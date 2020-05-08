【Fact Check】網絡聯署指控比爾．蓋茨的「反人類罪行」，源於過往反疫苗流言
我們想讓你知道的是
一份網絡聯署指控比爾·蓋茨涉及「醫療失當與反人類罪行」，當中提到他公開宣稱要用疫苗「減少全球人口」，又指他有份資助的破傷風疫苗計劃令肯亞兒童不育，然而兩項指控均失實。
今年4月10日，白宮的聯署網站「We the People」有個署名C.S.的人發起聯署，要求調查比爾與美琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的 「醫療失當與反人類罪行」，已有超過50萬人簽署。[1]
聯署內容僅得三段，第二段指控比爾·蓋茨（Bill Gates）「曾公開陳述自己有興趣利用疫苗『減少全球人口』10%至15%」，又稱他、聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界衛生組織（WHO）被指控「利用破傷風疫苗中隱藏的HCG抗原令肯亞兒童不育」。
網站上未有提供證據或列出資料來源，然而這兩個都是廣為流傳、並非首次出現的錯誤指控。
用疫苗減少人口？
第一個流言是指蓋茨宣稱要用疫苗「減少全球人口10%至15%」，這其實扭曲了他說話的原意。原話出自他2010年的TED演講︰
相關段落如下︰
今天全球有68億人，未來將增至約90億。假如我們在新疫苗、健康護理、生育保健服務等做得非常好，我們也許能把這數字降低百分之十至十五。但目前我們可看到增長約1.3倍。[2]
他當時討論的是減慢人口增長速度，而非如網上一些陰謀論所般是用疫苗「消滅人口」。但為甚麼蓋茨會認為疫苗有助減少人口增長呢？
早於2009年首次發表年度公開信時，蓋茨已提出降低兒童死亡率能夠減慢人口增長速度，並認為原因是假如更多兒童能夠存活成長，人們就會減少生育、傾向小家庭。[3]蓋茨在以下這段2018年的影片同樣解釋了其立場︰
網絡上流傳蓋茨「承認要用疫苗大量滅絕人口」的陰謀論，通常源於誤解上面那一段話的內容。
破傷風疫苗引致不育？
第二個流言則早於1994年已經出現[4]，流言源於一項破傷風疫苗無關的研究。
在該項研究中，來自印度的研究團隊打算研發避孕疫苗，當中涉及有助懷孕的荷爾蒙「人絨毛膜促性腺激素」（human chorionic gonadotropin, hCG）——研究人員結合hCG和破傷風菌及白喉桿菌，引發接種疫苗者對hCG產生抗體，從而得到短期（約兩年）、可逆轉的避孕效果。[5]
這是一項小型研究，與世衛無關，更與當時世衛及聯合國兒童基金會的破傷風疫苗計劃無關，然而因為研究用上破傷風菌，以致誤傳破傷風疫苗含有hCG、引致接種疫苗者不育。[6]這款疫苗未有推出市面、負責的研究人員亦不再使用破傷風菌研究。[7]
謠言傳開去以後，有反避孕、墮胎組織嘗試測試破傷風疫苗中的hCG含量，由於檢測hCG濃度是常見的驗孕方式，於是驗子測試被用來檢測破傷風疫苗中的hCG含量，然而這些測試只適用於血清或尿液，用作檢測疫苗時疫苗中的成份會引起假陽性反應。當時在5個國家、6個實驗室的測試則未有在7個廠商製造的破傷風疫苗中發現hCG。[8]
當年其中一個盛傳此流言的國家是菲律賓，1996年一項研究對比了該國1980至1994年期間婦女接種破傷風疫苗的數字以及自然流產數字，未見兩者有關[9]︰
到了2014年，肯亞主教團發聲明質疑破傷風疫苗引致不育，並質疑為何計劃只針對14至49歲的女性，而非其他可能受影響的人，認為破傷風疫苗是為了控制生育。[10]
世衛回應指破傷風疫苗安全，已於52個國家使用，有1.3億婦女接種，疫苗中不含hCG。世衛又提到任何人都有機會感染破傷風，但在新生嬰兒身上特別普遍並更為嚴重，為婦女接種破傷風疫苗後，懷孕婦女能為胎兒提供抗體，預防新生嬰生感染此病。[11]美國疾病管制與預防中心（CDC）亦強調疫苗不含hCG。[12]
根據2014年《華盛頓郵報》的報道，肯亞主教團宣稱在疫苗中檢測到hCG，肯亞政府回應指同樣測試了疫苗而未有發現，雙方甚至找了相同實驗室作測試卻得出不同結果。[13] 肯亞衛生部及肯亞主教團後來成立聯合委員會，交出59個疫苗樣本測試hCG含量，最終只有3個樣本測到hCG，而且這3個樣本由肯亞主教團提供，曾打開作測試，結果來自同一實驗室。聯合聲明表示破傷風疫苗計劃安全。[14][15]
總結
上述聯署中針對蓋茨、聯合國兒童基金會、世衛以至疫苗的指控均不成立。
相關文章︰
資料來源︰
- "Bill & Melinda Gates Foundation" For Medical Malpractice & Crimes
- 原文為 “The world today has 6.8 billion people. That's headed up to about nine billion. Now, if we do a really great job on new vaccines, health care, reproductive health services, we could lower that by, perhaps, 10 or 15 percent. But there, we see an increase of about 1.3.”，見 Bill Gates: Innovating to zero! (TED)。
- Annual Letter 2009 (Bill & Melinda Gates Foundation)
- 25 years on, rumour by US anti-contraceptive organisation still damages tetanus vaccine programmes (Africa Check)
- A vaccine that prevents pregnancy in women. (Talwar et al. 1994)
- Damage to immunisation programmes from misinformation on contraceptive vaccines (Milstien et al. 1995)
- CS James Macharia meets church leaders over tetanus vaccine fears (Standard Digital)
- 見6。
- Tetanus toxoid and spontaneous abortions: is there epidemiological evidence of an association? (Catindig et al. 1996)
- Pree Statement by the Catholic Health Commission of Kenya
- Statement on Tetanus Toxoid vaccine (WHO)
- CDC Stands by UNICEF Vaccines in Kenya (C-FAM)
- The tense standoff between Catholic bishops and the Kenyan government over tetanus vaccines (The Washington Post)
- Tetanus vaccine safe, say experts as three samples due for further test (Standard Digital)
- WHO, UNICEF deny Kenyan bishops' claim that they supplied sterility-causing tetanus vaccines (National Catholic Reporter)
核稿編輯︰Alex