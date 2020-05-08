守住非洲豬瘟、武漢肺炎，蔡英文宣布「護國院長」蘇貞昌520後續任行政院長

（中央社）總統蔡英文今（8）日宣布邀請行政院長蘇貞昌在520後繼續擔任閣揆，蘇貞昌也願意繼續承擔行政院長重責，總統稱蘇貞昌是「護國院長」，也是她的最佳夥伴與執行者，未來4年任期，兩人將繼續攜手衝衝衝。

總統上午偕同行政院長蘇貞昌、總統府秘書長陳菊、總統府副秘書長李俊俋在總統府召開記者會宣布，蘇貞昌續任閣揆。

總統宣布，已經邀請蘇貞昌在520之後續任閣揆，與她一起繼續為台灣打拚。總統說，蘇貞昌上任之初，是上一段執政期間最低迷的時候，有些人對蘇內閣冷嘲熱諷，但是蘇貞昌沒有一句怨言，上任第一天，就到桃園機場檢視非洲豬瘟的防疫事宜。

總統說，還記得蘇貞昌說過「保豬護國，絕不退讓」。一上任，就守住非洲豬瘟的防疫，令人印象深刻。一年多後的現在，蘇貞昌更和行政團隊上下一心，防禦COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）的肆虐。能夠有這樣一位「護國院長」，實在是台灣的福氣。

總統表示，蘇貞昌對政治熟悉、對政策也有充分的掌握，能夠用淺白的方式和民眾溝通，說到做到、敢做決定、有過就改。

總統表示，老車汰換的議題，因為有他，終於在防制空污和關懷弱勢之間找到平衡點；婚姻平權的議題，也因為有他，終於折衝出一套妥適的法制。 台商回流、經濟穩定成長、基本薪資提高、幼兒照顧、長照2.0升級，攜手一起做，也一項一項做出了成績。

總統說，也因為有蘇貞昌卓越的政績，「有政府，會做事」，真正深植人心，在競選期間，有最強的行政團隊做後盾，施政讓總統放心，政績也讓人民開心。

總統表示，她所認識的蘇貞昌，一直是真正用生命和誠意在做事。「有這樣的好戰友、好夥伴，做我的後盾，我真的很感動，也很感謝」。

總統表示，蘇貞昌的高滿意度是人民對他的肯定，他有魄力、有能力，在未來四年第二個任期中對台灣未來的擘劃，「我相信，他是我的好夥伴，是最佳的執行者」。

總統說，蘇貞昌願意繼續承擔行政院長的重責，她非常感謝。

總統期許蘇貞昌和新的行政團隊，在未來繼續幾項重大的任務：第一、度過疫情，第二、振興經濟，第三、照顧人民，第四、深化改革，第五、均衡建設。

總統說，在新任期當中，兩人會再次攜手衝衝衝，讓台灣繼續發光發亮。

記者會上，蘇貞昌也說：「今天蔡英文總統在第2任就要開始的時候，他特別交代我再次擔任行政院長的重任，我深感任重道遠。」

蘇貞昌說：「記得去年1月，蔡總統請我擔任行政院長組閣時，外界並不看好。但這一年多來，在蔡總統領導下，我們堵住非洲豬瘟病毒的蔓延，我們守住武漢肺炎疫情的擴散。蔡總統也順利經過黨內初選，更以比第一任多180多萬的票數，連任成功，這段時間，我們率領行政團隊在蔡總統的領導下，深感與有榮焉。」

他說，在武漢肺炎衝擊疫情衝的此刻，全世界190多個國家鎖國、封城 、學校停課，甚至人民不能自由出入。但台灣不但人民能正常生活、自由出入、學校正常上課，甚至剛剛完成近10萬人的大會考。「全世界多少人趕回台灣，覺得台灣是最安全的地方，多少人羨慕台灣，覺得做個台灣人真的幸福。」

蘇貞昌也提到：「全世界的媒體，經由這次，紛紛不斷報導台灣。我們蔡總統領導國家，把台灣守得最好、做得最好。而台灣人也覺得好驕傲。」他說：「多少代台灣人拼的就是，讓台灣在世界被看見，要讓台灣成為有一席之地、被肯定的的國家。而這也是我一生奮鬥的宗旨和目標。」

蘇貞昌最後說，「今天蔡總統特別在這裡交代這個重任。過去一年多來，我有非常多機會和蔡總統深談，聽她說要利用人民給他的機會，要把握這歷史機運，要讓台灣在未來4年長治久安，讓台灣的方方面面都能夠建設得周到圓滿。我也因為這1年多時間近身工作與觀察，特別看到蔡總統的睿智、勇敢和忍耐。」

他說：「未來要完成這些理想，挑戰還非常多，既然蔡總統今天這麼誠意，交付重任，我只有一句話：『一本初衷，全力以赴』。」

《聯合報》報導，5月14日是本屆總統任期的最後一次行政院會，依照憲政慣例，蘇貞昌必須在520前率內閣閣員總辭，由總統重新任命新閣揆。因此，蔡總統在行政院會前提早宣布提名蘇貞昌續任，讓蘇貞昌能開始佈局。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範