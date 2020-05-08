母親節禮物送什麼？網友推薦電動沙發超實用

Photo credit:大漢家具 大漢家具發現，母親節前夕電動沙發的銷量明顯增長

母親節禮物要送什麼才好？實用的鍋具家電送過了，保養品也定期添購。母親節送什麼才能真正讓媽媽驚喜呢？媽媽年紀大了，換我們來照顧她的健康，常駐母親節禮物排行榜的電動沙發能慰勞辛苦的媽媽，而且沒有使用限制，順利傳達你的心意。

人體工學五段式設計，網友大讚舒適又耐用

媽媽操勞多年，年紀大了容易腰痠背痛，如果沒有挑選適合的沙發，躺沙發也無法達到休息的目的。大漢家具總經理蕭翊弘分析，假如沙發太軟支撐力不足，或是背部無法貼合、腿部懸空，身體還是不能真正放鬆。

蕭翊弘觀察到，近年每逢母親節或父親節前夕，可調整各種角度的電動沙發銷量便有顯著成長。他以大漢家具的洛克電動沙發為例，洛克電動沙發採五段式無重力人體工學設計，搭配大厚片式頭枕，貼合包覆頭、背、腰、臀及腿部，讓身心獲得更全面放鬆。

Photo credit:大漢家具 大漢家具洛克電動沙發採五段式無重力設計，從頭到腳都可徹底放鬆

洛克電動沙發以透氣的義大利牛皮包覆採用強化過的高彈力泡棉，坐臥都享有足夠支撐力，讓網友大讚「真皮摸起來很棒，支撐力足夠又耐用！」

歐美原廠電機馬達有保障，全家團聚更安心

每天都會使用的沙發，品質跟安全性更不能馬虎。馬達是電動沙發的靈魂，洛克電動沙發選用美國百年品牌Leggett & Platt專業馬達以及德國Okin原裝電機，出廠前經過上萬次150公斤以上的壓力測試，坐起來舒服又安心。

符合現代人經常使用3C產品的習慣，洛克電動沙發也內建USB插槽，不管是追劇、滑手機放空，或者臨時處理公事，都可不斷電在沙發上進行。

設計周到、品質穩定的電動沙發，不僅慰勞媽媽的付出，也符合全家人的身體角度及放鬆需求。大夥一起沙發上聊聊天，享受舒適的團聚時光，就是最珍貴的母親節禮物。

Photo credit:大漢家具 大漢家具洛克電動沙發內建USB插槽，追劇、工作不斷電

為回饋全天下辛苦的媽媽，大漢家具官網及實體門市將於5/9-5/30推出母親節特惠活動，只要到店加入LINE@好友、Facebook或IG拍照打卡，並在活動文下方留言「長大漢，換我照顧好媽咪」，便可獲贈一顆抱枕。活動期間大漢家具也祭出滿額贈優惠，好禮包括茶几、手持無線吸塵器、提鍋，展現孝心之餘也讓媽媽覺得超划算。不會被媽媽罵浪費的母親節禮物：點此了解