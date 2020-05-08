罵馬英九「漢奸」的藍天行動聯盟，居然跟著對岸一起朝拜匪諜

文：吳建融

國民黨究竟該如何面對50年代白色恐怖的歷史？要回答這個問題，其時即便是在今天的泛藍陣營裡面，也存在著好幾種聲音。

畢竟死於白色恐怖時代的人事背景複雜，有些人是派系鬥爭下的犧牲品，也有一些人是情治或者司法機構為了拼業績，被戴上匪諜帽子後槍決的平民百姓。還有一些人只是對政府威權體制提出批評，期許國家能依據憲法走上民主道路，就被當成中共同路人一起處理。

然而也有為數不少被槍決者，是真正接受中共指派潛伏台灣的匪諜，或者在立場上同情中共的左派人士。馬英九總統基本上延續了李登輝還有陳水扁時代的政策，那就是向所有枉死者道歉賠償，並對真正的匪諜或親共人士採取寬大為懷和理解的立場。無論面對二二八還是白色恐怖等歷史事件，馬英九的態度總是道歉、道歉再道歉。

馬英九之所以採取如此態度，並不是因為他贊同匪諜顛覆國家的立場，而是在於他瞭解中華民國是一個人權立國的國家，必須要尊重不同的政治思想和意識形態。唯有對台獨或者親共人士採取包容態度，才能彰顯中華民國與中華人民共和國的區別。

無論是支持台獨的黃金島還是支持統一的陳明忠，都對馬英九的立場持肯定態度，認為他是真正具有民主風範的總統。

但是馬英九這樣的立場，卻在藍軍內部遭受到廣泛的批判，尤其是以新黨還有藍天行動聯盟為代表的極右翼深藍人士，時常批判馬英九自失立場，向台獨份子妥協。

一反年輕時反共抗俄態度，主張與中共和平統一的他們，卻忘了馬英九選擇寬大的對象，不只是主張台灣脫離中國的獨派而已，還包括了當年兩蔣父子追殺的左翼統派。

靠著「轉型正義」口號上台的蔡英文總統，則因為沒有中國國民黨的歷史包袱，在平反白色恐怖受害者的立場上更為極端激進。就連許多真正的匪諜，都在「轉型正義」的政策推行下成為了保衛台灣的英雄，同樣也讓這些主張兩岸統一的深藍人士嘲諷蔡英文總統，批評靠挑釁大陸奪得政權的她根本上就是獨派的皮包統派的骨。

如果這些深藍人士真的是為了鞏固蔣家聲望，捍衛中華民國固有立場而批判馬英九或者蔡英文，筆者還願意給予他們相當程度上的推崇。

因為這表示他們是一群相當有信仰的人，即便他們真的接受了改革開放以後的中華人民共和國，只要他們仍堅決反對平反過去的匪諜，這裡指得當然是真的匪諜，那表示他們至少還站穩了自己的腳跟，肯定蔣家父子保衛台灣的「非常手段」。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文28日上午在二二八和平公園出席「二二八事件73週年中樞紀念儀式」，致詞宣示將持續推動轉型正義。 中央社記者張新偉攝 109年2月28日

連自己的腳跟都沒站穩

可重點就是在於，深藍支持者並沒有站穩自己的腳跟，因為當大陸方面派人來台灣祭拜這些真的匪諜，也就是中華人民共和國死在台灣的「英烈」時，他們的態度居然是爭先恐後跟著一起前往朝拜匪諜。

今年5月1日，台灣本島就有四個團體受大陸龍越基金會委託，到台北六張犁舉辦祭拜1959年遭政府槍決的中共間諜劉光典。

四個團體中兩個為紅色統派團體，另外兩個則完全是由深藍人士組成，但是領軍的團體卻是向來批評馬英九聲量最大的藍天行動聯盟。藍天行動聯盟向來以蔣中正捍衛者自居，主張二二八被鎮壓的台灣人通通都是「親日暴徒」，反對任何台灣政治人物，尤其是泛藍政治人物對白色恐怖受害者道歉。死於50年代的匪諜和左派，看在他們眼中更是絕對的「罪有應得」。

台灣的泛藍支持者，一般對於白色恐怖的立場視激進程度各有不同，有些認為至少應該向無辜死亡的民眾道歉，有些則認為即便政府殺了一些無辜，只要大局有利於保障台灣的安全，就不需要道歉。

最極端的藍營人士，則認為沒有任何死在中華民國政府槍口下的人是無辜的，只要蔣中正父子說你是有辜的，你本來無辜也必須要變成有辜！

藍營支持者的共同點，也就是他們與綠營支持者的最大差異，在於他們不會全盤否定白色恐怖，或者至少認為白色恐怖為「必要之惡」。因為白色恐怖的結果，確實是阻止了中共赤化台灣，所以就連部分的獨派人士也不會全面否定白色恐怖。

白色恐怖確保了蔣家父子在台灣的統治地位，對許多深藍人士而言甚至是中華民國政府治理台灣一切正當性與合法性的來源。

所以當民進黨對白色恐怖受害者，尤其是具有中共或者左派身份的「受害者」給予平反肯定時，他們都會嘲笑民進黨是「假台獨」。

他們的嘲笑並不是毫無所本，畢竟民進黨政府在平反50年代「真匪諜」的同時，卻又以「匪諜」罪名將部份主張兩岸統一的人士抓起來調查，確實讓包括筆者在內的許多人，認為蔡英文是打著「轉型正義」的旗號批鬥異己。

蔡英文確實是在批鬥異己，因為2019年5月30日由促進轉型正義委員會提出的第四份平反名單中，就包括了受共產黨之命潛伏於中華民國空軍的匪諜薛介民與其妻子姚明珠。

空軍軍士學校第二期畢業的薛介民，在大陸時就策劃了好幾起空軍飛行員投共，如果他值得被平反的話，那馬英九政府處理羅賢哲少將就毫無道理可言，蔡英文政府調查王炳忠、林明正與侯漢廷就更沒有正當性。

如果深藍人士能站在這樣的立場，對蔡英文政府提出質疑和批判，筆者相信台灣大多數的人還是能接受他們的主張。

畢竟這代表了台灣社會上還有一部份的人，認同蔣中正與蔣經國父子清洗匪諜的政策，即便這樣的政策有些矯枉過正。尤其是出自國民黨家庭的深藍人士，更不會有人質疑他們擁護當年蔣家父子的正當性，畢竟這是他們今天生活在台灣的一切正當性之來源。

無論過去蔣家父子的政策是對是錯，帶來的正面意義是否大於負面意義，至少他們還展現出了對蔣家父子，還有對傳統中華民國政府立場的堅定支持，相信無論是民進黨還是共產黨，都會對堅持自己立場的人有一定程度的尊重。

結果從5月1日他們一窩蜂祭拜劉光典的情況來看，他們這些看似堅定的立場和原則顯然只是針對台灣人的，遇到大陸人時就立即轉彎。

Photo Credit: 中央社 藍天行動聯盟18日赴位於內湖的前總統馬英九辦公室大樓外表達訴求，呼籲馬英九不要再出來選總統。聯盟副主席錢達（前排左2）準備遞交一封公開信給馬英九，但因馬辦沒有人在，改由大樓保全代為收下。中央社記者李淑華攝 107年12月18日

否定國民黨來台灣的正當性

根據來自大陸的資料，劉光典不只是共產黨，而且還是1922年出生山東萊陽的外省籍共產黨，從各方面來看都不符合當今台灣藍綠的政治正確。

他也不像薛介民那樣是參加過對日抗戰的空軍英雄，而且還曾經為親日政權華北政務委員會指派出任棗莊警察局長，算是先當漢奸後當匪諜。筆者想不出這樣的人，站在中國國民黨員的立場上，有給予任何推崇的必要。

劉光典對國民黨而言，就如同谷正文對待共產黨一樣，都屬於勢不兩立的死對頭，怎麼會有自稱國民黨信徒的台灣深藍人士前往祭拜？

中共雖然從反對台獨的立場出發，對待晚年的谷正文給予了禮遇，但是卻也不至於祭拜這個曾經試圖殺死周恩來與劉少奇的「國特」吧？怎麼平常對馬英九、蔡英文如此大義凜然的深藍人士，一遇到中共就整個立場都變了呢？

動不動就罵馬英九「漢奸」，罵蔡英文「皇民」的藍天行動聯盟，突然之間把一個有漢奸背景的匪諜當成自己的烈士看待，實在是讓筆者感到相當錯愕。

立場會出現如此大的轉變，最主要的原因還是來自於這幾年中國大陸經濟實力強大了，比過去有更多自信堅持「紅色革命」史觀，而且還要求台灣的深藍人士跟著一起堅持。

過去大陸窮，台灣富的時代，深藍人士與中共打交道，擅於以1979年為借來解讀兩岸關係。他們一方面把1979年以前，主要是毛澤東統治下的中國大陸批判得體無完膚，來正當化自己或者自己祖先追隨蔣氏父子反共的過去。另一方面則把1979年改革開放以後的中國大陸形容成人間天堂，來合理化自己今天親近中共的現象。

白色恐怖發生在1979年以前，當時由毛澤東領導的大陸是深藍人士眼中的人間地獄，所以劉光典等中共派來顛覆台灣的匪諜自然是必須要剷除的。

過去很長一段時間，中共知道自己對藍營沒有什麼吸引力，默許了他們想在台灣生存但是又試圖討好大陸的投機態度。中共當局甚至還平反國軍抗戰英烈，好讓台灣的深藍人士相信「大陸不一樣了」，進而鞏固深藍人士對自己的支持。

然而隨著大陸的經濟實力不斷提升，中共在國際還有兩岸的聲量也是越來越大，更讓台灣的深藍人士相信中華民國已經不可能主導中國統一。

習近平上台以後，在國共關係的問題上立場也越來越強硬，曾多次指責蔣中正領導的中國國民黨為「反動派」，不再讓深藍人士遊走在國共兩黨的觀點之間吃歷史自助餐。想要分享「新中國」的成就，深藍人士就必須先認可「新中國」的歷史。

換言之不只是1979年「改革開放」成功後，成為世界第二大經濟體的中華人民共和國必須為深藍所認同，1979年以前毛澤東帶領下那個充滿政治鬥爭，一窮二白的中華人民共和國也必須為深藍所認同。

無論是「新中國」過去的好與壞，還是現在的好與壞，台灣的深藍都必須要接受，而且要試著從中共的史觀看待70年前國共兩黨鬥爭的歷史。

深藍人士不只被要求否定民進黨的台獨路線，還必須要否定國民黨延續自兩蔣父子以來的反共政策。然而如前面所說，對於許多具有外省二代背景的深藍人士而言，這麼做不只是否定國民黨政府來台統治的正當性，甚至於否定他們自己祖先反共抗俄歷史的正當性，也等於否定他們自己存在的正當性。

祭拜被國民黨殺死的中共烈士，將讓深藍人士在紅色還有綠色兩大陣營之間永遠抬不起頭來。

只是沒想到的是，今年在陳明忠先生追思會活動上公開為自己過去替國民黨服務的歷史表達懺悔的新黨主席郁慕明，是第一個卻不是最後一個自我否定的深藍人士。

過去批評馬英九為二二八還有白色恐怖道歉最大力的藍天行動聯盟，曾經致力於將趙仲容烈士入祀忠烈祠的藍天行動聯盟，居然率領其他統派團體祭拜起劉光典這個紅色英烈起來，實在是讓人非常傻眼。

雖然主持祭拜的楊思聖，只是藍天行動聯盟的副秘書長，但是他既然是以藍天行動聯盟的名義出席祭拜活動，那麼身為藍天行動聯盟召集人的武之璋先生不可能不知道。

武之璋先生無論在二二八事件還是白色恐怖的立場上，向來都捍衛蔣中正先生的名譽。然而楊思聖卻打著藍天行動聯盟旗號，紀念被蔣中正親自下令槍決的劉光典，難道就一點都不矛盾嗎？

Photo Credit: Reuters / 達志影像

深藍對蔣中正的忠誠度

其實這篇文章的結論，也可以跟許劍虹先生的《背景來自五湖四海的外省族群，為什麼都看似忠於蔣家父子》這篇文章做連結。究竟跟隨蔣中正來台灣的外省族群，是不是全部都忠於蔣家父子？

關於這一點，其實可以從1954年被逮捕的劉光典，被拖到1959年才被執行死刑看出來。蔣中正對劉光典案曾有以下批示：

此案系43年所破獲，為何延至現在始行判決，劉犯死刑照準。

50年代白色恐怖期間的蔣中正，甚至還親自介入許多情治機構或軍事法庭對匪諜的審理，刻意將許多被判處無期徒刑的匪諜大筆一揮改判死刑。

為什麼會如此呢？正如許劍虹先生文章中所提，包括谷正文在內的許多情治人員本身就是1945年以前效力汪精衛政權或者滿洲國的投機份子。

他們在鎮壓台共或者台獨方面固然是有一套，但卻也比任何人都瞭解中國政局瞬息萬變，在變局來臨時若「站錯了隊」，下場是十分悽慘的。許多戰時替親日政權服務的人，都在勝利時被當成「漢奸」槍斃掉了，更是讓他們感覺到警惕。

尤其是中共奪下大陸之後，他們更是不能不為台灣可能被「解放」一事做預先準備，給自己留一條後路。

所以根據藍博洲先生的研究，至少在韓戰爆發以前，台灣情治人員對於被抓到的匪諜，尤其是真匪諜都十分客氣。

因為若解放軍真的攻上了台灣，他們還可以隨時改頭換面，把自己打扮成暗中照顧地下黨的愛國志士，從而在「新中國」內獲得一席之地，甚至於繼續效力中共的情治機構。他們對於被抓到的匪諜，都是能不判處死刑，就盡量不判處死刑。

蔣中正故意把匪諜的判刑由無期徒刑改判死刑，目的其實也很簡單，那就是要這些情治人員遞上投名狀。既然這些情治人員雙手都沾滿地下黨的鮮血，未來解放軍來到台灣，就必定會以嚴厲手段清算他們。

不想被中共清算的他們，也就只能全心全意效忠蔣氏父子，想方設法揪出潛伏在復興基地的匪諜，否則無論在台灣還是大陸都會沒有立足之地。

然而如今蔣家父子已經先後去世，在兩岸的歷史地位也已經隨著中國大陸的崛起變得越來越可有可無，讓許多外省後代認為繼續效忠蔣中正已經沒有必要。

對蔣家的忠貞屬於上一輩的事情，是「過去了的歷史」，而崛起中的中華人民共和國卻是實踐他們抱負的未來。所以當參拜匪諜的對象，由台灣的藍綠兩黨轉變為大陸人之後，他們的態度當然也就不一樣了。

筆者無法確認委託他們祭拜劉光典的龍越基金會，到底有沒有向藍天行動聯盟提供財務支援。不過龍越基金會因為長年對流落於滇緬，或者想回大陸老家探親定居的榮民前輩提供照顧，在對岸一直有良好的聲譽。

相信以藍天行動聯盟為代表的深藍人士，肯定也是看準了參拜匪諜對他們未來到大陸發展有些好處，才祭拜劉光典的，算盤打得其實相當精明。

當然他們不知道的是，這樣做的結果將使得其他藍營人士未來替兩蔣父子辯解時越來越蒼白無力。

畢竟連最極端擁護兩蔣的一群人，都可以為了利益考量轉變立場去跟中共一起喊匪諜為「統一英烈」。未來在紅色和綠色兩大陣營的夾殺之下，出生背景既不紅也不專的他們主動獻上了國共歷史的話語權給共產黨，還能有什麼立場繼續遊走於兩岸？

楊思聖等人，已經用自己的行動向台灣藍營支持者和大陸民國派傳達了以下訊息：

中華民國這個選項從今以後不再是選項了，你們的堅持通通都是錯誤且幼稚的，是時候該學習我們當聰明人了，未來兩岸只剩下紅色與綠色的對決，要不就是台灣回歸中華人民共和國，要不就是台灣徹底脫離中華民族獨立，不會再有中華民國派的機會了。

責任編輯：彭振宣

核稿編輯：翁世航