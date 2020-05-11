從澳門移工到台大碩士，來自越南的曾偉林如今在台從事移工服務

撰文：陳怡伶

照片提供：曾偉林

出身越南胡志明市的曾偉林，大學畢業於胡志明市師範大學中文系，培養了流利的中文聽說讀寫能力。畢業後，由於家庭面臨經濟上的困境，曾偉林萌生去國外工作的念頭，靠著中文能力，他輾轉來到仲介費相對低廉、且有朋友互相照應的澳門，在著名的威尼斯人酒店擔任餐廳服務生，開啟他為期3年的海外移工生涯。

回憶起那段在澳門威尼斯人酒店的工作經驗，他坦言，餐廳24小時的輪班制度是令他最不習慣的，不過在生活及工作環境上，由於澳門屬於多元文化社會，加上博弈業盛行、吸引來自各個國家的移工，因此澳門人對非本地人的接受程度相對較高，儘管部分工作機會仍優先保障本地人，但外籍人士與本地人在待遇上並無太大的差別。

Photo Credit : 曾偉林 大學時期的曾偉林（身高最高者），曾被選為越南青年代表，赴中國參與中越建交60週年慶典。

Photo Credit : 曾偉林 大學畢業後離開熟悉的家鄉，曾偉林在澳門威尼斯人酒店當移工時留下的照片。

求學期間稱的上是「學霸」的曾偉林，雖然遠赴澳門工作，但從未遺忘自身對學習的渴望，某次在澳門遭遇颱風天但無法放颱風假的經驗，意外觸發他強烈想要來台灣求學的念頭（2018年曾偉林將這段心路歷程寫為文字作品，也就是該年獲獎的〈 如果那天能休颱風假？〉），在結束澳門的工作合約後，曾偉林返國並在父母支持下重拾書本，2016年成功申請到台灣教育部的獎學金，一圓來寶島求學的夢想。

憑藉著對公共事務的興趣，曾偉林選擇就讀國立臺灣大學公共事務研究所，談及台灣生活，他笑說十分喜歡台灣便利的交通，覺得台灣人很親切、很有人情味。

談到這幾年在台灣生活最讓他印象深刻的事，莫過於2018年他偶然得知社團法人東南亞教育科學文化協會主辦的「移民工文學獎」徵稿消息，便以自身在澳門工作的親身經歷為創作素材，提筆寫下這段人生故事，一舉獲得澳門特別獎首獎，文章中道出外籍移工拋開原生環境到異鄉為金錢打拚的心境與掙扎、以及自始至終不放棄夢想的堅持，讀來使人為之動容。

Photo Credit : 曾偉林 成功申請獎學金進入國立臺灣大學公共事務研究所就讀，曾偉林笑得合不攏嘴。

Photo Credit : 曾偉林 2018年「移民工文學獎」頒獎典禮上，曾偉林發表得獎感言。

研究所時期，曾偉林接觸到台灣的NGO（非政府組織），進而開始關注台灣的外籍移工議題，甚至畢業後他仍抱持著熱忱、想為其他在台灣打拼的越南移工同胞做些事情，便透過求職管道進入財團法人勵馨社會福利事業基金會的移工服務中心，從事家事移工的研究、以及個案服務──包括協助面臨勞資糾紛、剝削、性侵害而前來尋求庇護的移工，此外他也定期在網路媒體《南洋誌》撰寫社論文章。

曾經是移工的身分，讓曾偉林在服務上多了一份同理心，一方面他能夠理解每個人都承擔著生計壓力、懷著夢想來到異鄉工作；另一方面由於見識過澳門優渥的工作福利，他發現在台移工往往處於工作不穩定又低薪的困境，心情難過之餘總是忍不住透過文字做出紓發。

「對於一個美好未來的希望，通常從仲介費那一關就被潑了冷水。很多工作市場如臺灣、日本、韓國、澳門等，都要求出國工作者透過仲介公司來應徵，而不是由資方直接招募……對於在農村地區生活的人，每天的工作只能賺3萬至5萬越南盾（不到新台幣100元），那他們怎麼有能力支付如此昂貴的仲介費？因此，他們要出售土地、去跟親人借錢、或甚至向『角頭們』借貸。」 （節錄自《如果那天能休颱風假？》）

在這篇得獎文章中，曾偉林提及越南國內許多移工無法負擔高額仲介費、必須到處借貸的現況，而他也對台灣的移工聘僱制度提出看法──現階段台灣無法完全實行「直接聘僱制度」的原因，是聘僱移工的過程產生太多繁雜的手續，導致資方必須接洽仲介業者協助辦理，再加上製造業的企業仍普遍有著「外籍移工是交由仲介來管理」的思維，因此國內在推行直接聘僱制度上存在著相當大的阻力，政府必須找出相對應的配套措施。

目前勵馨基金會也開始與直聘中心、地方就業服務中心合作，協助個案移工與雇主工作媒合，並提供雇主在流程申請上的協助。

勵馨基金會於2019年公布「家事移工實況調查報告」，指出高達96％的家事移工沒有合理的勞動條件與環境，而參與該研究計畫的曾偉林說，由於家庭看護工不適用勞動基準法，以致家庭看護工難以有完整的休假，儘管政府放寬「擴大外籍看護工家庭使用喘息服務」的限制，只要外籍看護工短期休假即可申請，但雇主仍會對於替代照護方案抱持疑慮。

Photo Credit : 曾偉林 研究所畢業後，曾偉林受到勵馨基金會的賞識，進入單位擔任社工、繼續從事移工服務。

作為擁有移工經驗的社工，曾偉林十分肯定台灣的移工政策，像是中央政府設立1955勞工申訴專線提供移工諮詢及申訴的管道、地方政府規劃辦理移工參與式預算等活動等，相較於港澳只有少部分的移工服務社群，台灣有許多民間團體、學者投注心力關注移工議題，不但學術界有長期關注外籍勞工的權益保障的劉黃麗娟教授等等學者，還有不少非政府組織致力推動移工的權益保障與服務。

然而，雖然台灣政府提供了許多協助管道，但大部分移工在面臨困難時，卻仍不知道向誰求助。曾偉林建議，台灣政府對協助管道的推廣需加強落實，讓移工確實了解在求助後能獲得什麼協助，避免移工繼續忍受不合理的工作條件、甚至害怕被遣返而逃跑，這是當前執政當局的首要之務。

「曾經也是辛勞人的我，為了幫助面臨危難的家庭經濟而在國外找工作，而我想跟正在看這篇文章的朋友們、以及預計會在另一個國家找工作的朋友們說：『你們可能不是民族英雄，但你們是家庭的英雄，如果你們有夢，請絕對不要放棄。』」 （節錄自《如果那天能休颱風假？》）

Photo Credit : 曾偉林 以自身的移工經歷為背景，曾偉林希望能幫助更多在台灣的移工。

本文獲移人Migrants' Park授權轉載，原文發表於此。

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責任編輯：吳象元

核稿編輯：杜晉軒