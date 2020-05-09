「自私」這個本質難以被認識的原因，就是「好人詛咒」

文：你的大昆陽

距離討論自私的這個詞，差不多過了兩年了。這篇文章可以複習我對自私的的定義。

這次我想用另一個角度來闡述自私的本質和好人詛咒（這是我自創的詞）。

人內心的本質上都是自利的，我們都渴求被認同和被愛。只是問題在於我們有沒有意識到自己的需求。

從演化學的角度，長頸鹿的小孩出生後，在短時間就必須爬起來，並可以奔跑，這是應對於草原的競爭的環境。但我們很少看到一個小嬰兒一出生就開始奔跑，嬰兒一出生就是弱勢的，一出生就需要成人的照顧，也會用哭鬧來索求成人的照顧，我們每個人一出生就需要依靠他人的照顧而生存，我們會依靠手段來爭取成人的關愛和照顧 ，這一切都是非常自然的，這並非邪惡與否，這是建立於生存的基礎上。

但並非所有人都如此認為的，自私這個本質難以被認識的原因，就是「好人詛咒」。

我們社會的教育都推崇無私的奉獻、要助人、要做一個好人，我們對於道德總有個刻板印象，但我們缺乏獨立思考和開放想法時，很難意識到許多刻板印象背後的原因，以及這個刻板印象造成的傷害。

如此導致我們在理解許多事件時總是直覺地給了判斷，讓討論難以延伸，似乎所有問題的答案都只有對與錯，似乎那些製造問題的人都不該出現。單一偏誤和二分法直覺偏誤（可參考《真確》一書）讓刻板印象帶來的傷害更重，而且沒有真正解決問題。

許多人不斷被有毒的文化給詛咒，許多人會用，「欸！你不要讓別人困擾好不好？」「我覺得你真的很自私，都想到自己而已」等話語來使人羞愧，好讓你成就他期待的框架、做一個他心中標準的好人，然後你內心傷得一蹋糊塗，你就像蒟蒻一樣，他的羞愧攻擊就像鐵製的模具，削去了你的血肉。

那種自我批判的聲音就會不斷地重複在自己腦海裡。

回到自己本身，我們很容易為了追求別人的認同、別人的喜歡，而成為一個好人、好情人、好爸爸、好媽媽、好老師、好學生⋯⋯這似乎揭露出，自己真實的欲求和聲音就是不好，很多人就默默地壓抑住自己的聲音，努力成為這個文化的楷模。

我會想寫這篇文章的原因是，因為我從自己的的生命故事、我朋友的、許多社會事件觀察和思考，發現太多的相似的問題，每次觀察到這個現象，我就覺得很憤怒、難過和心疼。大家都在努力成為好人，但大家都不快樂。

做一個好人似乎成了一種詛咒，一種傷害自己的詛咒。

好人詛咒的成因之一，就是未認清自私的本質。每個人的出發點都是基於滿足自己情感上的需求，或是想要維持關係的穩定，但長大的我們可以問問自己，我們把別人的需求放得比自己的需求還高是為了什麼？是為了得到別人的認同和喜歡嗎？而我們真的喜歡這樣的自己嗎？

小時候是缺乏力量和選擇，所以無法勇敢的出聲，但現在呢？我們已經不是那個只能哭泣的小孩了，看看我們自己，我們是擁有選擇權的。

我經歷過許多感情上的失敗和遇到許多意見上的衝突（未來肯定還會有），我覺得每個人在成長過程多少都會受到很多傷害，但不見得每個人都會意識到自己其實是最需要被照顧的、需要花時間去療傷的，我們渴望改變，但總是陷在好人詛咒的框架裡努力／掙扎。

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一、 情緒難關：直視自己的脆弱才能解開

榮格：「只有不理解黑暗的人，才會恐懼夜晚。透過理解你內在的黑暗與神秘，你會變得簡單純粹。」

你的大昆陽：「黑暗之所以是黑暗，那是因為我們從未照亮內心的角落。」

許多動漫和電影，很常看到一種主角或是壞人，原先都是對這個世界充滿了善意和期待，但直到被人狠狠地欺負，原本一個「好人」黑化成一個為達自己的目標而不擇手段的人──這就是人設崩壞的瞬間。

小時候的我，都很直線思考地認為壞人就是壞，好人都是英雄。而那種英雄主義式的電影，永遠都有一個正派的主角去打敗壞人。淺移默化地，我們都以為自己就是那個英雄，該被懲罰的都是那些壞人。

事實上，世界當然沒有這麼單純，非黑既白。如果換一個視角，如果那個壞人才是拯救他們世界的英雄，那到底什麼是好和壞？

我越來越覺得答案不重要了，「好」與「壞」會隨著道德標準改變，答案也隨之改變，我們該去認識的，反而是我們一直很排斥的「黑暗面」。

（1）追求的黑暗面

愛情上這種黑化的案例非常多，許多男男女女都想用犧牲奉獻的方式萊換取對方的感動和喜歡，有些男人可能想要「拯救」女生，把對方照顧得很好；女人可能就用性和溫柔來換取男人對她的索求，結果最後對方劈腿、不愛了，就瀟灑地在網路上寫：「我再也不相信愛情了」，然後開始變成大家常說的渣男渣女（或是公主），到處睡別人的男友或女友，或是自怨自艾的開始寫下語錄。

（打個預防針，並非所有案例都跟上述一樣，以上僅是舉例。）

這背後有一個很常見的狀態，在經營長期關係上，長期的把對方的需求放在自己之上，沒有得到自己想要的對待，很容易讓自己痛苦。許多工具人和暖男的做法，就是犧牲自己的時間去幫對方送早餐和當司機，但最後依舊是工具人和好人。

每個愛情故事背後都有不同的原因，但常見的大問題就是我們常想用滿足對方期待的方式，來吸引對方，或是急著想要滿足自己的安全感，但往往效果都不佳。

（2）同儕關係：人為什麼有那麼多委屈？主因是感覺不被理解或是被誤會

華人文化很講求和諧，我們常常害怕說真話，引發雙方衝突，但內心又渴望被理解和認同，我們不喜歡當那個「講真話的壞人」，所以我們選擇壓抑自己的聲音，讓情緒在內心不斷碰撞，直到期望落空的聲音不斷累積，碰撞成了憤怒，而壓抑的憤怒讓我們開始疏離別人，內心總有股聲音說：「他應該尊重我的想法和感受的」。最後在某一次對方又踩到我們地雷時，我們就像炸藥般反應，生氣地就把所有藏在內心難聽的話全部說了出來，而原因就是我們長期的期待落空以及每一次溝通的誤解。

此時，關係很容易崩壞，常見的反應就是對方也用情緒互相攻擊。但也可能對方真正開始理解我們的感情需求，「喔！原來你是這樣想的」，了解我們的「地雷」，並給予尊重。

我也遇過我朋友告訴我，我的話打擊到他的自尊，我當時很鄭重地告訴對方：「我很抱歉，如果我在開玩笑時有所冒犯，請務必告訴我」。我的玩笑話傷到對方，其實我很難過，但要不是他的爆發，我可能會繼續被討厭，我自己都不知道，而往往很多關係會疏離都源自於這種藏在心裡討厭的累積。

在愛情和人際關係上，往往我們都忽略了自私的本質，又被好人詛咒給壓抑住自己的聲音，長時間內外衝突的能量缺乏正確認知的引導，往往很容易黑化成一個容易傷害他人的人，讓「自私」暴走。

脆弱面之所以是脆弱的，因為我們從未好好的和自己對話，我們對自己情緒認識的太少了，不了解自己為什麼生氣、不了解自己到底想要什麼。

事實上，我不覺得認為人有分絕對的好壞，每每看到情緒失控而傷人的事件，我意識到自己如果從未受到正確的引導，沒有好好的認識自己，或許另一個平行世界的我可能就會上社會新聞。我們不知道自己可能成為惡魔的事實，我覺得才是這個我們真正需要面對的。

二、了解情緒的本質

「情緒是不可能隱藏起來的，越是壓抑就越是強烈。」

我發現很多人會有一個誤解，認為有情緒就無法理性溝通，認為情緒化是不好的。事實上，我們的情緒感受是無時無刻都有的，有歡喜、憤怒、悲傷、忌妒、專注、平靜等，只是在於能量高低不同而已。人就是會有情緒，而情緒就是你的認知對外在世界的反應。

我們感到痛苦和悲憤，其實是大腦傳達的一種訊息，體現了真實世界對我們錯誤期待的反撲。

我不覺得情緒有分負面和正面，但有消極和積極面對。消極面對的人們就選擇了逃避，因為要改變認知實在是太痛苦了，很多人很難改變自己的價值觀，畢竟我們相信這麼久的事情，竟然不是真的，勢必會有很大的挫折感，其中困難的之一就是：自尊心，因為我們錯把自己的認知認為是自己本身了。

事實上，我們並不是我們的認知，所以我們要調整情緒的根源，就是讓自己的思維具有彈性，讓真實世界給你回饋，遇到反對意見時，我們不用認為對方反對自己的意見就等於對方否定自己，並試著接納自己的情緒。

我一點都不認同那些情緒失控而傷人的行為，我覺得那很不值得，但這個現象是需要被同理的、需要被改變。整個社會都在塑造和諧的假象，我們害怕衝突，但又壓抑不住內心對他人的厭惡，所以，我們很愛在團體中玩勾心鬥角，最後，依舊失去了和諧。

尚未覺醒的人，會希望世界符合他的期待的運作，但把自己失望落空的執念怪罪於外界，這等於否定了自己對自己的掌控權。

我們情緒的存在是自然的，但要如何詮釋自己的情緒和事情，是我們身而為人擁有的能力，我們擁有詮釋權，我們擁有重新定義的能力，而且也是我們自己的責任，這也是對自己的情緒負責。

責任表示具有重量，就像肌肉一樣，我們必須訓練自己的心靈扛起我們應盡的責任，那就是對自己負責，把自己的需求放在行動首要第一位，我們必須先愛自己、照顧好自己、傾聽自己內心的聲音，照亮自己內心的角落。

同理別人，必須先同理自己，唯有理解自己深層的需求、接納自己的光明與黑暗。這一趟尋找自我的修練絕對是艱辛且漫長的，肯定非常不容易，我也還在努力中。但認識自己絕對值得，與其渾渾噩噩的缺乏自我感受，不如找到完整的自己，讓自己活得自在一些。「讓世界磨練你的心智」。

引用《心流》一書米哈里教授提到一句話：「幸福之所以遙不可及，是因為宇宙並不是以人類嚮往的舒適前提設計的。」

最後，關於成長的三個階段，引用《東京喰種》金木延說的話，可以分三個階段：

受害者心態：「錯的不是我，是這個世界」 成長過程：「成長的過程其實就是世界觀不斷崩塌重建的過程。」 理解本質：「這世界沒有錯，他只是存在於那裡。」

最後，回到主題上。

愛自己的本質就是自私的，愛自己不代表就是要放縱自己的的所有欲求，而是清楚明白自己想要的是什麼，而花時間去突破恐懼、鍛鍊技能、提升心態。

覺醒的人會明白，自己是有選擇權的，我們不需要戴上面具去迎合他人，我們不需要用傷害別人的方式去得到自己期待的，我們可以容許自己面對挫敗大哭一場，哭完依舊保持自信，因為我們相信自己有那個能力去突破障礙，我們理解世界是殘酷的，他的實然從來就不是以誰而轉動，儘管如此，我們依舊選擇善良。

最後推薦幾本我十分喜歡的書，這些書都讓我深思許多議題和情境，這些文字都要感謝我所經歷的傷痛和貴人的幫助。我的方法也不見得適合各位，大家可以多嘗試和多思考，去選擇自己喜歡且適合的一條路。

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本文由何昆陽授權轉載，原文刊載於此

責任編輯：游家權

核稿編輯：翁世航