《下流世代》：「美國充滿機會」、「錢不會無中生有」這些迷思遍布，我們卻當作事實

文：馬克．湯瑪斯（Mark E. Thomas）

迷思和比喻

科學必然始於迷思以及批判迷思。——卡爾．波普（Karl Popper）

本章將討論毫無根據的迷思和比喻如何限制我們對經濟的想像。我們一旦內化這些思維，就很容易混淆現實、難以評估甚至看不見還有其他選擇。而且老實說，這些迷思和比喻多半已經根深柢固，即便只是想想它們有可能錯誤，也會嚇到很多人。

生活處處是迷思，我們卻當作事實

有些經濟主張太過頻繁出現在我們的周遭，讓人以為它一定反映了現實，並當成進行經濟判斷的根據。可惜這些說法裡，有很多都沒有事實依據。

其中最常見的說法有七個：

私部門永遠比政府更有效率；

美國充滿機會；

只有私部門可以創造就業；

錢不會無中生有；

政府應遵循與家庭及企業相同的經濟原則；

薪資下降代表一個人缺乏正確的技能；

資源就是不夠分配（稀缺性的迷思）。

這些迷思流傳得太廣，人們很難去懷疑它們有什麼問題，要舉出事實來挑戰反而需要不少智性勇氣（intellectual courage）。

迷思一：私部門永遠比政府更有效率

大型政府部門常被批評官僚主義、遲緩顢頇，處處缺乏效率。

這也許沒錯，因為絕大多數的大型組織都非常官僚、顢頇，效率也都不太好。拿英國的國民健保署來說，人們就經常批評他們缺乏效率，而他們也一直在努力跟上時代、提昇效率。他們確實需要持續修正和改進，但如果說國民健保署比其他大型醫療體系，特別是比起美國那種完全交由私部門負責的醫療系統更沒效率，那就大錯特錯了。

經濟合作與發展組織蒐集了許多國家的人均醫療支出數據，比較出生預期壽命等醫療成果。比較結果顯示，日本擁有世界上效率最好的醫療系統，每個人只要付出大約五千美金，就能享有非常好的醫療成果。多數已開發國家的人民，都能以每人四千至六千美元的成本，獲得良好到非常好的醫療成果。英國的每個人大約需要花費四千美元，但美國的每個人卻要花上一萬美元，才能達到較差的成果。

其他比較也呈現了相似的結果：國民健保署的表現無論如何都尚稱合理，有時還非常優秀，美國體系的表現卻總是非常糟糕。這不代表公部門一定或通常比私部門有效率，但仍然有效證明即使在醫療這樣重要的大型產業部門，公部門仍可以比私部門更有效率。換句話說，私部門也不見得會比政府更有效率。

迷思二：美國充滿機會

詹姆斯．楚斯洛．亞當斯（James Truslow Adams）在他的著作《美國史詩》（The Epic of America）中為美國夢下了定義：

……我們夢想一片理想的土地，住在那裡的人凡是有能力做出成績，都有機會獲得更好、更富有、更充實的生活。歐洲的上流社會很難完全理解美國夢，我們多數人都厭倦了，再也不相信這種夢想。美國夢不只是汽車焊膏工資；美國夢是一種社會秩序，每一個男男女女無論出身條件，都可以憑天賦的能力，掙得地位與他人的肯定。

這種唯才是論、由天賦而非出身決定成就地位的社會願景，能夠給人們強大的動力。一直以來，這份翻轉階級的承諾都是人們紛紛移民美國的原因之一，政治人物也一直主張這是美利堅合眾國最強悍的力量。然而下表中是一些經濟合作與發展組織會員國中，有關向上流動（upward mobility）的實情。

收入流動性 丹麥 85% 奧地利 84% 挪威 83% 芬蘭 82% 加拿大 81% 瑞典 73% 德國 68％ 西班牙 68% 法國 59% 美國 53% 義大利 52% 英國 50%

這些國家中收入流動率（earnings mobility）最低的是英國。換句話說，英國父母對子女收入的影響，比其他國家都還要大。流對率最高的則是丹麥、奧地利、挪威和芬蘭。加拿大和這些高流動率的國家也相去不遠，但美國的流動率只比英國好一點點。

美國夢仍不斷成真，只不過變成是在丹麥成真。

迷思三：只有私部門可以創造就業

很多人相信「政府無法創造就業」。雖然沒有人會否認公部門職務確實存在，但相信這句話的人一般都主張，這些職務不算什麼恰當的工作，不然就是認為公部門每創造一份就業，私部門就會流失超過一份的工作。

第一種主張認為，只有市場能決定什麼是恰當的工作。保守派經濟學家科文的看法就是一例：

在政府、醫療和教育體系工作的人不用擔心國際競爭和工作外包。 這些非競爭性部門的保障對多數人來說都很好，但這也代表在美國從事這些新工作的人，不需要面對正常的市場競爭。我們大部分的就業成長都來自這些低責任的部門。這些人生產東西或提供服務可以拿到薪水，但我們卻不知道他們的產品有多少價值。因為這些產品的價值高低並未經歷市場的考驗。就算這些勞工目前的產品或服務都很有價值，對於我們要提昇未來生產力來說仍不是什麼好事。

這段話暗示，除非一份工作的價值日復一日受到市場考驗，不然就不算是恰當的工作。他特別提到了公務員、醫師、護理師和教師等工作，暗示這些人的價值都沒有真正受過市場的每日考驗，因此我們應該質疑他們是否有為社會貢獻價值。

相反地，雖然他沒有明言，但那些將次級房貸包裝成商品，巧妙說服信用評等機構將這些商品評為3A等級以便賣給退休基金的銀行從業人員，才是通過市場每日考驗的人。同樣地，能在政府漸趨嚴格的管制下找到新方法行銷菸草產品和色情產品的人，也通過了市場的每日考驗。也許你會覺得比起貪婪的金融家、菸草行銷人員和色情出版商，教師、醫師、護理師、消防員和警員對社會的貢獻更大。但那些掌握現代經濟深奧考驗標準的人，才知道怎麼做最好。

第二種主張比較隱晦，但也更講道理。這些人同意政府可以創造有價值的工作，但仍相信不該這麼做，因為這樣的話私部門就會淪為填充的角色。有種說法是無論直接或間接，政府支出都會「排擠」私部門支出，這個主張正是具體的例子。直接排擠的例子包括，無論某人進入公務體系會有多大利益，仍會讓私部門就無法僱用他從事其他工作。在完全就業的時期，這種排擠可能會相當常見。但在大量失業或就業不足的時候，這種事不太可能發生。

間接排擠（有時也叫做李嘉圖等價命題，Ricardian equivalence）則是指個人或企業觀察到政府提高支出提高（且必然導致就業增加）時，就會推論政府遲早將拉高稅金來回收這些支出。因此他們會減少支出預作準備。

國際貨幣基金的首席經濟學家奧利維耶．布朗夏爾（Olivier Blanchard）在二〇一三年和丹尼爾．雷伊（Daniel Leigh）合作的報告中，就將此視為重大問題。他們研究了撙節和經濟成長預測之間的關係，最重要的發現和「財政乘數」（fiscal multiplier）有關。（財政乘數決定了政府支出變化對國內生產毛額的影響。如果乘數為一．一，每投入一元的公共支出，GDP就會上升一．一元。相反地，公共支出每減少一元，就會讓國內生產毛額下降一．一元。）乘數小於〇時，公部門撙節才會像間接排擠的主張一樣，導致私部門大幅增加支出。如果乘數介於〇和一之間，私部門的支出雖能彌補部分公部門支出的減少，但整體而言還是會造成負面影響。如果乘數超過一，減少公部門支出則會嚴重打壓私部門的支出。

國際貨幣基金檢視了大量該領域的研究後得出了結論：在衰退期間，特別是利率接近〇的時候，財政乘數都大於一。換句話說，實情和李嘉圖等價命題正好相反──增加公佈門支出其實能夠活絡私部門，撙節反會造成傷害。

這個證據清楚顯示了，至少在經濟衰退的時候，直接和間接的排擠效應都只是迷思。政府有能力創造就業。

迷思四：錢不會無中生有

二〇一三年，英國首相大衛．卡麥隆（David Cameron）否決了商業大臣文斯．凱布爾（Vince Cable）的建議，拒絕增加政府支出來推動英國困頓的經濟。他的理由是「我們可沒有搖錢樹」。

當然，從字面上來看卡麥隆也沒講錯，的確沒有哪棵樹可以長出錢來。不過假設他只是比喻的話，應該是想說錢沒辦法無中生有，但這句話並不符合他當時面對的經濟現實。

首先最明顯的是，英格蘭銀行有權憑空創造貨幣（create money），而且還真的以所謂量化寬鬆（quantitative easing）的方式，創造了多達三億七千五百萬英鎊之譜，足足是國民健保署預算的四倍。英格蘭銀行解釋：

二〇〇九年三月，英格蘭銀行貨幣政策委員會（Monetary Policy Committee）首先採取了量化寬鬆策略……以電子手段創造更多金錢，從退休基金和保險公司等私人投資者手中收購國債。

也就是說，英格蘭銀行絕對有權力讓錢無中生有，也確實動用過這份權力來達成通膨率目標（inflation target）。實際上，二〇〇九年金融海嘯過後，擔任英格蘭銀行總裁的默文．金（Mervyn King）就說：

銀行業獲得的支持規模大到令人咋舌。他們從直接或擔保貸款，還有股權投資等管道所獲得的資金，總共超過一兆英鎊，將近全英國年產值的三分之二。 借用邱吉爾戰時演講的話來說，在金融產業的戰場上，從來沒有這麼少銀行虧欠這麼多英國人民這麼多錢。

只要英格蘭銀行打算挽救銀行體系，他們就可以輕易、快速地創造出一兆英鎊。然而每個政黨的政客都再三保證，國家沒有錢可以分給醫院和防洪措施。而且政府和中央銀行的這一套，只不過是憑空創造金錢的方法裡最直接好懂的一種。另一種更複雜也更重要的，是私人銀行創造金錢的方式。

英格蘭銀行貨幣分析處（Monetary Analys i s Directorate）的麥可．麥克萊（Michael McLeay）、阿瑪．瑞迪亞（Amar Radia）和雷蘭．托馬斯（Ryland Thomas）解釋，在英國這種使用法定通貨的國家裡，金錢是如何創造出來的：

在現代經濟體系中，多數的錢都是以銀行存款的形式存在。但人們常常誤解這些銀行存款的來源：它們主要是來自商業銀行的放貸。銀行放貸的同時，借貸方的銀行帳戶裡就會出現一筆對應的存款，也就是一筆新的金錢。

他們在這份報告中指出，九十七％的金錢都是以銀行存款的形式流通，這些錢都是來自商業銀行對家庭和公司的貸款，以貨幣形式存在的只有三％。在這九十七％的金錢裡，多數都和英格蘭銀行所解釋的一樣，是由銀行自行創造的。

因此，錢不會憑空出現的這種想法，不但在技術上是錯的，也和現代經濟的日常現實並不相符。當然，雖然金錢可以憑空創造，而且英國和美國在必要時也都會這麼做來刺激經濟，但並不表示這隨時都是正確的政策。金錢創造到一定程度，通貨膨脹就會變成問題，所以無限制地創造金錢並非萬靈丹。但由英國政府高層說出錢不能無中生有，所以撙節是嚴重衰退時的唯一方案，就顯得貽笑大方了。

（未完）

書籍介紹

本文摘錄自《下流世代：我們注定比父母更貧窮》，商周出版

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作者：馬克．湯瑪斯（Mark E. Thomas）

譯者：林凱雄、盧靜

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Photo Credit: 商周出版

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航