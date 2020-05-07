因疫情封城無人看管？LG印度工廠化學氣體外洩至少釀8死、5000人不適

（中央社）韓國樂金聚合物（LG Polymers）在印度安德拉省的一間化工廠今（7）日發生化學氣體外洩事件。根據當地警方表示，已至少有8人死亡，逾300人住院，5000人表示身體不適。

綜合《新德里電視台》（NDTV）、《News 18》等印度媒體報導，位於印度東南部安德拉省（Andhra Pradesh）維沙哈巴南市（Visakhapatnam）RR Venkatapuram村維扎格區（Vizag）的樂金聚合物化工廠，凌晨2時許發生化學氣體外洩事件。

路上到處都是倒下的人，超過5000民眾身體不適

大維沙哈巴南市政機構（Greater Visakhapatnam Municipal Corporation，GVMC）官員和警方指出，這起事件至少導致8人死亡，其中包括2名兒童；超過300人因呼吸困難等症狀住進喬治國王醫院（King George Hospital）；且有5000名村民表示出現眼睛和鼻腔灼熱等不適症狀。

當地拍攝的影片顯示，有許多人昏迷躺在地上，一名孩子試圖叫醒昏迷的婦女，背景則傳來震耳欲聾的工業警報聲。

印度國家災害應變部隊（NDRF）已趕到化學氣體外洩現場。化學氣體外洩來源已被堵住，並採取措施中和化學氣體的毒性。估這次化學氣體外洩事件影響範圍約方圓1公里到1.5公里，但方圓2到2.5公里都可以聞到化學氣體氣味。

大維沙哈巴南市政機構已要求鄰近化工廠的村莊居民不要外出，用濕布覆蓋口鼻，避免吸入化學氣體。

當局還撤離了化工廠附近的5個村莊居民，預估有9個村莊的居民可能受到這次化學氣體外洩影響，因此當局正在撤離更多鄰近村莊居民。

為什麼會發生外洩？

警方初步研判，化工廠因全國封鎖而無人看管照顧，5000噸儲藏槽內不明原因出現化學反應，熱氣增加，導致化學氣體外洩。維沙哈巴南市警察局局長米納（RK Meena）說，警方已經立案調查這起事件。

印度總理莫迪上午也推文對這起事件表示關切，並為維沙哈巴南的所有人安全與福祉祈禱。他還與印度衛生與家庭福利部及印度國家災害管理局（NDMA）就此事交換意見，密切監控局勢發展。

一名地方官員表示，至少1000多人送醫，因有毒氣體在凌晨時外洩，正值民眾熟睡時，可能有更多人在家中毒失去意識。

Photo Credit:Reuters/達志影像 吸到有毒氣體的牛隻倒地死亡，且口鼻處有許多白色泡沫。

印度輿論痛批：外資企業管理不當讓印度人付出代價

發生事故的這間化工廠設立於1961年，公司原名印度斯坦聚合物公司（Hindustan Polymers），後來被韓國樂金化學（LG Chem）收購，於1997年改為印度樂金聚合物（LG Polymers India），工廠生產聚苯乙烯（Polystyrene）和保麗龍（Expanded Polystyrene）等各種消費用塑膠材料。

綜合《紐約時報》和《轉角國際》報導，在1984年，印度層發生過「人類史上死傷最為慘重」的單一工安事故：博帕爾事件（Bhopal gas tragedy），當時由美商「美國聯合碳化物」（Union Carbide）投資的農藥工廠，發生致命物質異氰酸甲酯外洩，毒氣不僅瞬間殺死了周邊村莊的2259人，後續的死亡、傷殘與新生兒殘疾問題，總共造成至少3787人死亡、55萬人受傷。

博帕爾事件使印度的危險工業成為關注焦點，也迫使政府提高安全標準，但全國各地仍有許多工安事故發生。這次外洩案，這2次事件也立刻被拿來比較。對工安意外的恐懼與憤怒也引爆了印度全國的輿論。

當地工會與政界人物表示，爆出意外的化工廠過去就常出現事故通報，早有年久失修的問題，1961年開廠後多次併購、倒閉與轉手，才在1997年由LG買下投資。

「外資企業的管理不當與汙染問題，讓印度人付出太慘痛的代價，這是貪婪疏失、也是政策共業！」資深的工安運動者薩瑪（E.A.S. Sarma）表示，近年來印度政府為了吸引外資、強推「印度製造」的做法，卻也有意無意地對外資企業放寬環評與工安標準，但經濟經掛帥最終卻「欲速則不達」，一再釀成無法挽回的災難。

《CNN》報導，LG化學在一份聲明中說，它正在採取措施，保護受洩漏影響的居民。 聲明指出，「我們目前正在評估當地居民受傷害的狀況，並採取最大程度的必要措施，以保護居民和及相關單位的員工。 工廠化學氣體外洩目前得到控制 。吸入氣體可能導致嘔吐和頭暈。我們正在尋求所有措施，以便迅速進行相關處理。」

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：黃筱歡