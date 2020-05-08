【關鍵眼中盯】迷因治國：你是不是也把把小編的手指，當成部長的腦子？

2018年台北市長選舉柯丁姚對決的時候，我寫過一篇文章叫做〈姚人多救駕姚文智成功，但我們是選市長還是選小編？〉。

回想當時，民進黨推出的候選人姚文智因為不斷失言，甚至連貓都抱不好，而讓「愛你喔 多」來救援，先寫了一封信，然後把姚文智的Facebook專頁關起來幾天再「Reboot」，之後從發文風格到圖片都變成全新的樣貌。

當然最後姚文智還是沒當選，或許一部分是選民擔心柯文哲落選，但姚文智提著貓貓機關槍的畫面，應該也很難在眾人的眼裡消除。

不過兩年之後「小編」的效果仍然存在，特別在蘇貞昌上任行政院長提過要組「網紅內閣」後，各機關的網路宣傳也越做越積極，這股力量在疫情期間更是壯大，關於小編哏的討論，有時候比議題本身的新聞還多。

這些作品當中，有疾管署那種公布確診人數的圖表，清楚明瞭具功能性，也有像是內政部請「貓皇」、衛福部找「柴犬」這樣用「3B」中的「Beast」來包裝政策，更有客委會和海巡署這類翻玩電影海報甚至是社會時事的作品，有時候，不同部會的小編還會互相「串門子」，網友看到「最強歐吉桑」在哪個熱門貼文下留一段俏皮話，就能開心好久。

雖然偶爾會有玩過火被檢討的零星案例，這些操作大部分反應都很正面。確實，這些貼文只當作政策宣傳並無問題，只是透過媒體和特定人士的推波助瀾，許多民眾就會逐漸把這些小編的文風內容，與部會——甚至是部長個人——的形象結合，這就非常危險了。

看到內政部或行政院在哪個貼文下留言時，你真的覺得這是徐國勇或蘇貞昌腦海裡想的、嘴巴上說出的話嗎？其實，幾乎每個政府部會都會編列所謂的「文宣預算」，讓外部比較接地氣、說人話的公關公司或團隊來當小編，處理像是貼文、圖像設計的事務，有時也會肩負在PTT留言帶風向、監測輿情反映給上級長官等等的任務。

你真覺得小編的留言，就是部長的心底話嗎？

部長們日理萬機，不可能每個發文都要批過才准小編發出，所以通常會編制幾個公務員來盯外部團隊，確定訊息沒有「失焦」，隨著彼此的信賴程度和放權大小，各部會小編也有不同程度的發揮空間——這部份真的要誇獎民進黨，黨內的大人物們確實比較「接地氣」、相信年輕人，也在選舉期間吃過空戰的甜頭，和國民黨相比更願意讓小編發揮。

但換個角度看，越是放權的部會，其社群發出的圖像和幽默，可能反而離部長本人的意志越遙遠，而這些「超然」的貼文，卻又是一般民眾對政府官員形象的最直接認識，每天接收下，漸漸把小編的手指當成部長的腦子，對官員有了錯誤的印象和期待。

例如，大家記不記得幾個月前客委會搭著奧斯卡，做了「創生一流」的圖，當時網路上討論超級熱烈，大家都覺得很有哏，很可愛，客委會讚，主委好棒。但又有多少人記得，圖中馬賽克後面的那個人，是曾在逛街遇到盤查（當然警察職權法規的不周要另案討論）時指著員警鼻子說態度差，還曾在備詢時罵在野黨立委的，民進黨立委邱議瑩的丈夫李永得？

這時候，你還會覺得他站在《寄生上流》海報中的那個位子適當嗎？

你愛的是小編，不是執行政策的部長官員

看到各個部會小編宣傳的成效和改變，蘇院長「網紅內閣」的KPI應該是有達到，平時看看趣味的政令宣導也沒什麼壞處，只是政府別忘了在廣宣之餘，政策的實際執行面也須要有相應的搭配。例如院長的Facebook在5月4號就貼出「10000元現金紓困」的可愛圖片，但直到5月6日，都還有人到了公所排隊卻無功而返，在期待和失望之間，就會成為民怨的引燃點。

文宣的本質其實就是廣告，而政策和政治人物就是背後的商品，消費者只看廣告當然不會發現商品的問題，只有在真正被政策影響到的時候，才會開始反思自己所喜歡的到底是政治人物本人，還是小編。

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核稿編輯：翁世航