《洋蔥式閱讀系列—AI》：不設限地發展人工智慧，將會釀成災難
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中國與其他國家的行徑，在在說明了開發人工智慧須注重倫理的重要性。過去短短兩年內，就有許多人致力於探索有倫理的AI。許多組織都秉持著此信念：不設限地發展AI將會釀成災難。
文：范雪萊、馬修．泰勒
系統偏見只是AI在社會中可能被誤用的其中一個例子。另一個例子則是侵犯隱私。
被系統自動標註在令人尷尬的臉書貼文中，是相對無關緊要的例子。但在專制社會中，逐漸浮上檯面的故事就更加令人不安了──獨裁政府欣然使用臉部辨識技術來追蹤公民的動向。中國最大的人工智慧企業商湯科技（SenseTime）最近公開表示，監控事業占了該企業總業務量的三分之一。
這間公司開發的軟體可即時識別與分辨監視影片中的移動物體，提供鏡頭所捕捉到的每個人的資訊：他們的性別、穿什麼顏色的衣服、是兒童還是成人。
若把這些個人資料儲存進商湯科技的系統中，AI甚至能拼湊出個別身分。預計到2030年，中國的中央政府會投入大量資金打造價值約1500億美元的人工智慧產業，其中大部分用於強化國內安全。
政府利用AI來處理1.7億個監視攝影機所蒐集到的影像，中國已能對不守規矩的行人自動祭出懲罰，或辨識逃犯。
使用人工智慧的監視系統目前能執行到什麼程度的監控──從前述案例還只看得出一點端倪。2014年，中國國務院公布，要在2020年前強制推行社會信用體系計畫。
此系統會追蹤民眾的日常生活行為，再用這些數據去判斷公民的可信度，也就是他們遵從政府價值觀的程度。
根據監控資料，公民會得到一份公開的分數，這個數值會決定他們能獲得多少抵押貸款、小孩可就讀哪所學校、是否有權利旅行，或是會被限制網速的程度。這套計畫很接近亞馬遜的顧客追蹤系統，
但它卻有令人膽寒的歐威爾式發展：社會信用體系將建立終生與公民形影不離的調查報告，而非用來加強購物體驗的個人檔案。
不幸的是，若這樣的制度有利於中國政府，其他國家可能會起而效尤。
正如其政策所述，中國希望「打造持續表揚誠信的輿論環境」，這無疑是所有專制政府的共同想法。
如果社會全面部署人工智慧，那麼後續民眾的隱私或言論自由會受到多大的侵蝕？
並非只有專制社會才會用人工智慧來進行監控。最近有新聞指出，亞馬遜發表了一款能在單一影像裡追蹤上百人的工具，且已開始被美國警方採用。亞馬遜與美國奧勒岡州華盛頓郡（Washington County）合作開發一款手機程式，執法單位能用它來掃描圖像，與該郡的臉部辨識資料庫進行比對，基本上就是把智慧型手機變成一台監控裝置。
最令人不安的是，這一切都是悄悄進行的，未有太多的辯論探討這項技術會不會侵犯人權或導致社會不公──尤其是對邊緣群體來說。
中國與其他國家的行徑，在在說明了開發人工智慧須注重倫理的重要性。過去短短兩年內，就有許多人致力於探索有倫理的AI。OpenAI、Google DeepMind的倫理與社會研究單位、AI技術產業聯盟夥伴、英國的資料倫理與創新中心、卡內基美隆大學的AI倫理研究中心都敦促工程師在持續投入AI研究時，要優先考量倫理問題。
這些組織都秉持著此信念：不設限地發展AI將會釀成災難。
2017年，有一份特別針對在性能變得更強且更加無所不在的情況下，人工智慧的潛在惡意使用方式的報告──由來自學界、民間團體與產業界20多名共同作者所發表。報告中列舉了一些恐怖的例子：一輛系統異常的自駕車可能會刻意撞向人群，或被狹持來運送爆裂物；藉著惡意軟體影響採用AI技術的大腦或心律調節器，可能被用來執行遠端暗殺行動；或者，罪犯也可以使用臉部或聲音模擬技術，針對特定對象進行詐騙。
此報告呼籲人工智慧研究人員在他們開發的技術中建立防護措施，同時要更公開討論潛在的安全與防護問題。
出人意料之外的是，這份報告甚至建議研究人員不應公開發表某些想法或應用方式。多數的研究人員樂見開放政策，也會在部落格上發表他們的研究成果，並將他們的程式碼開源（open–source）。人工智慧領域的許多人相信，與其祕密開發可能後患無窮的AI程式，倒不如公開它的存在，讓大家於潛在的濫用行為發生前就有所警覺。
事實上，Google就用這個方式為他們的語音模擬程式「語音雙攻技術」（Duplex）辯護：Google公開了具潛在破壞性的AI程式，以邀請社會大眾批評指教應如何管控此技術的使用。
書籍介紹
《洋蔥式閱讀！當代關鍵議題系列：人工智慧會不會取代人類？》，臉譜出版
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作者：范雪萊、馬修．泰勒
譯者：余韋達
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航