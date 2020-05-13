專訪台灣串流平台myVideo：疫情下的流量成長，OTT業者與實體戲院的複雜情結

「COVID-19」（2019年新型冠狀病毒疾病，以下簡稱武漢肺炎）疫情延燒至今，影視產業的動盪案例早已不勝枚舉，甚至遍及全球，例如美國市佔率第一的連鎖電影院AMC，不滿環球影業將《魔法精靈：唱遊世界》同步登上戲院與VOD平台（Video on Demand，隨選視訊系統），雙方因此引發隔空戰火就是其一。

視線拉回台灣，因疫情現況尚在可控範圍，政府並未據此下令影城停業，但隨著好萊塢商業鉅片一部部延檔，票房頓失龐大基本盤，眼看現下皆由獨立發行片商繼續撐起院線片量。戲院端和片商的拳腳施展或許深受影響，透過網際網路提供服務的OTT（Over-The-Top，串流媒體服務）業者則面臨到不一樣的狀況。

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OTT在台灣的快速發展立基於4G涵蓋率遍佈各處，可以想見，不受時間、地點限制的「宅經濟」在抗疫期間更受民眾青睞，某個程度來說，此類業者確實因禍得福，另一方面，則更須乘此趨勢積極做出各式應對策略。

例如，遠傳電信旗下的「friDay影音」於今年四月底獨家上架3月27日在台上映、當時仍在院線播映的法國電影《迷雁返家路》，突破通常至少3個月的首輪保護映期商業模式。日前，台灣紀錄片串流平台「Giloo紀實影音」也聯手片商前景娛樂等單位，透過私人臉書社團的形式，為音樂紀錄片《閉嘴！彈琴》舉辦全台首次「線上直播首映會」，讓觀眾們初嘗一起在雲端看電影的體驗。

而台灣大哥大旗下的「myVideo」亦是本土影音串流服務平台業者，近年獲取多元內容、開發自製劇的品牌策略，頗受關注，原定今年起與金馬影展啟程為期兩年的獨家合作計劃，可惜的是，四月份的奇幻影展卻受肺炎影響而停辦，在這波疫情攻勢之下，myVideo可說是感觸良多。

本次與台灣大哥大影音事業處副處長邵珮如（Peggy）進行專訪，從產業面前線切入深刻的觀察，也對串流平台與實體戲院的複雜情結，展開探討。

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首先，在疫情之下，串流平台的流量成長是不難想像的趨勢，但實際變化幅度如何，邵珮如指出：「每年春節都是流量高峰期，照往年經驗來說，假期結束後流量通常就會往下走，但今年不降反升，從政府宣佈延後開學起，就提高兩到三成，後又經盜版關站，流量總成長幅度來到四成。」4月初的知名盜版網站楓林網關站，也的確直接替合法營業的串流業者帶來數字的成長。

數據會說話，除了流量表現，影音平台尚有許多重要的成效指標，收入當然是其一，「我們從付費層面觀察，pay-per-view（按次計費）的收益在疫情爆發後較過去成長46%，購買行為來自不同載具，電視端的付費尤其高。」

若往用戶身分探究，會發現曾經的付費會員，部分也為「宅在家」再次安排更多娛樂內容，邵珮如說：「許多過去一段時間沒付費的舊用戶回流，新註冊用戶則上升20%的幅度。和去年同一時間春節相比，總觀看人數則成長了五成，當中一半來自大電視的收看，我們推測很可能是家戶類型的用戶。」

觀影選擇方面，myVideo的幼兒內容可說是異軍突起，包括闔家觀賞的親子電影、各類型動畫片，也在漲幅前列，很可能與延後開學的政策有關。至於電視劇，今年初指標性台劇《想見你》和熱門韓劇《浪漫醫生金師傅2》等作品，果不其然也讓平台方感受到原本就受歡迎的內容，有了更明顯的爆量收視。

從數據表現嗅到因為疫情影響的市場需求，實際對應方針當然不可少，首先，myVideo響應中央防疫政策，積極與政府進行合作，例如陸續提供新北市政府、桃園市政府14天的豪華月租序號，作為居家防疫關懷包的內容之一，「基本上只要是為了居家檢疫之用，myVideo都很願意免費提供協助，雖然序號實際發放數量涉及政府對病例相關數字的公佈取捨，我們不會多問，但假設以全數發完的基數來看，開通率至少有三到四成，其實不少。」

除了提供免費序號的模式，myVideo也與新竹市立動物園合作，上架園區重建「REBORN」再生計劃紀錄片，整合線上資源共同宣傳，順勢藉平台管道推廣其他站上兒童節目，抓牢親子目標群眾。

不僅服務防疫族群，對平台的一般用戶必定也要關懷備至，「我們在春節檔期推出『1元方案』，降低付費門檻，並且透過會員溝通的方式，提供14天序號給符合活動資格的用戶。接著四月份歷經兒童節，因此祭出『99元方案』，成效分析之下也比去年同期表現更好。」在流量成長的脈動之上，適時回饋用戶，或許也是串流平台乘勝追擊的招式，期望不僅要好，還要好上加好。

除了價格制定上的規劃，內容策展也多經思量：「疫情、災難相關的電影與時事連結深，但考量到當下的狀況已經讓大眾很焦慮，我們採取推播（push）等較隱藏式的操作，不會大力推廣。」因此，myVideo決定以影展作為線上策展的大方向，「我們包裹金穗獎、金馬奇幻影展等內容，以主題包的形式策劃影片專區。」

雖然今年金馬奇幻影展無法實體舉行，令雙方和影迷們感到遺憾，但線上合作活動仍是努力推行，「我們結合奇幻影展過去的精采片單，讓金馬在粉絲專頁贈送myVideo的7天序號，很驚喜的是，有將近九成的用戶實際開通並觀賞，這是目前我們所有合作經驗中使用率最高的一次。」

其實，myVideo並非首次與影展結緣，「我們剛成立時就以電影為主要內容，因此，過去用戶對myVideo的品牌印象與電影的連結度最深。2018年首次與影展合作，就和台北電影節擦出許多有趣火花，進行線上、線下的整合行銷，或是在不影響影展主規劃的前提之下，操作周邊支線的變化，例如紅毯活動等等。從結果看來這樣是互利的，從那時起，我們便很積極地想與各類影展接軌。」

串流平台的優勢之一，在於內容的引入可以彈性且多元，能將院線、有線電視、影展的片單進行擴充，「我們去找了《神算》（戲劇《通靈少女》前身）、《大佛》（電影《大佛普拉斯》前身）等等，提供觀眾較難接觸到的片源，甚至有用戶主動寄信感謝我們，也讓我覺得當初花時間談授權是正確的方向。」

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截至目前，myVideo合作過的影展包含台北電影節、金穗獎、金馬奇幻影展、金馬國際影展（下半年度舉行）、嘉義國際藝術紀錄影展，邵珮如熱切表示：「我們也很欣賞高雄電影節對VR的前瞻視野，可以幫助產業界提早了解門檻相對高的VR拍攝如何執行。很希望未來可以與雄影合作。」從上述種種操盤來看，myVideo拓寬影展版圖的雄心，是很旺盛的。

影音內容是myVideo的產品，也是吸引用戶訪站的根本核心，除了最大宗的電影之外，也漸漸往黏著度高的戲劇和綜藝耕耘，想必有箇中哲學：「我們發現平台的流量波動非常大，就像大賣場的人流曲線一樣，到了週末才跳起來，平常則較低迷，因此，我們希望把中間掉下去的流量給補回來。」

於是，myVideo從2017年陸續擴充戲劇的內容，提振平日的流量，同年年底，集團又與凱擘有了更高整合度的合作，滿足家庭用戶的觀影行為成為重要需求。到了2018年，為將平台形象平民化，不要「付費高處不勝寒」，開始嘗試將採購戲劇透過廣告的模式降低消費門檻，AVOD免費廣告制（Advertising-based Video on Demand）就此開跑。

不斷進化的採購歷程中，myVideo深刻感受到幼兒內容的市場需求，「2018年底，我們與BBC展開大幅度的品牌合作，原先鎖定他們的優質親子節目，沒想到藉由BBC的英劇、影集還拓及了一群新的用戶，這個族群與韓劇粉絲的重疊比例不高，反而較接近部分好萊塢電影愛好者。」因此平台繼續延伸歐美劇集的種類，期望提升電影用戶的到站頻率。

但其實，版權採購並非總能如願以償，「我們發現買內容愈來愈困難，有些作品大家都很喜歡，但能獲得競價勝利的當然得搬出最高價，例如Netflix的版圖超過190個國家，總共可貢獻的資金更為雄厚，況且他們擁有全球累積一億八千萬的用戶，我們當然望塵莫及。創作者選擇像Netflix這樣能把作品帶到國際，收入也更好的平台，無可厚非。」

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因此，myVideo決定投入原創行列，開發自家的自製劇，「我們還在學習當中，很感謝合作的製作方對投資平台的充分尊重。第一個嘗試的是《雙城故事》，但未參與製作，純粹是為了將影片留在平台播映而投資；再來是今年3月15日首播的《76号恐怖書店之恐懼罐頭》，我們開始投入討論、表達意見；接著就是5月10日上架的《做工的人》，製作過程中深刻感受到大慕影藝對戲劇的堅持。」

當然，在宣傳力道上，自製劇會受到更飽滿的支持，「畢竟原創劇就像是自己的孩子，每一個環節我們都很小心把關，努力了解主創團隊的想法。內部溝通上，我會讓內容團隊從初剪開始觀察，並建議行銷團隊必須讀過原著，且花更多集團的資源曝光，也會額外找媒體進行特殊合作。」

至於題材的定錨，作為新媒體，串流平台少不了從數據觀測：「推理、刑偵、恐怖等類型在我們平台很受歡迎，且不受性別和居住地區限制，所以我們選擇《76号恐怖書店之恐懼罐頭》進行開發，另一方面，也投資了《誰是被害者》，現在看起來的確是成功的。」

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除了上述類型，職人劇（如《麻醉風暴》等）的點播表現也很亮眼，使myVideo對《做工的人》更有信心，「人很奇妙，總是喜歡進入別人的工作狀態，對不同的職場環境感到好奇。」由於職人系列與刑偵劇為平台原創的重點方向，邵珮如透露：「我們也和公視合作《火神的眼淚》，將鏡頭看向消防人員；接下來還有《追兇500天》，是七十六号原子、偶數創意工作室共同出品的推偵劇，我們投資和參與製作。兩部皆在後製中。」

如果自製劇的發展順利，那內容獲取就再也沒有隱憂？其實，還是有苦惱之處：「台灣大哥大同時有兩頂帽子，一個是投資方、一個是播映平台。投資端首要考量便是營收，而平台端則會希望品牌具備獨家鑑別度，所以到底要不要讓各家一起播？這很兩難。」

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於是，myVideo從中妥協，找到平衡的觀點，「其實就是跟國際平台合作。所以《做工的人》我們新媒體保有OTT跟4K獨家播映權，HBO電視頻道則能把劇帶到台灣以外的地方，這是目前我們光靠自己做不到的，當然，在海外提升台灣作品的能見度，對劇本身當然是加分。」

很現實的，串流影音市場總是瞬息萬變，包括前陣子盜版平台關站，未來又有許多國外的串流巨頭如Disney+、HBO MAX等等「可能」會進軍台灣，myVideo的定位為何？「我們的品牌標語是『陪你每一刻』，內容多元因此並非只供特定族群觀賞，會希望有『家』的概念，而這個『家』沒有類型限制。和大部分國際平台相比，例如Disney+，他們沒有我們的推偵、恐怖內容，但我們也需要迪士尼的動畫作品，合作關係上是互補的。因此我們不排斥與國際業者合作，因為沒有任何一個平台能同時滿足所有人，但可以將各自滿足到的部分彼此加乘擴大。」

因應「家」的概念，myVideo研發了共享帳號，觀察到使用共享帳號的用戶觀看時間更長、點播片數多了三成。當然，在策略拍板定案以前，也有過內部的掙扎：「有些聲音認為，家庭共享帳號會使付費人數減少，但我想，我們都已經有免費的AVOD了，像這種對用戶有利的功能有什麼好不能做？而且若從單次付費的角度來看，共享帳號其實可擴大受眾，其中一人買這部電影，另一個成員也可以看，反而讓他們接觸到過去自己不熟悉的內容。」

Photo Credit: 王祖鵬攝影

在尚未看到疫情終點的如今，戲院與串流平台趨勢消長的議論早已甚囂塵上，即使疫情趨緩或結束，也不代表對影視產業的影響必定會隨之停止、恢復原狀，邵珮如提到，文化內容策進院曾召集內容生產者和平台業者進行討論，回饋給政府作為未來政策的建議，看來，藝文圈的超前部署已經展開。

「說實在，看電影是社交生活的一環，地點、場景、對象都很重要，人類的交際需求、沉浸式聲光體驗並不是線上平台可以取代的。但串流可以提供不同的功能，例如上架院線版以外的不同結局等等。」除了情感層面，營收也是個硬題：「去戲院時幾個人就要買幾張票，但在家看串流也許會找一窩蜂的人一起，營收上很難平衡。出品方可能因此向線上平台以平均家戶（三到四人）的方式收取費用，雙方要達成共識還需要時間。」

當然，授權的動作更是需要從頭規劃，並非一蹴可幾，「表演進行當下的錄製或直播，皆要取得表演者授權同意，否則後續無法使用於平台。我們可以計劃未來，但現在就要立即執行確實有很高的困難度。」邵珮如分享以上個人心得，認為從體驗、收益、授權等層面來看，串流短時間內尚無法取代實體場域。

myVideo的成長故事仍在書寫，作為一個本土耕耘的平台，很希望觀眾對品牌有認同感，「我們自己開發網站、自己取內容、自己規劃服務，進而用同樣的心態投資作品，想幫助國內產業與海外競爭。」當然myVideo也不諱言，種種努力亦是期待可以更順利在自家平台排播各色內容，至於在串流群雄割據的戰國時代，如何應變、如何鞏固，觀眾們可以慢慢驗收。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航