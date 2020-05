配合防疫宅在家，「追劇」、「串流平台」、「目不轉精」這些英文怎麼說？

武漢肺炎疫情肆虐,為了配合防疫,許多人下班後或放假時都選擇宅在家裡追劇,也讓不少電視劇的收視率暴增,如浪漫喜劇《愛的迫降》、驚險刺激的台劇《妖怪人間》、爭議不斷的紀錄片《虎王》等等。今天希平方就要來教大家各種和追劇相關的英文,我們一起來學習吧!

各種和追劇相關的英文

binge-watch

說到「追劇」,我們可以用binge-watch這個字來表示。binge這個字當名詞時意思是「瘋狂、無節制的行為」,加上了watch「看」這個動詞就變成追劇了喔,舉個例子:

I binge-watched all 16 episodes of Crash Landing on You in one sitting. I'm so proud of myself.(我一口氣追了十六集的《愛的迫降》。我真的好棒喔。)

不過在家追劇時有些人可能會覺得嘴饞或口渴,接著開始爆吃雞排滷味和爆喝啤酒,這時候就可以用binge-eat和binge-drink表示「爆吃」和「爆喝(酒)」,舉個例子:

Now that I've finished watching Crash Landing on You, the only thing I can do at night is binge-drink.(看完《愛的迫降》後,我現在晚上唯一能做的事就是狂喝啤酒。) Don't go to extremes when you're dieting, or you might lose control and begin to binge-eat.(節食時不可以太過極端,否則你有可能失控並開始爆吃。)

另外,binge這個字也可以延伸成形容詞bingeable,表示「適合追劇的、容易讓人爆吃或爆喝的」,舉個例子:

Tiger King is probably one of the most bingeable TV shows. You really should check it out sometime.(《虎王》應該是最適合追的劇。你真應該找個時間看一下。)

be glued to the screen

許多人進入追劇模式時會目不轉睛地盯著螢幕好幾個小時,完全不顧周遭的人事物,這時候我們可以說:somebody is glued to the screen,表示某人像被螢幕黏住一樣「全神貫注地盯著螢幕」,舉個例子:

Francesca has been glued to the tiny screen watching that silly series for hours. Is it that good?(Francesca全神貫注地盯著螢幕看那部蠢劇好幾個小時了耶。這真的那麼好看嗎?)

TV series / TV show

在英文裡,我們會用TV series來表示有連續好幾集的「電視劇」、「影集」,或著也可以用TV show「電視節目」表示,不過TV show的定義比較廣,也可以指新聞、單元劇、脫口秀、紀錄片等等,舉個例子:

Do you know what the most trending TV show now is? Tiger King!(你知道現在討論度最高的節目是什麼嗎?《虎王》!) The Simpsons is a great TV show to learn English with. Why not give it a go?(《辛普森家庭》是一部適合用來學英文的節目。不妨試試看?)

episode

通常一部劇會有好幾集,要表示「集」的話英文可以說episode,舉個例子:

How many episodes of Itaewon Class are there?(《梨泰院 Class》有幾集啊?)

season

有些劇的故事太龐大,可能還會分成好幾季,那「季」的英文就是season,舉個例子:

My favorite character died in the last season of Game of Thrones. I really need some time to mourn for her.(我最喜歡的角色在最後一季的《冰與火之歌:權力遊戲》中死掉了。我真的需要一點時間悼念她。)

streaming service

現在網路普及,大家都會用Netflix、friDay、愛奇藝等網路平台在線上追劇。在英文中,這些平台都可以稱作streaming service「串流平台」,舉個例子:

Streaming services like Netflix really changed the TV industry. More and more people are abandoning traditional cable television and only watching shows on the Internet.(Netflix 這一類的串流平台真的改變了電視產業。越來越多人不再使用有線電視,只在網路上看劇。)

那stream這個字當動詞時意思則是「串流」,表示在線上直接收看電影或收聽音樂,不用將檔案下載下來,舉個例子:

Even though most of the theaters are closed in the U.S., you can still stream loads of movies online.(雖然美國的戲院都關閉了,你還是可以在串流平台上觀看許多電影。)

subscribe

前陣子台灣最大的盜版影音平台楓林網被查禁,小編也要在這邊呼籲大家訂閱合法的影音平台,尊重創作者的智慧財產權,那在英文裡我們會用subscribe來表示「訂閱」,後面固定會加上介係詞to喔,舉個例子:

Stop watching pirated TV shows or movies! By subscribing to a legal streaming service, you can not only watch shows with better quality but also support the people who work hard in the TV and film industry. (別再看盜版的電視節目或電影了!訂閱合法的串流服務讓你不僅能觀賞品質更好的節目,還能支持在影視產業中努力工作的人們。)

學完這麼多和追劇相關的新單字後,不妨再去追一下劇犒賞自己喔!

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登,原文以〈【追劇英文】「追劇」、「串流」英文怎麼說?〉為題發表

責任編輯:潘柏翰

核稿編輯:翁世航