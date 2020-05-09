【圖輯】幫失憶的義大利曾祖父防疫，喚起他對西班牙流感的記憶

即使多人的大家庭在義大利很常見，但如托尼奧洛（Marzio Toniolo）的四代同堂，因為武漢肺炎而被通通關在同間屋子裡，還是一個不太尋常的現象。

這個大家庭的成員，包括他三歲的女兒畢安卡（Bianca），以及女兒的87歲曾祖父吉諾（Gino）。這次同住在一個屋簷下的考驗，似乎讓他們家族的感情更好，托尼奧洛相信他們已通過了試煉。

托尼奧洛與女兒畢安卡｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

托尼奧洛是一名35歲的小學老師，與32歲的妻子基亞拉（Chiara）跟女兒，住在聖菲奧拉諾（San Fiorano）的祖父母家裡。

自他們從米蘭搬來後，托尼奧洛在當地的小學找到工作，等待他們新家完工之前，暫時住在祖父母家。托尼奧洛的父親、62歲的馬西莫（Massimo）則是從薩丁尼亞島搬來。

2月21日，聖菲奧拉諾成為「紅色警戒區域」的範圍之一，在此範圍內的城鎮都必須強制封鎖，而事實證明此舉在當地並不能遏止武漢肺炎的擴散。

當地民眾在封城期間，出來跟鄰居打牌聊天｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

托尼奧洛說：「最糟糕的時刻，是聖菲奧拉諾出現第一起死亡案例時。我認識那名死者的兒子，當下我承受很大的壓力。那天晚上，我幾乎恐慌發作，吃下多年來第一次的鎮靜劑。」

後來，警戒區域擴大到全國。大約一個月後，情況稍稍受控，托尼奧洛的父親回到了薩丁尼亞島的家中。

雖然局勢開始穩定，但真正令人擔心的是高齡87歲的吉諾，他罹患短期失憶症。「一開始，我們真的很害怕，不讓他出去。我祖母過去很常上教堂，但是當祖父的病情開始惡化後，她就不去了。」托尼奧洛說。

畢安卡跟曾祖母在踢球｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

吉諾總是很早就上床睡覺，然後晚上10點就起來，以為到了吃早餐的時間。他也不明白，為何大家都必須待在室內，他完全無法理解什麼是「新冠病毒」，所以家人只好告訴他是「西班牙流感」回來了。

西班牙流感爆發於1918年至1920年間，吉諾那一代的人，在年輕時就聽過這場可怕的疾病。「他知道那是什麼，所以能理解為什麼。」托尼奧洛如是說。

吉諾現在出門散步都會戴著口罩、坐在長凳上，鄰居們則隨持保持警惕。

吉諾出門前，他的妻子會幫他戴上口罩｜Photo Credit: Reuters / 達志影像

畢安卡會幫忙提醒曾祖父吉諾，要對當下的環境做出正確的舉動。「不，曾祖父，這裡有病毒，你不可以親我！」

托尼奧洛和妻子基亞拉透過網路，將他們的教學課程影片和作業發送給學生。

他們一家三口，期待在可行的狀況下完成搬家，因為他們很清楚，如果有需要隨時可以來看看老人家，新家距離吉諾家只有幾公尺的距離。

即使不在同個屋簷下，這些仍會是托尼奧洛的「家務事」。

Photo Credit: Reuters / 達志影像

責任編輯：羅元祺

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