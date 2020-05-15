《直到被黑暗吞噬》：梅莉娜——蒼蠅鼓翼爬過嘴脣，進入她張開的溼潤黑色大口

文：珍．傑克曼（Jane Jakeman）

梅莉娜（Majorlena）

她嚇壞我了。

在她找到我們之前，我們一直沒發現她是打從哪裡來的。爆炸過後，我們有三人倉皇爬出，遠離道路，翻過坡脊。另一頭有個岩石的突出區域，我腦袋還有他們給我們看的地圖，我們在真正敵軍密布的範圍當中被狠狠一轟，恍如甜甜圈裡面的果醬內餡。

「該死，老兄，我們就待在這裡。」雷羅伊噓他。

「又不是你指揮的。」舒茲說。

「我們留在山脊。」我說。

那場爆炸炸掉了前導卡車，如果我們沒有落後，可能已經一起完蛋。

路上除了火焰燃燒外，沒有其他動靜。然後，黑煙和惡臭出現，奇怪的是，我立刻就知道那是什麼了。就像老媽廚房裡，她替我們做太妃糖時，在滾燙的平底鍋裡攪拌的東西。

「有人來了！」雷羅伊大喊，然後又加上一句：「老天，或許要說女人！」

一個頭盔輪廓出現在山脊上方，接著是一個高舉雙手的小小身影，她穿著正規的沙漠靴子慢慢走來，在沙子和頁岩上不時打滑。人們認為伊拉克沙漠的沙子如海灘般平滑，但還是有地方盡是會滑進腳底的小石子。現在，每當我想起莉娜少校——儘管我努力不要想起——我只記得空氣中滿是黑色悶燒的玩意兒，以及糖煮焦的味道。

我們沒想過還有其他人生還，但她的確從道路的方向過來。她非常小心謹慎，躺在地上等待，任由舒茲搜身，拿走她的步槍。

「沒事！」他大喊。

她有狗牌，就是識別證，但最讓她像美國女兵的是她的聲音。只是，就像我剛才說的，我們一直沒發現她到底是從哪裡來的。她有裝備袋，舒茲伸手探查。

「裡面沒有武器。」他說。

黎明剛過，而我們困在沙漠當中。返回公路——免談！當我們坐在岩脊底下，一輛破舊貨車沿著公路駛來；上面載滿了頭巾仔，他們的步槍全以奇怪的角度伸出。他們沒有看到我們。我們四個人全副武裝，應該可以拿下他們，但我們的卡車卻是被某個更大、更有力的東西轟掉了——可能是火箭筒——而不管是誰發射的，可能都還在附近。

這群人手持步槍輕推，走過悶燒的殘骸，看起來金屬部分還是炙熱到難以碰觸——他們當中有人把手放在車門上，彷彿被燙到一般，立刻就縮回來了。他們沒有逗留。

我們仔細審視了自身，這裡有雷羅伊和舒茲兩名二等兵，還有我一個中士，以及那個女人，莉娜少校。我想她應該有姓氏，但我就是記不得。雖然我盡量不去想，但每當我想到她，軍銜和名字卻像成了一個名字——梅莉娜。聽起來就像是會為女孩子取的時髦名字。總之，我們就是這麼稱呼她。「是的，梅莉娜！沒問題，梅莉娜！露出妳的奶子給我們看，梅莉娜！」

不，不是那樣，我們從來不敢。

「中士，現在由我指揮。」她以一種像是緩緩刮過鋼板的聲音說道。她閃動白牙（這是另一個理由讓我們確信她是美國人的原因），但不帶真正的笑容。

她有一對棕眼，很大，卻不美麗。

「是的，長官。」我說。

「我們來評估狀況。」

我們評估了。

困在被恐怖分子包圍的該死沙漠中，這就是我們的狀況。

而且沒有食物和水。

直升機有如嗡嗡作響的巨大蒼蠅，在道路殘骸上方盤旋，所以我說：「長官，我們可以攤開襯衫，或拿東西朝他們揮舞。」

「對，他們一定會看見我們。」雷羅伊說：「他們飛得很低。」

他跑上岩石坡脊，拉下上衣，揮動它。然後，一陣機關槍掃射，只是準度極差。雷羅伊跑回來，我們全擠在突出物下方。

「雷羅伊二等兵，聽我的指揮。」梅莉娜說：「沒我的命令，不准行動。我們必須坐在這個坡脊底下，等待夜晚來臨。然後再往下走，或許可以找到飲水和彈藥。」我看到她說話時，眼睛盯著雷羅伊的赤裸胸膛。他長相俊俏，是個身材頎長的黑人。

我忘記了性這檔事。到了正午時刻，我感覺眼睛成了煎鍋裡的雞蛋，感覺自己像是從未到過這個國家。儘管我已經在伊拉克待了兩個月，卻從未真正融入，如果你懂我的意思的話。不是像這樣，沒有冰涼的飲料，沒法沖澡。我發現當天氣變得這麼熱，如果沒有補充水分以分泌汗水，就不會正常流汗。皮膚散發的任何小汗滴都會立即乾掉。經過一陣子之後，就會變得有點舒服起來，只除了整個腦袋感覺像在一個大熔爐。舒茲就跟許多賓州男孩子一樣，剃了個大光頭，完全暴露在高熱下。

坡脊突出的區域讓我們得到一些遮蔭，我卻口乾舌燥到像吃了滿嘴沙子。夜晚來到，我知道我們必須找到水，不然就會死在這裡。

梅莉娜已經評估過公路現況。

「中士，你隨我回去公路。」她說：「第三輛卡車被炸毀的情況不是太嚴重，那裡可能還有水，甚至是無線電。」

「長官，就是妳搭乘的那一輛嗎？」前兩輛卡車不可能有人生還，那裡只剩下金屬外殼和駕駛座上的焦黑團塊。

「啊？是的，中士。」她說：「沒錯，我一直跟著這支軍隊行進。」

卡車兩側淋上了融化的糖，還有各式各樣的蒼蠅和昆蟲，我猜想應該都是受甜味吸引而來。在沙漠中央，通常不會看到那麼肥大的玩意兒，大多只是迎面被風吹來、讓人發嗆的成群硬實小蒼蠅。我跟梅莉娜接近第三輛卡車時，得不斷揮開那些多汁肥美的蒼蠅，我尤其不喜歡張開嘴巴，被牠們趁機飛入的情景。

「檢查一下水箱，再看看能不能找到容器。」她說。

她爬進駕駛座。儘管駕駛員的頭髮和臉龐焦黑了，但他沒被燒成焦炭，看得出這裡的火勢不大。

我準備旋開蓋子，就繞過卡車側面往上看。結果看到她坐在駕駛員旁，頭部俯向他。發現我在看著她時，她的手臂猛然一抽，旋即跳下駕駛座，把手中的東西亮給我看。

「我拿了他的軍牌，讓他的家人可以真的解脫。」

可憐混蛋是該解脫，但我還是不知道她剛才在做什麼。

我設法把散熱水箱的水倒進幾個大罐子裡，這些罐子是我們在卡車裡面找到的美軍財產，裡面原本裝滿咖啡，咖啡被我們倒進沙裡後，就變成映著黃昏的深色煙霧消散了。

走回坡脊的途中，槍聲傳來。

舒茲拉著雷羅伊撤退。

「這蠢蛋居然想要突破，但對方有夜視鏡。」

梅莉娜伸手捂住雷羅伊的嘴巴，阻止他尖叫。尖叫聲慢慢平線成為嗚咽，他最後在黎明前死去。我們在沙中替他挖了個地方，再用雙手捧沙覆在他身上，舒茲接著做了祝禱。

飢餓感覺好像真實的疼痛，而我們只剩少許喝起來像金屬和咖啡的飲水。

「我們得想辦法離開這裡。」舒茲彷彿努力壓扁肚子一般，緊抓著肚子說道。

「我們留在車子附近。」梅莉娜說。她來回走著，眼眶完全不見凹陷，完全不像在沒食物沒飲水的狀況下，在曠野度過一晚的模樣。

「是。」我說：「我知道這是官方做法，但凡事總有例外。」

「或許那裡會有一些融掉的糖，我們可以取下來。」梅莉娜的口吻像是她做了讓步。

「天黑後，我再去卡車那裡。」我說。光想到嘴裡充滿真正的甜味，我就快忍不住了。

他們讓我獨自前去，我想我應該有資格獲得額外的糖。

駕駛員的身體飄出惡臭。月亮和星辰明亮得有如燈光，所以我很擔心會被狙擊手看到。不過，完全沒有動靜。我走到卡車後面，那裡垂下許多如光滑冰柱的糖。我折下一根，吸吮了一下。我敢說這絕對就跟市集的糖果一樣甜，我感覺糖分流過全身，它的能量注入我的血液。

我手忙腳亂爬回坡脊，腳下有些頁岩跟著滑落。回到原地，發現梅莉娜已在等我。

我給了她一塊糖。

「舒茲呢？」

「在下面休息。」

但舒茲躺在雷羅伊的屍身旁邊，我搖他，他也沒醒。我輕聲叫喚梅莉娜下來。

「怎麼回事？」

她把舒茲翻過來面向她，發現他的臉龐冰冷，在月光下死氣沉沉，眼睛直視著星辰。

「老天！什麼鬼呀？我離開時，他明明還好好的。」我看過去，發現雷羅伊的屍體到腰際的部分都暴露出來，我見到那片光滑皮膚上的狀況。

「妳想這是舒茲做的嗎？」我說。

「一定是，除非有野狗或其他東西過來。你不在的這段時間，我一直在警戒，但沒聽到任何聲音。」

「或許舒茲有點瘋了，不知道自己在做什麼。」

「對，中暑或熱衰竭之類的。」她坐回原處。「獲得救援之後，我得上報此事。」

這是我度過最寒冷的夜晚，天空沒有雲層遮蔽。我完全睡不著，只是背靠著岩石坐著。梅莉娜在稍遠的地方，像是彎腰弓背。我一度閉上眼睛，過了一會兒又睜開，感覺她似乎稍稍挪往我的方向。

「我今晚不睡了。」我說。

我現在仍不知道，當時我是在警告她，還是在請求她？

但是，我的確睡著了。醒來時，我發現有東西在雷羅伊的屍體上移動，那是一大團東西，就像從他的脖子垂下一片長鬍子。我凝視了好一陣子，努力弄清楚那是什麼，我翻身想要看得更仔細，見到有東西不斷翼動爬行在雷羅伊的整個胸口。

我看不到他的臉，那個部位似乎起伏移動，結果是一大群肥大的綠頭蒼蠅爬滿他的臉，並且往下來到他的身體。牠們閃爍著光澤，黏黏的軀體挪移推擠，有些小飛一段距離，又馬上降落。在雷羅伊的胸部傷勢上，一堆蒼蠅擠在血淋淋的傷口裡扭動鼓翼，活像按摩浴缸裡的妓女。

就在幾步遠的地方，梅莉娜躺在那裡，彷彿她和雷羅伊待在同一張床上。接著，蒼蠅從雷羅伊身體飛起，黑壓壓一片朝她的方向或飛、或爬行，或跳躍。

我往她走了一步，以為她睡著了，正想去警告她，此時卻發現她醒著。

比醒著更糟糕的是，她的嘴巴張著。她嘴中喃喃有詞，而身體爬滿了蒼蠅。我走近她，聽見她的呢喃。

「來吧，我的小東西，媽咪好渴，媽咪好餓。你們知道她想要什麼，她現在好需要你們。」

接著，蒼蠅開始鼓翼爬過她的嘴脣，進入她張開的溼潤黑色大口，然後她咀嚼吞下。

公路上那些卡車上的焦屍遠比這個好多了，我在那裡坐了一整晚。

隔天，公路來了一支巡邏隊，救了我。我告訴他們坡脊上還有三具屍體，但是他們只找到兩具。

我猜想，她還是在跟著軍隊行動。

相關書摘 ►《直到被黑暗吞噬》：怪物製造者——他們醒著做夢，血肉在他們周圍流動

書籍介紹

本文摘錄自《直到被黑暗吞噬：世界最恐怖小說精選 【死之眼】＋【夢之魘】兩冊一套》，皇冠出版

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編者：愛倫．達特洛（Ellen Datlow）

譯者：吳妍儀、陳芙陽

在生與死的邊際，無人可以迴避。

直到被黑暗吞噬，沒入寂靜藍黑的恐懼……

出版界傳說中的恐怖女王精心編選，

為你提煉史上最經典、最駭人的恐懼異境！

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Photo Credit: 皇冠出版

責任編輯：翁世航

核稿編輯：潘柏翰