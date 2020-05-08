韓國瑜對「罷韓案」抗告二審又被駁回，白話文解釋一審、二審駁回哪裡不同

（中央社）高雄市長韓國瑜認為罷韓案偷跑，聲請停止執行，一審駁回後，韓不服提抗告，二審法院昨（7）日認定，韓應對「中選會4月公告罷免案成立」聲請停止執行，而非對「中選會1月函告」，駁回抗告確定。

中央選舉委員會於今年1月20日發出「中選務字第1093150038函」，以罷韓領銜人陳冠榮為「高雄市第3屆市長韓國瑜罷免案」所提出的提議人名冊，經查對已達法定提議人數，函告領取連署人名冊格式，續行連署罷免等相關程序。

韓國瑜認為原處分損害其權利，向台北高等行政法院（北高行）聲請停止執行及定暫時狀態的處分，並先位聲明「原處分於訴願及行政訴訟程序終結前，停止執行」；備位聲明「禁止相對人（中選會）針對陳冠榮等人於108年12月25日提議的罷免案續行罷免程序」。

北高行認為，沒有急迫到非得跳過訴願先行程序，而立即為暫時性保護措施必要性，4月17日裁定聲請駁回。韓國瑜不服，提起抗告，由最高行政法院審理。

最高行政法院：聲請對象錯誤，駁回韓國瑜的抗告

最高行政法院（最高行）調查，中選會發函告知陳冠榮可以開始下一階段徵求連署等，核屬中選會受理韓國瑜罷免案流程中的「行政程序行為」，不得獨立作為行政爭訟及聲請停止執行的對象，因此韓國瑜對於「中選務字第1093150038函」聲請停止執行，不符合要件。

最高行政法院指出，陳冠榮於徵求連署期間內，依規定提出連署人名冊，經高雄市選舉委員會清查連署人數符合規定，再將查對結果函報中選會；中選會在4月17日以「中選務字第1093150190號公告」，公告罷免案宣告成立在案。

最高行政法院表示，韓國瑜如認為中選會就罷免案續行罷免程序，將導致他的權利或法律上利益受有損害，而請求暫時權利保護，韓國瑜應對4月的「中選務字第1093150190號公告」聲請停止執行，並不適用假處分程序，因此韓國瑜聲請為「禁止相對人（中選會）針對陳冠榮等人於108年12月25日提議的罷免案續行罷免程序」的假處分，實在無從准許。

最高行政法院指出，韓國瑜聲請停止「中選務字第1093150038函」及聲請定暫時狀態的假處分，應予以駁回，這與一審裁定駁回的結論一致。韓國瑜提起抗告請求廢棄原裁定，為無理由，因此駁回抗告，全案確定。（最高行政法院聲明稿全文）

白話文解釋：北高行和最高行都駁回，兩次駁回原因有什麼不同？

從正式開始罷韓至今，前後經歷了以下幾個過程：

在以上程序中，第2項和第4項是這次最高行政法院駁回的重點。有澤法律事務所律師廖國翔接受《關鍵評論網》採訪時解釋，這次之所以被駁回，是因為韓國瑜團隊聲請停止執行的「對象」錯誤。

廖國翔提到，依法規定，聲請停止執行只能針對「行政處分」，針對內部的「行政流程」無法聲請停止執行。

而韓國瑜團隊申請停止執行的對象是1月20日中選會的發函。當時中選會發函給罷韓團體，通知他們提議書查對無誤，可以繼續搜集連署書。

廖國祥說，但是最高行認定，中選會1月20日這個發函的這個動作（上述第2點），只是開啟罷免程序中間的行政環節，也就是內部的「行政流程」，不是正式的「行政處分」。最高行認為，韓國瑜所提的聲請停止執行的對象錯誤，因此駁回。

廖國祥提到，如果真的想要聲請停止執行，應該針對4月17日中選會公告罷免案成立（上述第4點），因為公告罷免案成立，才屬於正式的「行政處分」。

與上一次北高行的裁定相比，北高行與最高行雖然都裁定駁回，但兩者原因不同。4月17日，北高行認定，1月20日中選會的發函算是「行政處分」，只是韓國瑜團隊沒有先進行「訴願」程序，就直接進行行政訴訟，因此駁回；而這次最高行直接認定它不是「行政處分」，不能聲請停止執行。

抗告被駁回怎麼辦？王淺秋：還在評估

《中央社》報導，韓國瑜提抗告再被駁回，針對最高行政法院的認定，韓國瑜要如何因應，前高市府新聞局長王淺秋代表韓陣營表示，律師還在評估中。

《中央社》報導，韓國瑜上午到出席母親節活動，活動前，媒體追問聲請停止罷免抗告被駁回確定，韓國瑜並未回應。高雄市政府新聞局長鄭照新於活動行程結束後，接受媒體聯訪時表示，高市府的態度一向很明確，現在就是市政優先、防疫第一，市府都在忙於防疫紓困專案等，關於政治爭議的部分交給司法，對於抗告遭駁回確定的結果，表示遺憾但尊重。

《中央社》報導，國民黨主席江啟臣日前指示黨秘書長李乾龍成立因應小組，反制罷韓。江啟臣今天出席國民黨在台北市舉辦的母親節活動時表示，高雄的事他們都很關心，罷免是人民的權利當然予以尊重，但國民黨中央會全力協助高雄市，讓民眾了解國民黨地方執政首長都很認真，會把市政做好，不過，現在是防疫階段，韓國瑜也說的很清楚，現在以防疫、市政優先。

《中央社》報導，而中選會今天表示，罷韓投票6月6日當天選舉區內各機關、學校、團體及事業員工均放假，戶籍設於選舉區且具投票權者，比照辦理。另依勞動部函釋，具投票權且投票日當天要上班的勞工，雇主應給假。

根據中選會日前決議罷免案的時程，5月22日至6月5日辦理公辦電視罷免說明會、6月2日前公告罷免投票人人數、6月6日投票開票、6月12日公告罷免投票結果。

新聞來源：

延伸閱讀：

責任編輯：李修慧

核稿編輯：楊士範