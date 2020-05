【數位公民週報】疫情是否成為政府與企業「資料殖民」的藉口？

文:陳廷彥、林冠廷

兩位學者Ulises Ali Mejias和Nick Couldry撰文指出,當前COVID-19的疫情可能導致「資料殖民主義」(Data Colonialism)的進一步惡化——無止盡的榨取個人資料,藉此獲得更大的政治權力與經濟利益。

這樣的現象在社群媒體、搜尋引擎普及後就已經相當普遍,但在疫情當中,以控制疫情為名蒐集資料的行為可能會更加被正常化,且被搜集資料者通常是感染風險較高的弱勢族群,更讓大眾無法察覺此舉侵害個人隱私之處。

即使Apple、Google等公司提出的肺炎接觸史追蹤技術號稱能透過加密保障用戶的隱私,開啟藍牙的要求也會讓用戶暴露在資料被攔截的風險當中。也許有人會說,這樣的風險只限縮在疫情爆發的時段,但當有愈來愈多專家指出疫情可能不斷復發,這將會成為政府與企業持續追蹤個人行蹤的藉口。

獲得2020年「開源女性學術獎」(2020 Women in Open Source Academic Award)的印度醫師Netha Hussain,在高中時初次擁有第一部電腦。原本他只是科技產品的消費者,卻在一次無心插柳貢獻維基百科後,進一步參與Wikimedia、Mozilla等開源計畫。到現在,Hussain已經在維基百科上貢獻了超過13000次,包含英語與馬拉雅拉姆語;維基圖庫貢獻9000張圖像;並協助編訂維基數據裡的120000筆資料。

這些文章以女性與LGBT+為主,Hussain認為印度的性別環境相對封閉,透過協作與貢獻的理念,不僅能讓他幫助更多人,更能賦予大眾探索開源與自我成長的信心。

位於美國麻州的知名機器人公司「波士頓動力」(Boston Dynamics),加入了成千上萬開發者的行列,運用開源的力量試圖對險峻的COVID-19(武漢肺炎、新冠肺炎)疫情力挽狂瀾。

波士頓動力與醫療前線工作者合作,運用該公司有名的「Spot」機器人設計,在醫院部署移動式遠距醫療平臺,在機器人上面裝了iPad與雙向通訊設備,讓機器人可以在醫院間穿梭、執行診察、清理病房等業務,不僅方便,更降低感染風險。這套技術不限於波士頓動力的機器人才能使用,原始碼也已經公布在GitHub上。

除了創作成形的音樂詞曲外,你的聲音還有語調,是否應該享有著作權保護?

以「Empire State of Mind」等歌曲聞名的知名饒舌歌手Jay Z就認為「是」。日前YouTube上出現了利用「深度合成」(deepfake)的AI技術分析Jay Z的聲音後,合成出哈姆雷特知名獨白「To Be or Not to Be」,以及當代嘻哈歌曲的影片。Jay Z的經紀公司隨即表達抗議、申請刪除,但YouTube刪除部分影片後,指出版權審查申請的內容不完整,並將這些影片恢復。

有人曾將「深度合成」應用在政治人物上,並遭到部分州政府禁止,但Jay Z的案例不涉及人身攻擊,僅作為娛樂的內容,是否要比照處理,恐怕還要經歷一番爭論。

Photo Credit: AP / 達志影像

在臺灣,最頻繁的天災,可能就屬地震與颱風為最。而天災對於居住環境的風險更受多方因素影響,舉凡住家附近的土壤液化潛勢、斷層帶、住宅建材等。但從來沒有一個全面的工具,可以偵測住家在各式天災、社會風險下的危險程度。

美國新創公司Augurisk就製造了一個工具,可幫助購房者、地主等收集多方資料,用不同方式,諸如:受教育不均程度、貧困率、性別年齡組成、病床與醫療院所數量等,計算美國居住地址受野火、洪水、颶風、甚至核電輻射或傳染病波及的機率。而在COVID-19爆發的同時,這個工具也能計算各地的風險程度,減少未來為災難付出的成本,增加居住環境永續發展的可能。

延伸閱讀

本文經OCFLab授權刊登,原文發表於此

責任編輯:丁肇九

核稿編輯:翁世航