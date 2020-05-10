圖表解析NBA：因停賽戛然而止的四個生涯成就與歷史紀錄

文：燃燒的肌腱

美國時間2020年3月11日，爵士中鋒Rudy Gorbert被篩檢出感染武漢肺炎（COVID-19），在健康因素考量下，NBA取消了接下來所有的賽事，宣布無限期停賽。而隨著賽事停止，球員勢必無法再創造個人或歷史紀錄，當中有些紀錄可以開館後繼續挑戰，但也有些紀錄很遺憾地再也無法達成了。

即使已經在聯盟打拼17個年頭，Lebron James依然像初入聯盟一樣充滿宰制力。傳球視野逐年增加，坦克切入依然無解，LeBron儼然就是2000年後的現代神獸。但如此強大的LeBron，也得因為停賽而暫緩他的生涯成就。其中最讓人惋惜的，就是他的季後賽紀錄。

目前LeBron季後賽累積239場出賽、2457個Field Goals、1756個防守籃板以及6911得分。若這季季後賽能如期舉行，LeBron的出場數有望超越Robert Horry（244場）以及Tim Duncan（251場）衝上歷史第二，若戰況再膠著一點，甚至超越Derek Fisher（259場）衝上第一名都有可能。

得分方面，以LeBron季後賽場均28.9分的高分，今年季後賽要突破7000分繼續創造聯盟歷史，猶如探囊取物，只是這一切的想像都將隨著NBA停賽暫緩。而現年已35歲的LeBron，在明年又老了一歲的狀態下，還能不能維持如此高檔的演出，仍在未定之天。

身為聯盟唯一橫跨90、00、10、20四個年代的Vince Carter，在19–20球季開季時就曾宣布該季將是他最後的賽季，若因疫情緣故而遲遲沒辦法開賽，老鷹對戰尼克的比賽很可能是Carter的最後一場NBA比賽。這位以灌籃聞名於世的「半神半人」，在他22年的NBA生涯留下許多經典畫面，但也因為停賽而稍微帶了點遺憾。

雖然比不上他的灌籃那般閃耀奪目，但Vince Carter的三分球仍是具有相當的威脅性。生涯平均37.1%的三分球命中率，讓他能在體能下降的生涯末期，以另一種方式幫助球隊。

Carter的生涯三分球進球數高達2290顆，排名歷史第六，而若以他今年場均一顆三分球來算，在賽季結束時應該能達到2300顆三分球進球數的里程碑，並成為聯盟唯一超過40歲且三分球超過2300顆的球員。只是人算不如天算，這項紀錄也許也隨著Carter退休後再也無法達成了。

在新科MVP Giannis Antetokounmpo持續高檔輸出的帶領下，公鹿隊打出了自1968年創隊以來的最高勝率（81.5%），這樣的好表現甚至讓球迷開始討論，這一季的公鹿隊是否能夠成打破隊史最高勝場數（66勝），或甚至成為歷史上第三支達成70勝的球隊。只是這樣美好的想像，也將隨著停賽而無法成真了。

自從Giannis Antetokounmpo加入密爾瓦基的第二年以來，公鹿隊的戰績呈現逐年增加。這位來自希臘的前鋒，以驚人的身體素質輾壓了聯盟禁區，並幫助公鹿隊從季後賽邊緣的球隊一舉躍升為東區強權。

自去年東冠決賽輸給暴龍後，公鹿隊非但沒有變得分崩離析，反而在保留Eric Bledsoe、Khris Middleton等強力助手的陣容下，挾帶著歷年最高勝率捲土重來。而這季公鹿隊在奪冠預測中始終穩居前三，是極有冠軍相的熱門球隊。雖然今年球賽可能會報銷，但慶幸的是公鹿隊陣中平均年齡只有29.2歲，若能保持陣容完整，相信在未來重新開賽後，公鹿還是很有機會衝擊冠軍的。

自從年初湖人名將Kobe Bryant發生空難意外後，世界上的湖人迷無不希望今年湖人隊能夠拿到NBA總冠軍以榮耀Kobe。而今年湖人隊在LeBron James以及Anthony Davis的帶領下，也的確表現得精彩，49勝14敗的戰績讓湖人目前位居西區第一，77.8%的勝率則是湖人隊近十年來最高。

不只LeBron和AD兩位主將，湖人陣中的替補中鋒Dwight Howard也在重返湖人後表現回春，在有限的出場時間下打出多次doubel-double的表現。Howard原本期待能在灌籃大賽上能與Kobe合作亮相，但在意外後願望變成絕望，相信抱持著此遺憾的Howard一定更想為湖人隊奪下總冠軍。

只是天不從人願，如今NBA面臨停賽，季後賽是否能如期舉行都懸而未決，若今年湖人隊因此失去奪冠的機會，相信是湖人迷心中的一大遺憾。

後記

NBA停賽影響了許多球員的生涯，剛進聯盟的新秀、準備續約的中生代以及計畫退休的老將一時間都無所適從。除了球員外，場上的教練、裁判，場中工作人員、球團以及全球的觀眾都因此受到影響。沒有了球賽，生活也少了些期望與感動，只希望這次的疫情能快速受到控制，除了讓聯盟的各項紀錄能夠得以延續外，也讓NBA盡早重回到大家的生活中。

（本文數據來源為basketball reference、NBA stats）

更多燃燒的肌腱的文章

本文經運動視界授權刊登，原文發表於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航