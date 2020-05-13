《微笑憂鬱》：明星的「高情商」如同緊箍咒，更是一種詛咒

文：洪培芸

身為公眾人物，不僅一言一行會被高標準要求，高規格檢視，私生活也會被旁人過問，甚至連過往的一切都要被拿來做身家調查，被人起底，一條一條地列出來，甚至做出圖表回顧、比較及檢視。

他們往往會被要求，必須符合社會的期待。因為絕大多數的人都有一個奇特到接近病態的價值觀，那就是，公眾人物的成功是大家所捧出來的，公眾人物的光環是許多人給予的；那些偶像、明星及政治人物，都是因為我們的支持，才有今天的光芒、地位及享有的資源。

我們花錢參加演唱會，購買所有的周邊商品；我們參與競選活動，風雨無阻地到現場聲援，所以我們就如同他的再生父母一般。他不能夠談戀愛，她不能有違我們的想像，他不可以不滿足我們的期待，她不能擁有隱私及個人生活。一切都必須透明，凡事都得要公開及交代……

明星、網紅的微笑憂鬱

這是最好的時代，也是最壞的時代。

現在要成名愈來愈容易了，因為現在是一個自媒體時代。我們可以看見星座專家、創業老闆、電商專家、旅遊達人、美食或時尚部落客如此活躍，甚至所謂的知識型網紅，用有趣的方式重新包裝及說明，進而分享各領域知識的YouTuber，他們讓知識更好懂，進而讓大家應用在自己的生活。這些都是很棒的事，也是網路時代的優勢。

然而，這是好事，也是壞事。

好事是，想要被人看見、曝光及宣傳，不用去到電視台（也不一定有機會）。壞事是，喜歡你、欣賞你的人很多，看衰你、討厭你的人也不少。因為有些人就是酸葡萄，自己做不到只好化為酸民，拉下你就能看不到。

名人們承受著無邊無際的壓力，也就是承受著所有人的投射。所有支持者的渴望與期待，他們必須去滿足，不能活得像正常人一樣。

公眾人物＝公共財產？！

每當新聞又傳出名人自殺的消息，往往引起大眾譁然。無論這位知名人士是來自影視圈、政壇、藝文界、金融業、商界等各大領域，都讓我心痛不已，同時感慨萬千。名人的生命，彷彿成了公共財產。

從心理學的角度來看，公眾人物就是所有人投射的樣板，他們承受著所有人的投射。

什麼投射呢？所有粉絲及支持者的渴望，內心的寂寥空虛、無法達成的個人欲求，全數投射到他們身上。所以如果他談戀愛了，支持者就會覺得憤怒、失望，感覺遭受背叛，因為他竟然專屬於一個人的了。接著不再願意支持他，甚至開始產生瘋狂的情緒，想要把他拉下來，不能讓他所愛的人獨占。

這是多麼病態的思維，多麼扭曲的價值觀。

公眾人物也是人，如你如我一般，是有靈魂、有肉體的正常人，他們擁有自己的意志及人生，可以決定要瘦還是胖，可以決定穿得怎麼樣，可以決定何時談戀愛，要跟誰結婚生小孩，這有什麼奇怪？

他有自己的想法，他可以自己做決定，因為這是他的人生，沒人可以幫他做主，也沒人得以取代。既然我們喜歡他，欣賞他，支持他，那麼我們應該是祝福他的決定，相信他的選擇會帶給他幸福快樂，朝向他所渴望的未來。

把公眾人物當成自己的財產，渴望能夠支配及控制，何嘗不是反映出我們內心對於自己日常生活中的一種空虛，還有無力感，所以需要透過遙遠的他者，經由想像的方式來滿足及填滿？

我們都忘了，命只有一條

我們都只看見表面上的好，覺得公眾人物都沒有負擔及煩惱。但如果你對心理學有些了解就知道，一次負向經驗，需要三倍正向經驗來抵消。如果這個負向經驗是來自親近的人，則需要五倍，近來還有更新的研究指出，是六倍。

幾倍並不重要，重要的是，你能想像嗎？公眾人物到底承受了多大的壓力。有那麼多人關注他的一切，有來自正向的肯定及欣賞，當然也有來自負向的批評、指責及謾罵。套用前面所提到的倍數理論，他們需要幾千、幾萬倍的正向經驗才能夠平衡、修復這些負向經驗的侵蝕？

也因此，許多知名人士，都是微笑憂鬱的高風險族群。甚至早有很多人，都是需要靠著抗憂鬱劑，才能夠繼續過生活，繼續日常工作；或者長年依賴安眠藥，才能夠入睡，一覺到天亮。這些真相，我們都看不見也不知道，甚至還以為他都好好的。

我們只看到他表面盡是風光，盡是讓人豔羨的好，從沒想過正向積極如他，每天夜裡都是以淚洗面，下了螢光幕，盡是憂鬱和疲憊。然後微笑憂鬱，繼續度過一天又一天。

「高情商」如同緊箍咒

外界無的放矢的攻擊與批評，子虛烏有的指控，追問個人私事……這些都是對於一個人心理健康的侵犯。

我們時常標榜高EQ的好，永遠都要優雅微笑，被人罵了還要說聲「謝謝指教」，但這樣的價值觀，根本需要打個問號！

高情商到了後來，如同一種束縛，更是詛咒。

任何人遇到壓迫及逼供，心中絕對都是不好受，絕對不會因為習慣就沒有感覺，也不會痛苦。沒有人喜歡被負向評價，沒有人喜歡被批評及指責，被取笑，被貼上莫須有的標籤，甚至被編織桃色緋聞及家庭糾紛。沒有人喜歡當砧板上的肉，被秤斤論兩，挑三揀四，最後卻還要面帶微笑，說有你真好。

憂鬱蔓延，「師父」才會盛行

知名人士、公眾人物都需要維護好自己的形象，永遠都要帶著微笑。那是一把名為完美的刀，凌遲著自己的身心健康，一刀又一刀。

為什麼「師父」會有這麼多追隨他的信徒？這些信徒當中，不乏知名人士，無論是演藝人員、企業老闆、各行各業的專家、菁英及權威，他們都坐在台下膜拜、結手印，還有捐錢。

一言以蔽之，因為人生太苦。

無須嘲笑，每一個痛苦的人，都渴望解藥。

我們要做的是，檢視自己是不是造成名人憂鬱，推波助瀾的一分子，還是能做到真正的同理，明白原來公眾人物過得多麼不容易，他們也需要正常人的生活，需要被傾聽及支持。

相關書摘 ▶《微笑憂鬱》：在憂鬱症與正常之間，我們都遊走在灰色地帶

書籍介紹

《微笑憂鬱：社群時代，日益加劇的慢性心理中毒》，寶瓶出版

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作者：洪培芸

社群媒體盛行的年代，標榜正向思考、積極生活的文化裡，我們爭相在網路上展現自己最好的一面，彷彿生命裡僅只美好，沒有悲傷與黑暗。這樣的文化，加之人們對他人美好形象的不實際想像，使得愈來愈多人內在的憂鬱問題一再被壓抑，只能笑著流淚，甚至連自己都對自己偽裝，不願接受不完美的自己。

美好笑容的背後，是與內在真實自我的隔離。與一般認知的憂鬱症不同，微笑憂鬱者能維持工作與日常生活的運轉，甚至表現優異；擁有活躍的社交生活，甚至還是別人眼中的人生勝利組。但對自己，卻有著強烈的自我厭惡，內心有苦，卻不能，也不敢說出。

在國外已被大量討論的「微笑憂鬱」，儼然成為當代人最容易纏身，卻也最容易被忽視的問題。洪培芸心理師針對此現象，以親切好懂的文字，從社會環境、角色期待與心理狀態切入，探討對象涵蓋資優生、明星網紅、老闆、同志、不擅表達情感的男性，乃至長照家庭及上有父母、下有子女的三明治世代，為我們打造一帖鬆綁「高情商」束縛、解放不合理期待的良方。

Photo Credit: 寶瓶

責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航