配合防疫宅在家，「追劇」、「串流平台」、「目不轉精」這些英文怎麼說？

武漢肺炎疫情肆虐，為了配合防疫，許多人下班後或放假時都選擇宅在家裡追劇，也讓不少電視劇的收視率暴增，如浪漫喜劇《愛的迫降》、驚險刺激的台劇《妖怪人間》、爭議不斷的紀錄片《虎王》等等。今天希平方就要來教大家各種和追劇相關的英文，我們一起來學習吧！

各種和追劇相關的英文

binge-watch

說到「追劇」，我們可以用binge-watch這個字來表示。binge這個字當名詞時意思是「瘋狂、無節制的行為」，加上了watch「看」這個動詞就變成追劇了喔，舉個例子：

I binge-watched all 16 episodes of Crash Landing on You in one sitting. I'm so proud of myself.（我一口氣追了十六集的《愛的迫降》。我真的好棒喔。）

不過在家追劇時有些人可能會覺得嘴饞或口渴，接著開始爆吃雞排滷味和爆喝啤酒，這時候就可以用binge-eat和binge-drink表示「爆吃」和「爆喝（酒）」，舉個例子：

Now that I've finished watching Crash Landing on You, the only thing I can do at night is binge-drink.（看完《愛的迫降》後，我現在晚上唯一能做的事就是狂喝啤酒。） Don't go to extremes when you're dieting, or you might lose control and begin to binge-eat.（節食時不可以太過極端，否則你有可能失控並開始爆吃。）

另外，binge這個字也可以延伸成形容詞bingeable，表示「適合追劇的、容易讓人爆吃或爆喝的」，舉個例子：

Tiger King is probably one of the most bingeable TV shows. You really should check it out sometime.（《虎王》應該是最適合追的劇。你真應該找個時間看一下。）

be glued to the screen

許多人進入追劇模式時會目不轉睛地盯著螢幕好幾個小時，完全不顧周遭的人事物，這時候我們可以說：somebody is glued to the screen，表示某人像被螢幕黏住一樣「全神貫注地盯著螢幕」，舉個例子：

Francesca has been glued to the tiny screen watching that silly series for hours. Is it that good?（Francesca全神貫注地盯著螢幕看那部蠢劇好幾個小時了耶。這真的那麼好看嗎？）

TV series / TV show

在英文裡，我們會用TV series來表示有連續好幾集的「電視劇」、「影集」，或著也可以用TV show「電視節目」表示，不過TV show的定義比較廣，也可以指新聞、單元劇、脫口秀、紀錄片等等，舉個例子：

Do you know what the most trending TV show now is? Tiger King!（你知道現在討論度最高的節目是什麼嗎？《虎王》！） The Simpsons is a great TV show to learn English with. Why not give it a go?（《辛普森家庭》是一部適合用來學英文的節目。不妨試試看？）

episode

通常一部劇會有好幾集，要表示「集」的話英文可以說episode，舉個例子：

How many episodes of Itaewon Class are there?（《梨泰院 Class》有幾集啊？）

season

有些劇的故事太龐大，可能還會分成好幾季，那「季」的英文就是season，舉個例子：

My favorite character died in the last season of Game of Thrones. I really need some time to mourn for her.（我最喜歡的角色在最後一季的《冰與火之歌：權力遊戲》中死掉了。我真的需要一點時間悼念她。）

streaming service

現在網路普及，大家都會用Netflix、friDay、愛奇藝等網路平台在線上追劇。在英文中，這些平台都可以稱作streaming service「串流平台」，舉個例子：

Streaming services like Netflix really changed the TV industry. More and more people are abandoning traditional cable television and only watching shows on the Internet.（Netflix 這一類的串流平台真的改變了電視產業。越來越多人不再使用有線電視，只在網路上看劇。）

那stream這個字當動詞時意思則是「串流」，表示在線上直接收看電影或收聽音樂，不用將檔案下載下來，舉個例子：

Even though most of the theaters are closed in the U.S., you can still stream loads of movies online.（雖然美國的戲院都關閉了，你還是可以在串流平台上觀看許多電影。）

subscribe

前陣子台灣最大的盜版影音平台楓林網被查禁，小編也要在這邊呼籲大家訂閱合法的影音平台，尊重創作者的智慧財產權，那在英文裡我們會用subscribe來表示「訂閱」，後面固定會加上介係詞to喔，舉個例子：

Stop watching pirated TV shows or movies! By subscribing to a legal streaming service, you can not only watch shows with better quality but also support the people who work hard in the TV and film industry. （別再看盜版的電視節目或電影了！訂閱合法的串流服務讓你不僅能觀賞品質更好的節目，還能支持在影視產業中努力工作的人們。）

學完這麼多和追劇相關的新單字後，不妨再去追一下劇犒賞自己喔！

本文經希平方 - 線上學英文授權刊登，原文以〈【追劇英文】「追劇」、「串流」英文怎麼說？〉為題發表

責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航