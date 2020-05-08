經濟疫情影響挺台壓力大，友邦巴拉圭參議院只差「9票」就轉向中國

美國的《美洲季刊》（Americas Quarterly）刊登文章，闡述我國友邦巴拉圭，在疫情下，支持台灣的壓力越來越大。4月該國偏向中國的左派政黨才在參議院投票，表決是否敦促巴拉圭總統轉向中國，提案雖然沒有通過，但票數差距僅9票。外交部表示，巴拉圭明顯受到中國「防疫大外宣」的影響。

（中央社）總部位於美國紐約的《美洲季刊》網站刊登文章，闡述巴拉圭這個台灣在南美洲僅剩的邦交國，在經濟及COVID-19（2019冠狀病毒疾病，簡稱「武漢肺炎」）疫情等因素影響下，支持台灣所要承受的壓力愈來愈大。

《美洲季刊》這篇文章由英國華瑞克大學（University of Warwick）副教授朗恩（Tom Long）與智利天主教大學（Pontificia Universidad Catolica）助理教授烏蒂內茲（Francisco Urdinez）合撰。

內容提到，巴拉圭政府自1957年承認台灣為「真正的中國」，數十年來，雙邊關係經歷多次動盪，包括獨裁、民主化、冷戰及中國崛起。

台灣與巴拉圭在63年的邦交中，元首數度互訪，近期的幾次是前總統馬英九於2013年、現任總統蔡英文於2018年出訪；前巴拉圭總統卡提斯（Horacio Cartes）則於2017年訪台。

武漢肺炎，讓巴拉圭考慮轉向中國

文章指出，今年4月中旬，現狀似乎出現變化，巴拉圭的例子顯示，蔓延全球的武漢肺炎又加重了台灣在拉丁美洲維繫外交關係的現有壓力。

巴拉圭參議院在4月17日的視訊會議中投票表決，決定是否敦促總統阿布鐸（Mario Abdo Benitez）在外交上承認北京政府而非台灣。這項法案的支持者聲稱，中國更能藉由醫療設備及專業技術來幫助巴拉圭對抗疫情。

台灣則以增加對巴拉圭的援助做為回應，包括約28萬個口罩，並大肆宣揚台灣因應疫情的經驗。最後，巴拉圭參議院以25比16的票數否決提案。然而，辯論並未真正結束，在巴拉圭內部，支持台灣所受的壓力愈來愈大。

巴拉圭是南美唯一承認台灣的國家，無法獲得中國貸款、投資

文章指出，巴拉圭是南美洲唯一承認台灣的異數，在全世界，台灣總共也僅有15個邦交國。巴拉圭為此選擇付出明顯代價，因為當一個國家在外交上承認台灣，就不能同時與中國這個世界第2大經濟體維持關係。

巴拉圭出口的牛肉及大豆雖仍可透過間接貿易送到中國，但無法獲得中國自2000年代起就灑遍南美的貸款、信貸及投資。 朗恩及烏蒂內茲表示：「我們的統計模型顯示，在中國崛起期間，巴拉圭損失的貸款及投資可能多達每年國內生產毛額的1%。」

他們說，多年來，巴拉圭的外交抉擇都沒引發爭論，巴拉圭也一直任由美國引領；此外，台灣與巴拉圭在冷戰期間都由反共體制領導，但到了世紀之交，情況變得更加複雜，哥斯大黎加於2007年捨台灣轉而承認中國，之後巴拿馬、多明尼加、薩爾瓦多也相繼與台灣斷交。

在哥斯大黎加等國，與台灣的關係常扯上貪腐醜聞，大眾觀感不佳，在政治上也產生分歧，這就替崛起的中國製造了機會。

同時，中國承諾多項大規模計畫及貸款，又以大到不可忽視的貿易夥伴之姿崛起。拉丁美洲也感受到了中國前所未有的經濟成長，巴拉圭亦不例外，當地農人擔心被中國市場排除在外，施壓希望更親近中國，而這有可能進一步分裂巴拉圭曾經團結一致支持台灣的菁英圈子。

文章提到，在這種競爭態勢下，台灣增加援助，卻無法與中國龐大的經濟抗衡，台灣能買的牛肉和大豆就只能那麼多，也無法像以前一度嘗試過的那樣，在投資及貸款的喊價競爭裡勝過中國。

Photo Credit: 中央社 總統蔡英文2019年10月10日在總統府接見巴拉圭共和國副總統韋拉斯格斯及其夫人，歡迎他們來訪。

寧可做台灣少數但受重視的朋友，也不想承認中國但被漠視

美國在總統川普執政後，對台灣議題重燃興趣，但多年來在與台灣有關的事上，施壓力道都逐漸減弱。要解釋巴拉圭為何持續支持台灣，則更錯綜複雜。

朗恩及烏蒂內茲表示，「根據我們的研究，巴拉圭與台灣之間有互惠但不對稱的國際地位交換」，巴拉圭正式承認台灣，支持了台灣主張國際社會合法參與的意見，包括世界衛生組織（WHO）等國際組織；而巴拉圭獲得菁英分子重視的另一種尊重，另外還有實質物質利益。

台灣對中國的積極行動做出反應，更加關注巴拉圭，與政府官員、外交人員、文化要人及公民社會培養友好關係，經常有人受邀訪台；台灣也經常稱許巴拉圭及巴拉圭的友誼，台灣讓這個相對鄰國較小的國家，成了小池塘裡的大魚。

文章還指出，巴拉圭同情台灣的困境，是因為巴拉圭自身的國家認同也與鄰近大國的欺壓脫不了關係，無論是在1864年到1870年的巴拉圭戰爭，還是眼前有關伊泰普水壩（Itaipu Dam）的談判。

文章表示，巴拉圭許多人寧可做台灣少數但受重視的朋友，也不想在承認中國的眾多國家中被漠視。然而，這段少見的友誼所承受的壓力，說明了台灣為什麼不斷在拉丁美洲和其他地方失去邦交國，中國的利誘使得過去挺台灣的聯盟分裂，讓問題更加顯著。

巴拉圭的例子也顯示了台灣可能會做出什麼樣的反應，並非試圖比中國砸更多錢，而是特別表揚願意支持台灣的國家。

朗恩及烏蒂內茲最後指出，考量到中國的影響力，未來對台灣的外交支持可能會愈來愈缺乏外交認可，例如支持台灣以觀察員身分參與國際組織。

同時，台灣在巴拉圭的盟友將面臨愈來愈大的壓力，其他人會問，巴拉圭不承認中國這個全球人口最多的國家、看得到中國的錢卻吃不到，要怎樣才能自圓其說？

外交部：受中國「防疫大外宣」影響，巴拉圭左派一向主張與中國強化交往

（中央社）台灣的南美洲唯一友邦巴拉圭據傳在經濟及武漢肺炎疫情等因素影響下，轉向與中國建交的壓力日增。外交部今（8）日說，台巴長年邦誼密切友好，未來也將繼續深化各領域合作關係。

根據總部位於美國紐約的「美洲季刊」（Americas Quarterly）網站7日所刊登文章，受經濟及武漢肺炎疫情等因素影響，巴拉圭內部支持台灣的勢力所承受壓力日增，例證包括巴國參議院投票表決要求與台灣斷交、承認北京，以及眾議院4月20日決定無限期延遲討論「支持中華民國（台灣）加入世界衛生組織（WHO）」倡議提案。

對此，外交部發言人歐江安表示，武漢肺炎蔓延全球之際，中國在各國積極推動「防疫外交」大外宣。巴拉圭反對黨左派大陣線（Frente Guazú）參議院黨團7名參議員3月30日連署聲明案，要求巴拉圭行政部門立即與中國建交，以爭取中國提供醫療防疫物資及巴國農產品直接外銷中國市場。

歐江安說，該提案經參議院4月17日臨時會表決，全數45名參議員中，共計41人出席，表決結果為25票駁回、16票贊成，因此巴國參議院依據表決結果，正式駁回左派大陣線黨團的提案，並予以存查。

歐江安說，巴拉圭和台灣同為民主自由國家，各黨團國會議員可有不同政治主張與立場。對於巴拉圭左派黨團提出與友台的巴國執政黨立場不同的聲明案，外交部及駐館會持續密切注意。台灣尊重巴拉圭的民主程序，駐巴拉圭大使館也會持續積極與反對黨溝通、化解相關疑慮。

歐江安指出，巴拉圭參議院45席中，左派大陣線黨團占7席；該黨團一向主張與中國、委內瑞拉及古巴等左派政權強化交往，惟與巴拉圭主流民意不符。武漢肺炎蔓延之際，巴拉圭左派大陣線發布上述聲明，凸顯其受中國「防疫大外宣」影響，因而對中國宣揚的種種華而不實援助有過多期待。

歐江安說，自武漢肺炎疫情爆發以來，台灣在滿足國內防疫需求前提下，已先後捐贈巴拉圭政府口罩及熱像儀等物資，並舉辦視訊會議分享台灣的防疫實務經驗。台灣將持續與巴國政府協調，研議其他協助巴國共同對抗疫情的可行做法。巴國政府及民眾對台灣及時提供人道援助，均透過不同管道表達由衷謝忱。

歐江安指出，台灣與巴拉圭長年邦誼密切友好，巴國總統阿布鐸（Mario Abdo Benítez）也多次在不同場合公開力挺與台灣深化外交關係。台灣駐巴拉圭大使館與巴國各界人士，包括行政部門官員與國會議員，均有良好互動及深入瞭解。目前台巴兩國各項裨益民生的合作計畫均順利推動，台灣將繼續在各領域深化與巴拉圭的邦誼及合作關係。

巴拉圭議員延宕友台法案的討論，因為「時機敏感，我們正從中國引進醫療物資」

根據巴拉圭眾議院發布的新聞稿，巴國多數眾議員於4月20日在臨時會議決定無限期延遲「支持中華民國（台灣）加入世衛與世界衛生大會」倡議提案的討論。

這項提案由友台眾議員伊巴羅拉（Tito Ibarrola）提出，並在眾院上個會期通過並等待進一步討論。不過，鑑於巴國疫情及考慮到這項提案關係台灣與中國長期的政治紛爭，部分眾議員認為當前時機敏感，並不適合處理這項提案。

巴國最大反對黨真正激進自由黨（PLRA）眾議員羅哈斯 （Sergio Rojas）表示，「為了對抗國內疫情，我們正從中國大陸引進醫療物資，我認為目前不適合討論該提案。」

支持台灣加入世衛提案的眾議員則指出，中華民國（台灣）擁有全世界數一數二的醫療體系，且在這次對抗冠狀病毒疫情中能提出一系列有效的預防措施，台灣的經驗可以協助巴國對抗疫情，因此，將其排除於世衛之外，相當不公平。

「支持中華民國台灣加入世衛與世界衛生大會」倡議提案要求巴國外交部利用必要機制，協助台灣參加世衛及世界衛生大會技術性會議及相關活動，讓台灣得以在全球衛生網絡做出專業醫學和技術貢獻。

《中央社》報導，在4月22日，國民黨立委吳斯懷就質疑，中國援贈台灣的南美友邦巴拉圭逾4萬公斤防疫物資，而駐巴大使周麟近日被召回台，台巴關係是否生變。《中央社》報導，當時，外交部回應，周麟即將「卸任返國」，屬外交部人員正常輪調作業，並非被召回。

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責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範