《洋蔥式閱讀系列—AI》：不設限地發展人工智慧，將會釀成災難

文:范雪萊、馬修.泰勒

系統偏見只是AI在社會中可能被誤用的其中一個例子。另一個例子則是侵犯隱私。

被系統自動標註在令人尷尬的臉書貼文中,是相對無關緊要的例子。但在專制社會中,逐漸浮上檯面的故事就更加令人不安了──獨裁政府欣然使用臉部辨識技術來追蹤公民的動向。中國最大的人工智慧企業商湯科技(SenseTime)最近公開表示,監控事業占了該企業總業務量的三分之一。

這間公司開發的軟體可即時識別與分辨監視影片中的移動物體,提供鏡頭所捕捉到的每個人的資訊:他們的性別、穿什麼顏色的衣服、是兒童還是成人。

若把這些個人資料儲存進商湯科技的系統中,AI甚至能拼湊出個別身分。預計到2030年,中國的中央政府會投入大量資金打造價值約1500億美元的人工智慧產業,其中大部分用於強化國內安全。

政府利用AI來處理1.7億個監視攝影機所蒐集到的影像,中國已能對不守規矩的行人自動祭出懲罰,或辨識逃犯。

使用人工智慧的監視系統目前能執行到什麼程度的監控──從前述案例還只看得出一點端倪。2014年,中國國務院公布,要在2020年前強制推行社會信用體系計畫。

此系統會追蹤民眾的日常生活行為,再用這些數據去判斷公民的可信度,也就是他們遵從政府價值觀的程度。

根據監控資料,公民會得到一份公開的分數,這個數值會決定他們能獲得多少抵押貸款、小孩可就讀哪所學校、是否有權利旅行,或是會被限制網速的程度。這套計畫很接近亞馬遜的顧客追蹤系統,

但它卻有令人膽寒的歐威爾式發展:社會信用體系將建立終生與公民形影不離的調查報告,而非用來加強購物體驗的個人檔案。

不幸的是,若這樣的制度有利於中國政府,其他國家可能會起而效尤。

正如其政策所述,中國希望「打造持續表揚誠信的輿論環境」,這無疑是所有專制政府的共同想法。

如果社會全面部署人工智慧,那麼後續民眾的隱私或言論自由會受到多大的侵蝕?

©Eye in the Sky: Real-time Drone Surveillance System (DSS) for Violent Individuals Identification using ScatterNet Hybrid Deep Learning Network, by Amarjot Singh, Devendra Patil and S. N. Omkar

(C)結合深度學習與電腦視覺的無人機監控系統可根據肢體行為,偵測出公共空間裡的暴力行徑。此監控設備為一套即時系統。