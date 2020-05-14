《跟著柴鼠學FQ做自己的提款機》：股票交易的三大步驟──委託、撮合、交割

文：柴鼠兄弟

令人好奇又充滿問號的「大人の領域」

對很多投資新手來說，股票市場是個既令人好奇，又充滿問號的「大人の領域」。

鼠還沒接觸股票之前，對股票的印象大多來自新聞媒體，總是看到一堆數字圖表花花綠綠，感覺每天都在殺進殺出、上沖下洗，充滿了炒作與投機，直覺總是告訴自己風險很大不要碰，或是覺得太麻煩懶得研究。

後來，我開始研究投資理財，接觸許多投資商品之後慢慢發現，很多時候一種工具被設計出來，往往是為了一個單純的目的、被用來解決一種問題，可是在加入了人類的七情六慾和無限創意之後，經常會衍生出許多其他意想不到的用途（如放空、當沖），最後還能自己變化成各種新工具（如權證、ETF），而股市也正是因為充滿了人味和趣味，所以也充滿凶險。

不過，我們還是得回到原點，從零開始。其實股票是為了區分「所有權」而存在的一種憑證，代表擁有某間企業或公司的一部分，每一股有一個初始的發行價格或稱「票面價」，所以股票才會是一種有價證券。這就像電影門票或機票，持有票券的人擁有一個座位，可以依照規定行使入場觀看或登機搭乘的權利，只不過電影和航程在幾個小時後就會結束，而老牌企業的存續卻可能超過百年，經常比投資人的壽命還長。

因此，股票除了可以分割抽象的權利、證明投資人擁有這份權利，也讓這份權利有了「轉讓」的可能，於是專門為了這種權利轉讓而存在的股票市場就出現了。來自四面八方的股票持有者，可以聚集在這個市集裡，標定價格販售自己擁有的股票，只要找到買方後，就可以依照交易規定把股票轉讓給其他人，就像我們臨時有事，可以把演唱會門票賣給別人一樣。

當然我們也可以成為買家，在這個市場買進原本屬於別人的股票，成為其他家公司的股東。

所以不難理解，在這個市場裡，有買方也必須有賣方才會成交，如果是賣太貴沒有買方想買，或買方出價太低賣方都不捨得賣，交易就不會存在，這買賣成交便是股票市場運作的基本原理。所以剛到這個熱鬧的交易市場，不管是要買雞，還是買蛋，都得先搞懂遊戲規則和基本術語，等念完台股小學一到六年級，再慢慢挑選都來得及。

Photo Credit：采實文化 圖表3-8 台股小學一到六年級

一年級：證券開戶

這是最簡單也最難以跨越的前置作業，因為要買賣股票必須有兩樣東西：

銀行帳戶，負責股票買賣金額的收付 證券帳戶，用來記錄股票的進出和股數

我們必須先帶著銀行存摺、印章、身分證雙證件，到證券商的營業據點開證券戶。但每家券商配合的銀行都不一樣，鼠會建議直接選跟銀行同金控的券商，例如：中信金控有中國信託和中信證券、元大金控有元大銀行和元大證券。

好處是同體系可以透過一個網銀就能整合台幣、外幣、證券、基金、ETF、黃金、房貸⋯⋯不同類別的資產，可以替未來省下很多麻煩，而且現在券商大多有推出的線上證券開戶服務，也需要同體系的銀行帳戶。

另外，券商營業據點的方便性也很重要，雖然現在很多股務問題都已經開放網路辦理，但難免還是會碰到需要本人親自臨櫃辦理的時候，如果據點太少或太遠就麻煩了。

最後比較交易手續費，一般來說，現在透過電腦或手機下單起碼有6折，最低1～2折，建議在開戶時先問清楚，因為提供低折扣的券商有時會附帶一些付款的條件，這在二年級會再詳細說明。

但我覺得小資族每年交易金額和次數如果不多，每筆交易金額低於2萬3300元（註），其實都是收20元，不必為了省一點折扣而刻意去選不熟悉或不同體系的券商，直接找大型金控的券商開就可以了，真的要比折扣，等以後變大戶，交易量大之後再考慮其他券商。

​​ 註釋：手續費最低20元是目前國內券商的慣例，因此用20元以6折回推為20÷60％÷0.1425％ =23,391，如果券商的手續費5折即為20÷50％÷0.1425％ =28070。 ​​ ​​

不過很多人總是在下定決心要學習股票投資之後，就老是卡在開戶這一關，如果想擺脫知易行難光說不練的糾纏，鼠推薦你用梅爾．羅賓斯（Mel Robbins）的「五秒法則」，找一天把相關資料都帶齊，然後倒數五四三二一，把開戶的事一次搞定。鼠不騙你，戶頭開好了就會有動力，因為事情經常就是這麼神奇。

二年級：交易流程

開戶後，就可以開始買賣股票了，交易的流程主要分成三大步驟：委託、撮合、交割。

以買股票為例，在決定好一檔股票、數量和價位之後，就能透過手機交易程式下一筆委託單，之後會收到「委託成功通知」，但不代表成交，還要等交易所電腦撮合的結果。

前文提過股票的成交是一買一賣的結果，假設鼠委託券商幫我用20元買派可星球的股票一張，電腦就在交易市場裡面，自動幫我們找一個願意用20元賣出派可星球的持有者，雙方完成買賣的交易，這個過程就叫「撮合」。

但實際上鼠不會知道我的股票是從誰手上買來的，賣方也不會知道股票賣給誰，完全是由電腦自動執行。撮合成功後，下單程式就會出現「成交回報」，表示鼠以20元買到了這張股票，鼠證券帳戶裡的「庫存」就會多出1張派可星球。

但這時交易尚未完成，鼠最晚必須在交易日後第二天的早上10:00前，把買股票的錢匯入開戶時連結的銀行帳戶，也就是常聽到的T+2，T代表Trading Day。而賣股票的人一樣也會在成交後的第二天收到錢，這個過程稱為「交割」。

不過要是買方在成交後，帳戶餘額不足又忘了把錢存進去，導致券商在T+2日扣不到足夠的股款，無法完成這筆交易，就變成「違約交割」，股票會被強制賣掉，還要再賠違約金，最嚴重的情況是帳戶會被取消，五年內不得再買賣股票，也會嚴重影響信用，所以下單前一定要特別注意委託數量和交割帳戶的餘額。

不過現在券商大多會在T+1日就會先確認一次帳戶餘額，萬一不夠都會專人電話通知買方要盡快補足，以減少違約交割的發生。在一年級提到開戶時，券商提供低折扣手續費的附帶條件，經常是採用月結折讓，也就是交易時先收正常的手續費，每個月結算一次於下個月退回，或採用圈存制，也就是帳戶內必須有足夠金額才可以買賣，無法像一般交割是等到T+2日才付款。

Photo Credit：采實文化 圖表3-9 股票的交易日與交割日

三年級：交易時間

學會買賣流程後，就升上三年級了。台股只在週一至週五的上班日交易。每個交易日從早上8:30到9:00，會有30分鐘的「盤前試撮合」，類似每年職棒職籃賽季開始前的熱身賽，電腦在這半小時會依照盤前已經委託好的買賣單，先模擬撮合，看看今天大概的價位，目的是在開盤前先揭露資訊供投資人參考。不過既然是熱身賽就代表不是來真的，委託單在開盤前隨時都可能被取消，因此盤前試撮的價格就不能太認真看待。

9:00正式開盤，所有買賣單就會開始撮合，股價也會開始上下跳動，這就是來真的了！直到下午1:30，這四個半小時，就是台股正常的交易時間，或稱為「盤中」。也有人說一開盤的前半小時叫「早盤」、11:30～12:30為「午盤」、最後半小時叫「尾盤」。常常聽到「拉尾盤」或「殺尾盤」就是指交易最後半小時的股價變化。

下午1:30一到就收盤停止撮合，結束所有交易，所以收盤後交易就稱為「盤後」，包含「零股買賣」或「定價交易」。

Photo Credit：采實文化 圖表3-10 台股的交易時段

書籍介紹

《跟著柴鼠學FQ 做自己的提款機：為投資理財打好基本功 讓你不靠勞力 增加被動收入 快速FIRE》，采實文化出版

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作者：柴鼠兄弟

繪者：柴鼠兄弟

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航