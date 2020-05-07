【圖表】高雄市長罷免投票只剩一個月，到底要多少票才能通過罷免？

高雄市長韓國瑜罷免投票即將在6月6日舉辦，這是台灣第一位直轄市長罷免案成案，同時韓國瑜也是第一位被罷免兩次的政治人物，上一次是1994年他擔任立法委員時，當時因為他支持核四預算而被提議罷免，而且罷免連署成功進入投票階段，最終投票沒有通過罷免門檻。

當時的罷免投票通過條件與現在相比，門檻相對較高許多，而且不只是投票門檻，提議與連署成案門檻也比現在高。

提議、連署、投票是罷免的三階段：

其實從1980年選罷法立法之後的罷免案，都不曾成功過。

其中許多在提議與連署階段就因為未達門檻而失敗，而成功進入第三階段投票的罷免案，也都因為投票總人數未達門檻，或同意票數未達門檻而失敗。下圖是過去30年進入第三階段投票的罷免案。

如前所述，這些罷免案無法通過，都是因為未達門檻而失敗。而這些高門檻，甚至是一些限制事項，都是在1994年時修法加入，同年有5位立委罷免案也正在進行中。從下圖的選罷法罷免部分條例修法歷史，可看出被修法的內容主要是成案門檻、投票成功條件及限制事項這三項。

所以在1994年時，除了提議與連署門檻有調整，投票階段的門檻則被提高許多。從原本需有三分之一的選舉人投票，提高到需有二分之一的投票才有效。同意票數也從只需高於不同意票數的相對多票數，改成絕對多票數，同意票數需高於投票總數的二分之一。另外還加入不可宣傳罷免、不可與其他選舉合併的限制。當年的立委罷免案都以失敗收場，而在這之後就不曾再修法過。

直到2014年時，蔡正元罷免案時這些罷免的高門檻與限制，再度受到大眾關注。而在2016年立法院政黨輪替後，才再次修法降低門檻與移除限制，但同意票仍然維持絕對多數制，只是調整計算方式。

關於這兩次修法產生的成案門檻與投票成功條件變化，我們可以試算看看。下圖是假設選區選民總共100人（不論選舉時或罷免時），來模擬這三個時期罷免所需的人數情形。

從上面來看，目前的罷免條件，在提議與連署階段的門檻都比以前的時期低。而投票通過門檻，1994年時的修法結果最嚴苛，而1991年時與現在相比，由於計算方式不同，只能說各有高低。1991年時的有效投票人數高於現在，但卻是相對多數制，只要同意票高於不同意票數就可通過；而在現在絕對多數制下，同意票需要達到選舉人數四分之一的門檻。

這樣回頭來看，即將在6月6日舉辦的高雄市長罷免投票，需要多少票數才能通過呢？由於中選會尚未公布目前高雄市的選舉人總數，所以我們以今年初總統大選高雄市選舉人總數229萬9558人作為參考計算。

依據現有的規定，必須有四分之一的選舉人投下同意票，並且同意票多於不同意票，罷免才能通過。所以依據229萬9558人，也就是需要57萬4890人投下同意票，而且不同意票低於同意票才能通過。

做為參考，在今年初總統大選，韓國瑜在高雄市獲得票數為61萬896票，代表他獲得26.6%的選民支持，而對手蔡英文獲得109票7621票（47.7%）。

而在韓國瑜當選高雄市長的2018年選舉，他拿到89萬2545票，當時高雄選舉人總數為228萬1338人，也就是說他獲得39.1%的選民支持。其他三位對手加總的得票數為76萬4362票。

這一次，罷免案會有什麼結果，不到30天後就能揭曉了。

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核稿編輯：楊士範