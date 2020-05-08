滔滔巨浪中的一塊海綿——譚蕙芸的記錄採訪

（作者按︰此文寫海綿寶寶譚蕙芸，是本人為她新書所寫的序，可能緣起於此。新書名為《天愈黑，星愈亮 反修例運動的人和事》，網上預購，預約取書，請多支持，原因如下。）

譚蕙芸何許人？她是公民記者、作家、新聞學院老師。她站到運動前綫，承受過水炮車洗禮、吃過無數催淚彈、子彈呼嘯聲在耳邊掠過、警察咒罵聲未停，頭盔換了又換，升級至最專業裝束。從嚴夏至寒冬，在衝突前緣，總見到譚蕙芸的身影。

不為什麼，只為書寫人心，記錄時代。

譚蕙芸站的位置，大概是最前綫的後兩步，每次在街頭碰上她，你絕對能想像她形容自己的那種「海綿」狀態：她像海綿，無殺傷力也不會威脅任何人，一種單純而無害的存在，卻在貪婪地吸收那一刻氛圍中每一個細節——聲音、細語、氣味、動作、眼神、火光，和那深藏於暗夜之中，忽明忽暗、躁動不安、沒有人能言說的未來。

而譚蕙芸可能是最具優勢的一塊海綿。

享有自由身的公民記者，不從屬任何機構，不為任何老闆而寫，不用服從上級，不受牽制，可以自主選材，她是自己的主人。

她絕少做現場直播，不須花心機煩惱技術細節，也不須隨大流湧上火線之中拍攝，不須擔心沒有獨家鏡頭。退後兩步，做一塊稱職的海綿，在喧囂的回聲之中，於火光殘影背後，暗夜中留神後巷昏暗角落，看到更多。

她不須第一時間寫稿，不受死線框限，更不須追逐點擊率，自能擺脫傳統新聞媒體要隨時備稿、即時發布的運作規律。心無罣礙，自能遊走現場，追蹤人物，發掘細節，讓海綿貪婪、讓眼睛細看。延後一點，第二時間才奮筆疾書，記憶猶鮮活、激動已沉澱。

她不是一般公民記者，她經驗豐富，專長人物特寫，更於大學執教，實踐中悟出心法，課堂中教學相長。記者採訪，如何在紛亂中保持寧定，如何在喧鬧中抓緊真實，如何在眾說紛紜中理出脈絡，她了然於心。

無數次，每個無眠之夜過後，我在中大校園碰見譚蕙芸，我們相顧無言，話不多，因為她昨晚所見所聞所感，已在她的專頁上讀過。她為香港記事，她為香港人作傳，不眠不休，大半年。

我們當記者的，闖蕩四方所遇過的震撼事，莫過於弱勢小人物於採訪過後，真摯地請求：「把我們的聲音傳出去！把我們的聲音傳出去！」例如，六四過後的北京人、地震過後的四川人、無數偏遠角落有冤無路訴的老百姓。

這一回，「把我們的聲音傳出去」的請求，響徹香港街頭，香港終於有今日。被訪者事後一句：感謝你把我們的故事寫下來，可能就是譚蕙芸所得到的最窩心回報。

好些傳媒，酷愛訪問達官貴人，記者面對面與高官對談，視之為榮耀光寵、事業高峰；權貴說句話、施捨你一個專訪，總是新聞頭條。我深信，達官貴人在關鍵時刻的麻木不仁，只會成為後世的笑話與歷史的煙塵；平凡百姓的血淚，才是永恆。

潮起潮落，滔滔波濤中，有很多曾經奮力躍起的小水滴，他們折射光芒，努力嚎號，卻瞬即淹沒於翻騰巨浪中。譚蕙芸這本書，把他們一一凝住。

本文獲授權轉載，原文見作者網誌。

譚蕙芸部分文章︰

責任編輯︰Kayue

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