正能量。甚至很多人在大眾心中，就是正能量女神的化身、激勵男神的象徵。然而私底下，在許多人看不見的那一面，卻是高度焦慮、長期憂鬱、持續失眠。

在憂鬱症與正常之間：我們都遊走在灰色地帶

沒有得到重鬱症（Major Depression Disorder）的診斷，沒有吃抗憂鬱劑，並不代表不曾憂鬱、不會憂鬱，或毫無憂鬱的情緒。

所有的人，每天、每分、每秒都在兩端之間遊走著。我們都一樣，差別只在於此時此刻的你，是靠近淺灰色那一端，還是深灰色那一端。

每當出現自殺新聞事件，所有人就會開始努力拼湊自殺者的憂鬱樣貌。如果找不到憂鬱症的證明，也會去找出其他的蛛絲馬跡。總之，就是找個理由及解釋，說明他為何會選擇自殺來結束生命。

要拼湊出憂鬱症的樣貌並不困難，但這一切其實都是事後諸葛。

人都有一種傾向，就是「選擇性」地蒐集證據。也就是，去採訪他身邊的親友，去找到足以支持他早已憂鬱的痕跡。然而，那又如何呢？時光無法倒流，憾事無法挽回。

真正重要且關鍵的是，如何不在憾事發生後，才悔不當初、長吁短嘆，徒留親友的傷痛與遺憾永遠刻在心中。還有，所有人如何能及早自我覺察、辨識及了解內心的訊號，讓自己處在安全的網絡，而不會走到選擇結束生命的這一步。

相關書摘 ▶《微笑憂鬱》：明星的「高情商」如同緊箍咒，更是一種詛咒

書籍介紹

《微笑憂鬱：社群時代，日益加劇的慢性心理中毒》，寶瓶出版

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作者：洪培芸

社群媒體盛行的年代，標榜正向思考、積極生活的文化裡，我們爭相在網路上展現自己最好的一面，彷彿生命裡僅只美好，沒有悲傷與黑暗。這樣的文化，加之人們對他人美好形象的不實際想像，使得愈來愈多人內在的憂鬱問題一再被壓抑，只能笑著流淚，甚至連自己都對自己偽裝，不願接受不完美的自己。

美好笑容的背後，是與內在真實自我的隔離。與一般認知的憂鬱症不同，微笑憂鬱者能維持工作與日常生活的運轉，甚至表現優異；擁有活躍的社交生活，甚至還是別人眼中的人生勝利組。但對自己，卻有著強烈的自我厭惡，內心有苦，卻不能，也不敢說出。

在國外已被大量討論的「微笑憂鬱」，儼然成為當代人最容易纏身，卻也最容易被忽視的問題。洪培芸心理師針對此現象，以親切好懂的文字，從社會環境、角色期待與心理狀態切入，探討對象涵蓋資優生、明星網紅、老闆、同志、不擅表達情感的男性，乃至長照家庭及上有父母、下有子女的三明治世代，為我們打造一帖鬆綁「高情商」束縛、解放不合理期待的良方。

Photo Credit: 寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航