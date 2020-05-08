【Fact Check】網絡聯署指控比爾．蓋茨的「反人類罪行」，源於過往反疫苗流言

今年4月10日，白宮的聯署網站「We the People」有個署名C.S.的人發起聯署，要求調查比爾與美琳達·蓋茨基金會（Bill & Melinda Gates Foundation）的 「醫療失當與反人類罪行」，已有超過50萬人簽署。[1]

聯署內容僅得三段，第二段指控比爾·蓋茨（Bill Gates）「曾公開陳述自己有興趣利用疫苗『減少全球人口』10%至15%」，又稱他、聯合國兒童基金會（UNICEF）及世界衛生組織（WHO）被指控「利用破傷風疫苗中隱藏的HCG抗原令肯亞兒童不育」。

網站上未有提供證據或列出資料來源，然而這兩個都是廣為流傳、並非首次出現的錯誤指控。

用疫苗減少人口？

第一個流言是指蓋茨宣稱要用疫苗「減少全球人口10%至15%」，這其實扭曲了他說話的原意。原話出自他2010年的TED演講︰

相關段落如下︰

今天全球有68億人，未來將增至約90億。假如我們在新疫苗、健康護理、生育保健服務等做得非常好，我們也許能把這數字降低百分之十至十五。但目前我們可看到增長約1.3倍。[2]

他當時討論的是減慢人口增長速度，而非如網上一些陰謀論所般是用疫苗「消滅人口」。但為甚麼蓋茨會認為疫苗有助減少人口增長呢？

早於2009年首次發表年度公開信時，蓋茨已提出降低兒童死亡率能夠減慢人口增長速度，並認為原因是假如更多兒童能夠存活成長，人們就會減少生育、傾向小家庭。[3]蓋茨在以下這段2018年的影片同樣解釋了其立場︰

網絡上流傳蓋茨「承認要用疫苗大量滅絕人口」的陰謀論，通常源於誤解上面那一段話的內容。

破傷風疫苗引致不育？

第二個流言則早於1994年已經出現[4]，流言源於一項破傷風疫苗無關的研究。

在該項研究中，來自印度的研究團隊打算研發避孕疫苗，當中涉及有助懷孕的荷爾蒙「人絨毛膜促性腺激素」（human chorionic gonadotropin, hCG）——研究人員結合hCG和破傷風菌及白喉桿菌，引發接種疫苗者對hCG產生抗體，從而得到短期（約兩年）、可逆轉的避孕效果。[5]

這是一項小型研究，與世衛無關，更與當時世衛及聯合國兒童基金會的破傷風疫苗計劃無關，然而因為研究用上破傷風菌，以致誤傳破傷風疫苗含有hCG、引致接種疫苗者不育。[6]這款疫苗未有推出市面、負責的研究人員亦不再使用破傷風菌研究。[7]

謠言傳開去以後，有反避孕、墮胎組織嘗試測試破傷風疫苗中的hCG含量，由於檢測hCG濃度是常見的驗孕方式，於是驗子測試被用來檢測破傷風疫苗中的hCG含量，然而這些測試只適用於血清或尿液，用作檢測疫苗時疫苗中的成份會引起假陽性反應。當時在5個國家、6個實驗室的測試則未有在7個廠商製造的破傷風疫苗中發現hCG。[8]

當年其中一個盛傳此流言的國家是菲律賓，1996年一項研究對比了該國1980至1994年期間婦女接種破傷風疫苗的數字以及自然流產數字，未見兩者有關[9]︰

到了2014年，肯亞主教團發聲明質疑破傷風疫苗引致不育，並質疑為何計劃只針對14至49歲的女性，而非其他可能受影響的人，認為破傷風疫苗是為了控制生育。[10]

世衛回應指破傷風疫苗安全，已於52個國家使用，有1.3億婦女接種，疫苗中不含hCG。世衛又提到任何人都有機會感染破傷風，但在新生嬰兒身上特別普遍並更為嚴重，為婦女接種破傷風疫苗後，懷孕婦女能為胎兒提供抗體，預防新生嬰生感染此病。[11]美國疾病管制與預防中心（CDC）亦強調疫苗不含hCG。[12]

根據2014年《華盛頓郵報》的報道，肯亞主教團宣稱在疫苗中檢測到hCG，肯亞政府回應指同樣測試了疫苗而未有發現，雙方甚至找了相同實驗室作測試卻得出不同結果。[13] 肯亞衛生部及肯亞主教團後來成立聯合委員會，交出59個疫苗樣本測試hCG含量，最終只有3個樣本測到hCG，而且這3個樣本由肯亞主教團提供，曾打開作測試，結果來自同一實驗室。聯合聲明表示破傷風疫苗計劃安全。[14][15]

總結

上述聯署中針對蓋茨、聯合國兒童基金會、世衛以至疫苗的指控均不成立。

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核稿編輯︰Alex