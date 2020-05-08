專訪《金都》導演黃綺琳：拋開大齡女子的社會枷鎖，獻給香港女性的溫柔

第56屆金馬獎因為中國抵制風波，連帶造成許多香港電影放棄報名金馬獎，甚至原先接下評審團主席的香港名導杜琪峯也辭去職務，交由台灣導演王童出任。也因此，香港電影也只有（只敢）五部無中資介入的獨立電影入圍，其中包含劇情長片《叔．叔》、劇情短片《紅棗薏米花生》、《老人與狗》、紀錄片《戲棚》，最後一部，就是入圍最佳新導演、男主角、原創電影歌曲的《金都》（My Prince Edward）。

《金都》為香港女導演黃綺琳首部自編自導的劇情長片，找來鄧麗欣、朱栢康、鮑起靜等實力派演員，背景設定於坐落香港太子的金都商場，以廉價婚禮商品販售聞名。而女主角莉芳在金都的婚紗出租店工作，與男主角Edward相戀多年，正當兩人決定步入家庭，走向婚姻，莉芳的陳年往事也被翻攪而出，進而讓莉芳思考所謂婚姻的意義。

除了入圍金馬三項大獎之外，更獲得金馬影展與亞洲電影促進聯盟合作的「NETPAC奈派克獎」殊榮，在廖克發、洪子烜、小田切讓等新導演中脫穎而出，甚至於甫結束的第39屆香港金像獎，獲得新晉導演、最佳原創電影音樂兩項大獎，若單純從獎項檢視成績，黃綺琳已連連獲得肯定。

會有《金都》的誕生，與創意香港和香港電影發展局推動的「FFFI首部劇情電影計劃」緊密交疊，此計畫分成「大專組」、「專業組」，規章的重要核心，便是參賽團隊中的導演均須從未拍攝80分鐘或以上的商業電影，同時需年滿18歲的香港永久性居民。循著《點五步》、《一念無明》、《淪落人》的腳步，黃綺琳的《金都》也於「大專組」中拔得頭籌（同期的「專業組」則是馮智恒的《遺愛》），拿著不過325萬港幣（約台幣1260萬）的小成本製作預算，義無反顧地拍出《金都》。

「首部劇情電影計劃」預算不高，倘若不介意預算，可說提供香港新銳導演揮灑創意的養分，孵育劇本的溫床，在創作上，製作班底的選擇上有絕對自由度，黃綺琳也直言沒有這個計畫，就沒有《金都》，「我甚至連劇本都不會寫出來。能獲獎我非常開心、感恩，而且在「創作自由」與「高預算」之間，我一定選『創作自由』，當然兩樣都有最好啦。」黃綺琳這樣說。

但也因預算問題，拍攝時遇到資金硬傷，所幸靠著演員們的體恤與努力，共同克服難關。黃綺琳稱透露鄧麗欣拿低於行情的片酬，仍以支持新導演的角度力挺出演。有一場在室內的吵架戲，僅有單機拍攝，因黃綺琳拍慢超時，預算不夠，與製片商量後便決定先拍鄧麗欣，讓鄧麗欣收工，當拍攝完成，宣布鄧麗欣收工後，鄧麗欣卻說：「不要開玩笑了！沒有我的話Edward怎麼演，你們拍到天亮也拍不完！」於是便說「行了，我已經收工了。」暗示不用給付加班費，就留在片場繼續和朱栢康完成這場十分消耗精力的吵架戲。

Photo Credit: 金馬執委會提供 黃綺琳

香港這批竄出的新銳導演們，作品中幾乎都可見上一代香港電影人的身影，可以看作栽培甚至傳承。探討躁鬱症患者的父子關係，黃進的《一念無明》有余文樂和曾志偉；剖析自閉症患者，陳大利的《黃金花》有毛舜筠；深刻描寫跨性別者心境，李駿碩的《翠絲》有惠英紅、姜皓文和袁富華；呈現香港青少年的不安並對社會進行咆哮，李卓斌的《G殺事件》有杜汶澤；杜琪峰一手拉拔、「銀河映像」出品聚焦於97回歸的騷動，許學文、歐文傑、黃偉傑的《樹大招風》有任賢齊、陳小春和林家棟；探詢與移工照護與土地關係，陳小娟的《淪落人》有陳果、葉童、李璨琛、黃秋生，而黃綺琳則有鄧麗欣、朱栢康、鮑起靜在大銀幕中激盪火花，幕後則有張叔平操刀剪輯工作。

相中鄧麗欣與朱栢康飾演劇中愛情長跑數年的佳／怨偶，起心動念皆是看見他們影視作品中打動人心的面向。鄧麗欣是彭浩翔執導《破事兒》，黃綺琳看上鄧麗欣淡然中飄散的層次底氣，並認為十分接地氣適合女主角莉芳，事實證明，鄧麗欣在《金都》中洗盡鉛華的演出，餘韻繞樑。

提到對鄧麗欣最有印象的一場戲，黃綺琳說：「當她在天橋蹲下，和另一名角色楊樹偉說不想離婚，情緒相當到位，我在現場差點哭了，但副導卻提出她蹲下時上一個鏡頭手袋的肩帶掉下，無法連戲，但我覺得戲演得好，就不辛苦演員重拍。鄧麗欣卻想挑戰蹲下時讓手袋的肩帶連戲掉下，她果然做到了，只可惜這場戲因為我想修改劇情，所以在水貨店重拍。」鄧麗欣在片場中的嚴謹與身為演員的骨氣，讓慣於事事妥協的黃綺琳也拼盡全力，不敢虛應草率了事。

Photo Credit: 采昌國際提供

與朱栢康的初次邂逅，則是黃綺琳在2013年「鮮浪潮競賽」中看到的短片《殺手奏鳴曲》，朱栢康在短片的演出讓黃綺琳念念不忘，於是創作劇本時，便想到了朱栢康。其實，《金都》是朱栢康首部大銀幕擔綱主角的作品，朱栢康長期出演舞台劇，曾以《拼死為出位》拿下第28屆香港舞台劇獎「最佳男主角獎」，表演功力自然了得，但電影和舞台劇媒材性質相異甚大，箇中精妙不盡相同，不過朱栢康成功在片中扮演催化劑的角色，替全片在女性沈重、壓抑中注入一股男性的喜劇活性，甚至將媽寶詮釋到位，無能但不討厭，恰到好處，而非過猶不及，最終入圍金馬最佳男主角以及香港金像獎最佳男主角，也證明黃綺琳慧眼識英雄。

Photo Credit: 采昌國際提供

提到與朱栢康的合作，黃綺琳稱他是極為用功的演員，「朱栢康在開拍前和我聊了很多關於Edward這個角色的家庭背景、創作動機、角色原型等等，在對談中，他就能從我的文本中判斷Edward缺乏父愛，並希望能像父親，有能力照顧旁人，讓人信賴、聽從，可惜行為沒能追上心態，所以面對莉芳，Edward就像霸道的孩子，不知不覺的索求遠超莉芳的負荷。」也因為Edward的原型是黃綺琳前男友，朱栢康一語道破前男友和爸爸的關係不佳。

黃綺琳進一步說：「他的分析很透徹，且在他身上我學習很多，角色上有些細節，都是朱栢康加進去，我事前都沒有想過。朱栢康還和我們一起婚攝跟拍，做田野調查。他熟讀劇本，可以說出每一版的分別以及改動上對角色在戲劇效果的差別。」

兩位皆是經驗豐富的演員，劇中一來一往，妳逃我追，讓黃綺琳筆下的角色頓時立體鮮明，有血有肉，躍上銀幕極富化學效應，然而，這當中，還需搭配鮑起靜飾演的母親，作為戲中拉扯雙方的阻力，輕輕點綴，卻有不同凡響的戲劇張力，戲的韻味就在三名戲精中提煉而出。

Photo Credit: 采昌國際

鮑起靜的功力自然無需質疑，在影視圈50餘年的資歷，一舉手一投足、一挑眉一張嘴，都是戲。黃綺琳也希望讓電影演出豐富的鮑起靜，來引領電影演出經驗較淺的朱栢康，進而擦撞火花。

回憶起與鮑起靜的合作，黃綺琳說：「鮑姐十分包容後輩，是很棒的前輩，給予我們很多支持。有場戲在狹窄的裙褂店由攝影師手持鏡頭拍攝一鏡到底。執行上的困難使我們演練多次，但鮑姐總是耐心配合，事後更以《一屍到底》鼓勵我們，她說我們製作雖然簡陋、土法煉鋼，但低成本同樣能贏盡口碑，也能很好看，只要用心一定可以拍出好電影。」拍攝期間，鮑起靜更和佇立在金都的商戶們打成一片，從諸多細節來看，能在影視圈屹立不搖，除了靠實力之外，更重要的是人和。

在三位資深演員們的演出下，表演自然不需黃綺琳過多操心，至於剪輯指導的工作，便落在享譽國際影壇的張叔平身上。張叔平遊走在電影部門中的剪輯、美術指導以及服裝設計領域，簡單一數張叔平的作品，藝術片型如王家衛的《旺角卡門》、《阿飛正傳》、《重慶森林》、《春光乍洩》、《花樣年華》等等，類型片型如《擺渡人》、《讓子彈飛》、《踏血尋梅》、《華麗上班族》等等，文戲、武戲樣樣精通、信手捻來，至今騎走13隻金馬，金馬獎紀錄保持人。

Photo Credit: 采昌國際提供

回憶與張叔平的合作，黃綺琳說：「最初和剪接師鍾家駿剪了110分鐘的版本，並找不少前輩給意見。在朋友介紹下找到關錦鵬導演，想徵詢他的意見，關導便說他有朋友對剪輯更為熟悉，於是立刻致電張叔平。」說起黃綺琳與張叔平的合作，是從關錦鵬延伸。「當張叔平看過初剪，我問他的意見，他說『剪接很難給意見，不如我來剪一版』，於是便親自剪出《金都》的定剪版。」黃綺琳補充道。

剪輯猶如電影靈魂，千種、萬種的剪接都是可能，也都能成答案，每場戲前後順序調動，都能衍生出不同意義，並左右觀眾思考及觀看的方式，《金都》就在張叔平的巧手下，統一了風格、凸顯出了主題。黃綺琳說：「張叔平並沒有修改整個電影結構，主要是將每場戲精剪，並刪減有關Edward的支線。此外，張叔平加了數個淡出黑幕（Fade to black）的間隔，使得本來對白與分場之間多了喘息，有了呼吸空間，增添停頓，我認為讓故事時空過渡的效果更佳，章節之間更為清晰，整個故事也更有節奏感，且觀眾緊貼莉芳情緒時，也留有思考空間。」

Photo Credit: 采昌國際提供

張叔平剪輯技巧上的留白，讓黃綺琳明白一部電影的劇情緊湊並非唯一標準，學會呼吸以及釋放情緒更為重要，用小細節調整、推疊就是其精妙之處。「我真的非常欣賞張叔平在剪輯上的取捨。」黃綺琳如是說。

這群香港新銳創作者們在前輩的幫忙下，逐步發展出屬於新世代的方向，並走入了大眾視野，雖說香港以「警匪片」打天下的黃金時代已拉下帷幕，但香港電影的風華，陪著整個華語影壇走過大半時光，仍奠定其不可取代性，而現今在資金籌備不易、環境緊縮的壓力下，諸多「小品」的「獨立」製作，反而能夠拍出當代香港生活最真實的氛圍。再從上述舉例的諸多新電影來看，其關注的議題面向多元，流露初執導筒、屬於80年代至90後的獨到視野，更勇於批判和控訴，敢怒、敢言、敢拍，形成一股不可忽視的新血。

《金都》的片名正如同上述提及，同名於坐落香港太子的金都商場，全片也緊扣「金都商場」，老舊的招牌，午夜時分的霓虹，似像幽靈般緊隨莉芳與Edward，揮之不去。從金都鏡射出香港高房價、地狹人稠的社會結構，將主角們夾雜在現實生活中的困境拋出，靈動地觀照香港土地以及社會間小人物的互動，此點更可與去年陳小娟的《淪落人》彼此觀看，兩名新銳女性導演，皆試圖在片中拉出香港中「人」與「空間」關係，「空間感」似乎隱約透露角色的困境並映照其內心狀態。黃綺琳對香港這片「土地」的關懷與擔憂便透過影像極俱可視性。

對此，黃綺琳說：「我自小居住太子區，家就在金都商場對面，小時候經常看著商場玻璃櫥窗的婚紗，幻想結婚的模樣，心想著身穿一襲婚紗，應該會挺美的。長大後，身邊的朋友開始結婚，要為她們當伴娘，聽到她們不少與男朋友、男朋友家人吵架的故事，寫劇本的時候我剛滿三十歲，媽媽每天催我結婚，覺得我『嫁不出去』，逐漸讓我覺得結婚是很蠢的事。甚至抱著想拍一部『大家看完都想離婚的電影』的心態去寫劇本。」

Photo Credit: 采昌國際提供

進一步拆解《金都》，全片以女性柔情的視角，細藏棉裡針，扎出當代社會放在大齡女子上的傷痕，黃綺琳眼中的女性，或者說是香港人，在傳統價值枷鎖的綑綁下，在片中便成了翻躺的烏龜，需有人幫把手才能翻身，才有機會逃離，但往往卻僅是從其中一個水缸，換置於另一個水缸，真有機會悠遊在諾大河流時，仍須擔心世界險惡，甚至無從選擇（片中是由鮑起靜將烏龜擅自放生於河流中），導致動彈不得，處境難堪。

若再往下細究，中國與香港的關係，黃綺琳也幽幽地以「假結婚」以及「嚮往自由的鳥」暗示，《阿飛正傳》中徬徨的無腳鳥，飛過30年，到了當代變異、分裂，成了中國人的心之所向，好似成了鳥，就能飛出極權國家，如同楊樹偉（片中與莉芳假結婚的中國人）對自由的憧憬；而香港人，則幻化成困在水缸裡的烏龜，任人擺布，如同莉方極具束縛的生活。

鳥與烏龜，就成了中國與香港的對照，處在水缸中的烏龜（莉芳），知曉世上有亟欲嚮往飛翔的鳥類（楊樹偉），便打開對世界的視野，滋生對自由的想像，黃綺琳稱這是楊樹偉帶給莉芳的衝擊。

而關於烏龜的隱喻，黃綺琳表示：「我喜歡烏龜的比喻，太子區有一條著名的水族街，俗稱金魚街。烏龜在此長年販售。整條金魚街一個個小水缸，小烏龜被困在小水缸掙扎。讓我聯想到不少住在太子區，甚至整個香港人都一樣，被關在小框架內。我認為水缸和香港的房屋相應，於是便這樣設計。莉芳救走小烏龜時，就是一種象徵。她希望自身亦能獲得自由，逃離金都商場，或是太子區。」

除此之外，黃綺琳也懂得利用佈景暗示人設，若觀眾細看就能發現，在莉芳和Edward居住的小套房中，貼著美國獨立名導吉姆賈木許（Jim Jarmusch）、愛情經典電影《王牌冤家》以及希區考克（Alfred Hitchcock）名作《蝴蝶夢》等海報，從《蝴蝶夢》、《王牌冤家》來解讀，似也和這對情侶的煩惱不謀而合，兩性關係中藏著猜忌、懸疑與遺忘，都是愛情的不同面向，也是人性百態。

Photo Credit: 采昌國際提供

黃綺琳更透露：「Edward的人設是在英國修讀電影，但回流香港後卻放棄拍電影，以媽媽的資金在金都商場開婚攝店。小套房是媽媽租給他的物業，牆上固然有不少電影海報。更有一場戲，Edward如廁時手上拿著電影書，這些側寫了他對電影的喜愛。可惜現實中，他的事業卻離理想愈來愈遠，電影是曾經的夢，除了婚姻，人生中還有許多的煩惱，能讓Edward這名角色更立體。」

綜觀來看，黃綺琳初試啼聲，便懂得以物喻情，層層堆疊出符碼，熟稔影像符號的意義，手法老練不見生澀。但其實，電影開拍前，許多人包含監製、浸會大學的老師都不看好黃綺琳，覺得劇本太淡，不夠商業、完整，觀眾難以明白女主角的內心世界。說服團隊對導演有信心，成了黃綺琳初執導筒最困難的課題。

黃綺琳說：「好多人希望我把劇本修好再開拍，對於新導演來說，邊拍邊改不是好事。但礙於演員檔期，以及當時我父親癌症末期，想盡快拍完讓他看成果（或是多陪他），於是固執地按原定計劃開拍，大家都覺得我操之過急。我數度想放棄，甚至想退出首部劇情電影計劃。幸好包括莊文強導演、葉錦鴻導演、《桃姐》編劇陳淑賢都對我很有耐心，具體地在劇本上給出修改建議，加上製片組、導演組、主演等伙伴們激勵我，我才堅持下去。」

Photo Credit: 采昌國際提供

或許，拍電影沒有準備好的時刻，面對千變萬化的難關，每一分秒都是冒險、都是賭注，黃綺琳勇敢面對自我以及對香港的誠實，化為《金都》的骨肉與魂魄，不畏艱難地呈現在世人眼前，成為去年香港電影的重要代表作。尤其《金都》片尾，在黃綺琳的鏡頭下，莉芳最終關閉網路，拋下與世界的連結，穿上喜歡的衣裳（這件服裝在開頭被Edward嫌棄），於異地獨身一人吃碗熱湯麵，這便是黃綺琳的浪漫，同時也是黃綺琳獻給香港女性的溫柔。

延伸閱讀

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航