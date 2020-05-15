《我們生來就不是為了取悅別人》：用一間書房抵抗全世界，這叫做「熱愛」

文：達達令

我們生來就不是為了取悅別人

我的大學是文科類院校，但是即使如此，大部分中文系的學生都是成績分發來的，所以大部分同學都自認為自己很委屈，不喜歡系上安排的課程，就更別說是熱愛了。

可是C同學卻不是，C先生是個書呆子，對於系上安排的課程，他總是一節不落的上課，需要完成某個主題作業的時候，他總是會很用心的去圖書館查資料，有時候一待就是一整天，當別的同學想辦法在網路上查找相關的資料複製貼上的時候，他總是一板一眼的自己一個人慢慢寫出來，也不去管身邊任何人的熱烈討論。

從某種生活標準來判斷，C先生是個很無聊的人，甚至有點死板，我們有幾個同學比較懂玩，有時候會找C同學一起吃飯，有一次我們一行人在點菜的時候聊著該吃什麼，C同學自己一個人擺弄著碗筷，然後突然嘴裡說了一句「無邊落木蕭蕭下，不盡長江滾滾來。」

我們一行人當時就被震住了，問C先生說的是什麼意思，他慢悠悠的回答，你們不是在討論要吃什麼嗎？我覺得在武漢就是要嘗一下武昌魚不是嗎？那必定就是長江裡濤濤駭浪的既視感了嘛！

聽完這一段話，在座的其他人包括我一行人定格了三五秒，然後瞬間爆發出一陣狂笑，身邊有男生吼了一句：「你說的是個什麼鬼東西，我們就吃個飯你犯得著這麼文藝嘛！」還有人說：「你這樣太矯情太文謅謅了，搞得我都不敢大張旗鼓的談論八卦無聊的事了！」

那一刻我看到C先生滿臉通紅，大概是覺得自己的言行跟眼前的這個飯局的狀態不對，但是因為都是同學，大家也不太計較，說話都很直接，我能感覺到這頓飯C先生吃得不是很舒服，但是礙於同學面子，加上他的好脾氣，那一頓飯也就過去了。

從那以後，C先生再也不參加大部分同學的飯局了，有時候遇到有同學過生日或者是參加學校比賽獲獎慶祝什麼的，C先生也只是坐在角落裡默默的吃東西，也不說話，有同學起來表演節目或者說笑話，他也跟著笑。

在大學校園裡的大部分時間裡，C先生都是一個人拿著一疊書前往圖書館的路上，不用說這肯定就是這個星期他讀完的清單要去還書，然後再借另外一批書出來了，當然C先生也喜歡上網，但是看的都是歷史文學類的紀錄片以及相關的電視劇之類的，這些我都是從班上其他的男生嘴裡了解到的。

大學畢業的時候，我們很多同學整理了自己的東西拿去跳蚤市場上賣，剩下的能丟就丟了，C同學在宿舍整理了好幾天，有一天我看見他抱著一個大箱子從宿舍走出來，說是要寄回家，第二天我看見他又抱了一個箱子出來，還是說要寄回家。

就這樣連續五天下來，也就是說，C同學整整收拾了五大箱的書出來，這僅僅是他大學四年下來自己買過的書，至於那些他在圖書館借閱的數量，就更不得而知了。

據說C先生把這些書本整理好的時候還被女朋友抱怨了好一陣，因為那段時間正是畢業季，所有的同學不是出去聚餐感傷離別就是情侶們會抓緊時間相處，C先生跟女朋友也將面臨遠距離，所以當他每天埋頭整理這一堆書本時，女朋友難免會抱怨幾句，有時候發脾氣也會鬧著說：「這些爛東西到底有什麼好，難道你要跟它們過一輩子嗎？」

後來我們從C先生女朋友的口中知道，這些書本都是C先生大學四年一本一本買回來的，他會先去圖書館博覽群書，看到喜歡的書籍覺得有收藏價值，他就會去把這本書買回來再反覆看好幾遍，而且最重要的是，C先生只買正版書，他說這對他而言很重要，因為他覺得自己熱愛的東西，也應該尊重寫作者本身的付出，這些年下來，C先生把其他男生用來去夜店打電動買遊戲道具以及泡妞的錢，全都用來買書了。

在我們即將畢業的這些日子，C先生一個人窩在宿舍裡，把他買來的書一本本擦乾淨，另外用牛皮紙包好，生怕會被磨破半點，然後一箱一箱的扛出去寄回家，C先生的女朋友還告訴我們，他的家裡有很大的書櫃，高中時也囤了很多書，都是他買回來一一看過的，所以這一次他把這一堆書寄回家，他爸媽也見怪不怪了。

C先生寄書回家這件事情被其他同學知道以後，也有些不同的聲音，特別是當有人聽到他這幾箱書寄回家花了好大一筆宅配費用的時候，都覺得很不值得，還有人高瞻遠矚的說他一開始就應該知道畢業四年是要離開學校的，所以不該買這麼多書，書花錢宅配也花錢，而且要看書去圖書館借就好了，再不成還有電子書，總而言之討論到最後，周圍的人都覺得C先生這樣的行為是件很傻很吃力不討好的事情。

在這場討論之中我始終沒有表達任何意見，我不算是看過很多書的人，更不敢認為自己有多少學術造詣，但我自己也是真心喜歡買實體書的人，甚至臨近畢業的時候那些看起來很無用的東西，比如說我桌上的那盞檯燈，那件我大一入學時買的品質很差的毯子，還有床頭這四年累積下來的一排書，當然不能跟C先生的數量相比，但是這些東西我都一一整理好，打包寄到一個月後我要就職的公司員工宿舍裡。

很多年後我回想起來C先生做的這件事情，我想像著每一個在宿舍的夜晚他沉浸在他的文學世界裡，即使身邊的室友正在一邊飛快敲打著鍵盤，一邊高喊著讓人來幫忙加入升級遊戲，也絲毫不會影響他這一刻內心的安靜，即使他身邊有人喊著要去各種玩耍他也能一一拒絕，因為如果宿舍能有片刻安靜的時間給他，那是再好不過的了。

我曾看過一些像是復旦研究生學霸寢室藏書八千冊，還有很多其他大學開闢宿舍圖書室的新聞，讓我想起我的大學同學C先生，然後突然想到我很喜歡的一個公眾號「不止讀書」的運營者魏小河最近出的一本書的文案：用一間書房，抵抗全世界。

也是在這些人身上，我開始明白，淺嘗輒止的喜歡跟真心的不捨與愛護不一樣，我也開始理解一種叫做熱愛的東西。

相關書摘 ▶《我們生來就不是為了取悅別人》：我的悲傷不是沒了爺爺奶奶，而是不記得他們的模樣

書籍介紹

本文摘錄自《我們生來就不是為了取悅別人》，時報文化出版

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作者：達達令

我們總是在互相羨慕，羨慕他人看來亮眼的生活

我們總是活在被制訂出來的價值觀裡，要自己活得「像樣」

我們總是努力向著被稱讚的方向前進

卻沒有發現——其實我們誰也不是誰的人生複製品

寫實系心理勵志散文作家達達令陪你走在長大的路上，當我們對於自己的「選擇」感到困惑的時候，可以停下來聽聽自己的聲音，這是你的選擇嗎？或是為了讓愛的人開心而作的選擇呢？

如果你覺得追求夢想很困難——實現夢想並不一定等於付出巨大的代價

那些別人包裝出來的實現夢想之人之前經歷了多少磨難的故事，是因為這個社會這個世界需要一些正能量，又或者是故事的主角需要告知別人「我的經歷很傳奇」來獲取一種高於常人的榮譽感，可是要知道大部分真的在追夢的人，其實在這個過程當中是不覺得這件事情是多麼痛苦的。

如果你總是在前進的路上受挫——沒關係，失戀了、丟了工作都要記得好好吃飯好好睡覺

在大城市生活的好處是，每個角落裡總有人在哭泣，大家習以為常，也不會很怪異的看著你，地鐵裡偶爾有好心人還會遞來一包面紙，然後告訴你丟了工作沒關係的，再找就好了，要是失戀了，記得要好好吃飯，好好睡覺。

Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航