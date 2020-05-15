《我們生來就不是為了取悅別人》：我的悲傷不是沒了爺爺奶奶，而是不記得他們的模樣

文：達達令

想要參加一場葬禮

我想說說我對於死亡的些許不起眼的記憶。

我爸年輕的時候當了八年的兵，然後回到家鄉，結婚生子成家立業，我三歲那年，我爸得了肝癌，家族沒有遺傳，他也不抽菸，本來當過兵的人身體也很健康，所以聽到這個消息的時候，我媽直接在醫院昏了過去。

也不知道那個時候是因為醫療技術不發達還是怎麼樣，醫生也沒有給出是早期還是晚期的論斷，只是拿著剛拍出來的片子，指著那半塊陰影說，這些都已經壞掉了，也不要想別的辦法了，就回去好好過好剩下來的一段日子吧！

我爸問了醫生一句，一段日子，是多久？

醫生回答，這個不好說，得看個人的情況。

我媽醒過來的時候，已經從醫院回到了家裡，一醒來我媽就開始哭，抱著我跟我哥不停的哭，連做飯什麼的也不願意去做了。

這些細節都是後來我媽告訴我的，三歲的我根本沒有任何記憶，我媽說當時家裡就我爸一個人有收入，要養活我爺爺奶奶，還有四個叔叔四個姑姑，我媽她當時還沒有穩定的工作，只是個偶爾做農活的零工。

一想到接下來沒有丈夫，還得獨自養大兩個孩子的日子，我媽說她當時哭得感覺肺都要從喉嚨裡吐出來了。

從醫院回來的第二天，我爸開始把以前七點起床的時間改成四點，當時還是冬天，南方的濕冷無以言表，他穿個大短褲跟背心，從小鎮上的街頭跑到街尾，來回五六遍，接下來是跑到工地，幫政府正在新建的兩棟大樓挖地基，我媽的原話就是，「把坑裡的土挖出來，再填進去，然後再挖出來，來回倒騰著這幾波山堆。」

差不多四個月的時間，我爸風雨無阻持續每天早上四個小時的運動量，從有些微胖的身材變成了精瘦的結實骨架，我媽說，這幾個月的日子裡，我爸的飯量大得嚇人，每個月換回來的米跟油，以前剛剛好夠分給各家兄弟姐妹，結果這段時間卻非常緊張，我媽只能從外婆家帶回很多紅薯跟南瓜當做主食來替代。

後來去醫院做複檢，醫生來回檢查了幾次，覺得很奇怪，他告訴我爸，拍片發現肝臟的陰影部分有些減少了，他說這是很少見的事情，但還是囑咐我爸不要太樂觀，要提前做好安撫家人的準備。

我爸回到家，維持著之前的運動節奏，那兩棟大樓已經建起來了，於是我爸找到其他正在修建自家房子的人家，幫忙挖地基，挑磚頭，澆水泥，運木板，還有各種雜活。

不需要主人給工錢，反而比任何一個工人都要拚命。

我媽後來告訴我，我爸當兵回來後，連家裡洗碗或者掃地的小事都沒碰過，更不用說那種粗重的活了，可是這一年的時間裡，我爸在跟死神較勁，在跟命運抗爭，而且，慶幸的是，他居然贏了。

一年半之後，我爸記不清是第幾次去醫院複檢了，醫生說我爸的肝癌好了，我爸不算很激動，可能這些時間下來他已經慢慢從心理上層層過渡下來了，倒是我媽激動得不知言語，因為小地方的迷信，我媽宰了好大兩隻雞，去祭拜老家的祖宗還有廟裡的神仙。

現在說起這件事情，是我從來不知道我曾經面臨過要失去最重要的親人的狀況。

後來某一段時間裡，我的父母關係不是很好，我曾經悄悄跟我媽說過，要她跟我爸離婚算了，不要過這樣的日子了，我媽總是回答我說，你要記著即使是我們兩個大人的相處出現了問題，但是你爸爸是愛你跟你哥哥的，這點你千萬不能忘記。

我當時年紀小，很任性，我說我覺得爸爸對你很不好，所以我也不喜歡他，我長大了也不會對他好的！

我媽這時候會一臉嚴肅，一個字一個字的告訴我，當年你爸在鬼門關徘徊的時候，你以為他僅僅是為了他自己才那麼拚命活下來的嗎？其實是因為你，因為你和你的哥哥，你們是他最大的動力來源。

我當時迷迷糊糊接受了這個說法，後來隨著自己慢慢長大，我才愈發體會到這種力量的可怕、偉大，以及神奇。

我上小學的學校離家裡很遠，我爸每天都會騎著他那輛高大威猛的自行車送我上學，經過市場會買幾個玉米給我，當早餐之後的零食，然後在學校門口目送我進教室。

有一天我依舊坐在我爸的自行車後座上，前面飄來一堆紙錢，接著是一陣鑼鼓敲響，聽到這個聲音我反應過來，前面有人在舉行葬禮，棺材正在運送到山裡埋藏的途中。

不知為什麼，我突然「哇！」的一下就哭起來了，開始在自行車上抽泣，我摟著我爸的腰，開始全身顫抖，我爸在前面安慰了幾句，說沒關係的，這沒什麼可怕的，這是很正常的一件事情。可是那個時候年少如我，又怎麼能夠明白「生老病死，這是一件再正常不過的事情」呢？

那應該是我人生第一次，直接看見一支送葬隊伍，一具躺在棺材裡的屍體，這一切的一切，我的爸媽、我的老師、書本裡、課堂上，從來沒有告訴過我應該怎麼應對。

我的臉色都被嚇青了，因為我知道自己有種快昏過去的壓抑感，我爸在前面看不到我的表情，就在送葬隊伍經過我身邊的那一瞬間，我鑽進了我爸後背的襯衫裡面。

我不敢出聲，甚至覺得那幾十秒裡我都沒有呼吸過，我死死的閉著眼睛不敢睜開，只聽見哭聲越來越近了，越來越大聲，接著是越遠越遠了……我一路緊閉著眼睛，一直到了學校門口，我才敢睜開。

驚魂未定，一上午的課堂裡老師講了什麼，我根本就沒有聽進去。

後來的日子，說起來慚愧，我第一次看見棺材的真正模樣，居然是在電視劇裡，那個時候很流行古龍跟梁羽生小說改編的武俠電視劇，只是每一次我都覺得很神奇，武林高手永遠都是打不死的，而且總會莫名其妙的從棺材裡飛出來，一副天地任逍遙的拉風場面。

更神奇的是，每次武林紛爭有人犧牲了，電視裡對悲傷的渲染很少，反而是主角很快化悲憤為力量，開始研究武林絕學，發誓要為自己的爹娘為自己的師父報仇。

最後的大結局總是，「冤冤相報何時了？」黑白雙方一陣惡鬥之後，終於明白了愛才是這世間最重要的東西，然後握手言和，告別死去的兄弟姐妹，從此浪跡天涯，以夢為馬。

漸漸的，我對死亡這件事情沒有這麼可怕了，起碼我已經知道，這就是人生不可避免的一件事情。

真正讓我有些感覺到死亡的，是我的爺爺奶奶去世的時候，分別相隔幾年的時間，一次是我國三準備升學考試，一次是我的高三準備考大學的時候。

其實說起來很諷刺，我的家族是個重男輕女的家庭，從老人到父親叔叔一輩，一直都覺得男生上學是天經地義的事情，而女生就應該讀個小學認得幾個字然後就要幫忙家裡務農，到了一定年紀就得出嫁幫別人家生兒育女了。

而我身為家族裡少見的一個大學畢業的女孩，一是因為我爸當年在外地當兵，見識過一點外面的世界，思想也比較開放；二是因為當時我爸媽工作的收入還不錯，即使不富貴但是上學還是負擔得起的。

所以我就這麼驚險的，成為了我們這個落後小鎮上，當年為數不多的女大學生。說出這句話，我的心裡沒有半點自豪，反而是很悲涼的。

也是因為這樣重男輕女的落後傳統，家裡老人過世，除了需要幫忙幹活的主婦，剩下的女孩子是不需要出席葬禮的，不管你願不願意，長輩總會說，女人出現不好，晦氣。

所以理所當然的，我的爺爺奶奶去世，我是幾天後才知道的，而且還是在學校的時候家裡打電話過來，說已經入土為安了，就告訴你這件事情，你在學校要好好讀書。

當時也是年紀小，不太明白生離死別的概念，等我真正明白這件事情，或者是有一點體會的時候，是我讀大學時，有一年我們要做一個新聞專題是關於傳承的，想去找一些四世同堂的家庭，採訪一些老故事，蒐集一些老照片素材。

那段時間一直在查資料，突然某一刻我腦子裡蹦出一句話，「達達令你是沒有爺爺奶奶的人了……」那一刻我突然當下覺得心裡抽搐不已，腦海裡開始盤旋一個聲音，他們可是你至親至愛的人，可是血濃於水的親人，可是你這一生都沒有辦法再見到他們了，因為他們已經不在了，真的不在了……

那一夜，我窩在宿舍的被子裡，哭了很久很久，宿舍沒有暖氣，我把枕頭套哭濕了，就換一件T恤鋪在枕頭上，繼續哭。

我不知道怎麼形容這種悲傷，很多年之後，開始明白，這種悲傷並不僅僅是因為我開始反應過來，此生我的生命裡再也沒有他們這件事情，而是在於我的腦海裡居然記不起來兩位老人的模樣。

以前覺得過年過節總會見面，每次見面只知道吃大魚大肉，也沒怎麼好好看過老人的臉，然後就是半年後電話裡聽說人走了，我的腦海裡一片空白，因為我想要記得的那份他們的音容笑貌，竟然沒有一絲殘存。

相關書摘 ▶《我們生來就不是為了取悅別人》：用一間書房抵抗全世界，這叫做「熱愛」

書籍介紹

本文摘錄自《我們生來就不是為了取悅別人》，時報文化出版

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作者：達達令

我們總是在互相羨慕，羨慕他人看來亮眼的生活

我們總是活在被制訂出來的價值觀裡，要自己活得「像樣」

我們總是努力向著被稱讚的方向前進

卻沒有發現──其實我們誰也不是誰的人生複製品

寫實系心理勵志散文作家達達令陪你走在長大的路上，當我們對於自己的「選擇」感到困惑的時候，可以停下來聽聽自己的聲音，這是你的選擇嗎？或是為了讓愛的人開心而作的選擇呢？

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Photo Credit: 時報文化

責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航